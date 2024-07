JD Vance als Vizepräsident: Fokus auf China, weniger Hilfe für die Ukraine

Von Ava Kalinauskas and Samuel Garrett

Der von Trump ausgewählte Kandidat hat ein Gesetz mitgetragen, das Chinas bevorzugten Handelsstatus aufheben würde

Nach monatelangen Spielchen und Spekulationen hat sich JD Vance als Donald Trumps Kandidat für das Jahr 2024 und als offensichtlicher Erbe der America-First-Bewegung herausgestellt.

Mit weniger als zwei Jahren im Kongress hat der Senator aus Ohio, der zum ersten Mal im Amt ist, sehr wenig Erfahrung in der Politik, geschweige denn in der Außenpolitik.

Dennoch stellt Vance eine klare Abkehr von den außenpolitischen Ansichten der Ronald-Reagan-Ära dar, die für Trumps vorherigen Vizepräsidenten Mike Pence charakteristisch waren. Pence verbrachte einen Großteil seiner Amtszeit mit Reisen, um die Verbündeten und Partner der USA im Ausland zu beruhigen, und hielt Reden, die darauf abzielten, Trumps oft unvorhersehbare Aktionen strategisch zu verdeutlichen.

Als Trumps Wahl zum Vizepräsidenten könnten sich Vances außenpolitische Ansichten als ähnlich einflussreich erweisen, wenn der ehemalige Präsident im November wiedergewählt wird. Was also könnte eine Vizepräsidentschaft von Vance für den Rest der Welt bedeuten?

Ein Isolationist im Stil von “Asia-First” in Bezug auf die Ukraine

Vance ist einer von vielen so genannten “Asia-First”-Politikern der Republikaner, die die Aufmerksamkeit der USA auf Europa beschränken und die Ressourcen des Landes neu ausrichten wollen, um dem Aufstieg Chinas entgegenzuwirken.

Im Kongress hat er sich den Ruf erworben, einer der lautstärksten Gegner weiterer US-Hilfen für die Ukraine zu sein. Er sagte, die USA hätten “Europa schon viel zu lange eine Decke der Sicherheit gegeben” und forderte die europäischen Verbündeten auf, ihre eigenen militärischen Beiträge für Kiew zu “erhöhen”.

Unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 erklärte Vance unverblümt:

“Um ehrlich zu sein, ist es mir eigentlich egal, was mit der Ukraine passiert, so oder so.“

Gleichzeitig betont Vance, dass er nicht dafür plädiert, dass die USA “Europa im Stich lassen”. Vielmehr will er sich stärker auf das konzentrieren, was er als dringendere Bedrohung der US-Interessen ansieht – den Wettbewerb mit China -, denn, so sagte er letztes Jahr in einer Rede, “dort ist der wahre Feind”.

Ein Wirtschaftsnationalist in Sachen China

Vance beschreibt seine Position zu China als ein “geradliniges, wirtschaftlich nationalistisches Argument”. Er ist der Ansicht, dass eine verstärkte Unterstützung der US-Fertigung eine Möglichkeit ist, dem Aufstieg Chinas direkt entgegenzuwirken, indem er sagt, dass “wir mehr von unseren Produkten herstellen sollten”, selbst auf Kosten von “ein paar Basispunkten BIP”.

Vance glaubt, dass die Erhöhung der Zölle auf chinesische Importe wirtschaftliche Chancen in den Rust Belt-Staaten wie Michigan, Ohio und Pennsylvania schaffen wird.

Er lobte sogar den CHIPS and Science Act 2022 von Präsident Joe Biden, mit dem die heimische Halbleiterchip-Produktion gefördert werden soll, damit die USA besser mit China und anderen Ländern konkurrieren können, als “großartiges Gesetz”.

Während die USA und ihre Verbündeten seit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 2000 normale Handelsbeziehungen mit dem Land unterhalten, hat Vance ein Gesetz mitbefürwortet, das China den Status als bevorzugter Handelspartner entziehen würde – ein Schritt, der die Weltwirtschaft erheblich destabilisieren könnte.

Ein ‘Fan von AUKUS’

Obwohl Vance die USA neu auf den indopazifischen Raum ausrichten will, um China entgegenzuwirken, hat er sich relativ wenig zu den US-Bündnissen in Asien geäußert.

Im Februar dieses Jahres nickte er Australien kurz zu, als er sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz als “Fan von AUKUS” bezeichnete.

In der breiteren Region will Vance nach eigenen Worten “versuchen, US-Verbündete mit gleichgerichteten Interessen zu fördern”, während er “diejenigen, die noch etwas unentschlossen sind, ermutigt, die Dinge aus unserer Perspektive zu betrachten”.

Er hat seine Unterstützung für Taiwan auf wirtschaftliche Aspekte gestützt und gesagt, dass die selbstverwaltete Insel, die China notfalls mit Gewalt zurückerobern will, geschützt werden muss, da eine Invasion “unsere gesamte Wirtschaft dezimieren” könnte.

Ein Querdenker in Sachen Klimawandel

Wie einige seiner anderen Ansichten änderte sich auch Vance’ Position zum Klimawandel, als er 2022 für den US-Senat kandidierte.

Im Jahr 2020 sprach er von einem “Klimaproblem” für die Vereinigten Staaten, doch als er sich um Trumps Unterstützung für den Senat bemühte, bezeichnete er sich selbst als “skeptisch”, was die Verantwortung des Menschen für den Klimawandel angeht.

Außerdem wollte er die US-Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge abschaffen.

Ein Erbe der “America First”-Agenda

In der Vergangenheit hat Vance ausdrücklich die Außenpolitik als einen Schlüsselfaktor für seine Unterstützung von Trump genannt.

Anfang 2023 – als viele Republikaner die Präsidentschaftskandidatur des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, unterstützten – verfasste Vance einen Leitartikel, in dem er Trumps Präsidentschaftskandidatur befürwortete und seine erste Amtszeit als “erste wirkliche Unterbrechung eines gescheiterten Konsenses” in der US-Außenpolitik lobte.

In dem Beitrag lobte Vance Trumps “erfolgreiche Außenpolitik” als den “wichtigsten Teil” seines Vermächtnisses. Er habe “keine Kriege begonnen” und sich dafür eingesetzt, dass die Vereinigten Staaten “mehr Verantwortung für ihre eigene Verteidigung übernehmen”.

Frühere Vizepräsidenten haben das Amt wegen seiner untergeordneten Rolle und seiner im Vergleich zur Präsidentschaft begrenzten Macht verachtet. Es ist gut möglich, dass sich das unter einer zweiten Trump-Präsidentschaft nicht ändern würde.

Biden selbst hat jedoch gezeigt, wie Vizepräsidenten ihre eigene Rolle als wichtige Berater ausfüllen können, insbesondere wenn es um die Außenpolitik geht. Und mit Trumps Rückendeckung könnte Vance auch für seine eigene Kandidatur für die Präsidentschaft im Jahr 2028 gut gerüstet sein.

Vances wechselnde Ansichten machen es schwierig, genau zu prognostizieren, was seine Rolle als Trumps Stellvertreter für die indo-pazifische Region bedeuten könnte. Aber es könnte sich als entscheidend erweisen, seine außenpolitische Philosophie in den kommenden Monaten genau zu beobachten, um die Konturen einer zweiten Amtszeit Trumps – oder gar einer künftigen Vance-Regierung – zu verstehen.