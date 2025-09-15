JD Vance – das opportunistische Chamäleon der Silicon-Valley-Elite

JD Vance, 1984 in Middletown (Ohio) als James Donald Bowman geboren, begann als Erzähler des Rust Belt-Niedergangs, als Stimme der Abgehängten, die sich gegen den American Dream stemmten – und landete als nationalkonservativer Machtpolitiker im Zentrum der US-Politik. Kaum jemand inszenierte den eigenen Meinungswandel so kalkuliert: Zunächst attackierte er Donald Trump mit Hitler-Vergleichen, später unterwarf er sich loyal der Linie und schaffte den Sprung ins Machtzentrum. Ein Opportunismus, der Türen zu Geld, Einfluss und Regierungsnähe öffnete.

Im Hintergrund wirkte kein Zufall, sondern ein Netz kapitalkräftiger Tech- und Finanzakteure. Besonders sichtbar: das Umfeld um Peter Thiel, den Milliardär, der längst nicht nur Start-ups