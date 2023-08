Jede Maske ist ein Nagel im Sarg der Menschlichkeit

Sind Sie es nicht leid, von Masken zu hören? Das Gerede über Masken ist fast so allgegenwärtig wie das Gerede über Hitler. Nun, wenn der Schuh passt… Nur weil wir es leid sind, über angemessene Dinge zu reden, heißt das nicht, dass sie nicht diskutiert werden sollten. Zumindest sehe ich das so. Offensichtlich.

Das Gerede von der Maske mag sich auf ärgerliche Weise abgenutzt haben, aber eine Maske auf der Straße zu sehen, bringt mein Blut immer noch zum Kochen – sogar noch mehr als früher. Sie ist für mich zu einem Symbol der Ignoranz geworden, wenn ich sie an Orten sehe, an denen sie nicht vorgeschrieben ist, und zu einem Symbol der Willfährigkeit und Apathie, wenn sie an Orten getragen wird, an denen sie vorgeschrieben ist, wie etwa in medizinischen Einrichtungen hier in Kanada. Aber so beschämend es auch ist, zuzugeben, dass ich mich schuldig gemacht habe, das verdammte Ding beim Besuch meines Urologen anzulegen, nachdem man mir gesagt hatte, dass ich gehen müsste, wenn ich es nicht täte.

Können Sie das glauben? Ich? Einverstanden?

Es gibt zwei Arten von „Nichteinhaltern“: Die einen gehorchen aus Unwissenheit, weil sie sich der Autorität beugen, weil es das „Richtige“ ist. Die anderen fügen sich, wenn sie die Wahrheit kennen, aber sich fügen, weil es einfach zu mühsam ist, es nicht zu tun, weil sie keine Szene machen wollen und weil sie wissen, dass eine Person, die aufsteht und sich den Konsequenzen stellt, nicht viel bewirken wird. Mit anderen Worten, er ist ein Feigling.

Schon mal gehört, oder? Man könnte fragen: „Was ist schlimmer?„

Der zweite Grund, sich zu fügen, ist immer noch kein guter Grund, und ich komme hier zu Ihnen, völlig entblößt und tief beschämt. Aber … ich habe eine FALSCHE MASKE getragen. Auch wenn das keine öffentliche Aussage ist, so fühle ich mich doch auf schelmische Weise zufrieden. Wohlgemerkt, ich trage nirgendwo sonst Masken, weder öffentlich noch privat, nur in medizinischen Einrichtungen (wenn auch eine falsche, aber nicht einmal mehr das).

Ich mache diese Unterscheidung, weil sie im Zusammenhang mit diesem Artikel wichtig ist. Ich denke, dass die Person, die die Maske aus dem zweiten oben genannten Grund trägt, der Menschheit nicht mit einem Eispickel in die Augen sticht. Es wird eine Zeit kommen, in der diese Gründe nicht mehr gelten, und das Tragen einer Maske, selbst wenn es erforderlich ist, wird ein großer Verrat sein, den man vermeiden sollte. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon an diesem Punkt sind.

Einige mögen mit dieser Argumentation nicht einverstanden sein, aber die Maske ist nicht das Problem, sondern der Grund, warum wir sie tragen, ist es. Es gibt auch ein winziges bisschen Vernunft beim Tragen von Masken in einer medizinischen Einrichtung. Ein winziges bisschen.

Ich glaube nicht, dass wir diesen Krieg gewinnen werden, wenn wir uns mit einem Maschinengewehr niedermähen lassen, wenn wir uns weigern, eine Maske zu tragen. Wenn wir der Verfolgung und Bestrafung entgehen können, indem wir vorgeben, die Regeln zu befolgen, dann soll es so sein. Revolutionäre haben dies in den frühen Tagen einer Revolution seit Jahrhunderten getan. Es gibt effektivere Wege, diese Ungerechtigkeiten zu bekämpfen, als aus einer Arztpraxis rausgeworfen zu werden, weil man sich weigert, eine Maske zu tragen.

Ich kann mir die andere Seite dieses Arguments gut vorstellen. Ich würde aufstehen und jedem applaudieren, der sich weigert und dann auf demütigende Weise aus dem Gebäude verbannt wird. Mehr Macht für sie; eine solche Person ist ein Held. Gleichzeitig applaudiere ich aber auch der Person, die diesen Kampf auf andere Weise führt und sich dafür entscheidet, so zu tun, als ob sie sich an die Regeln hält, um im Bedarfsfall medizinische Versorgung zu erhalten (ala eine falsche Maske!). Aber für mich persönlich bin ich unentschlossen. Und ich werde vielleicht schon bald auf die andere Seite rutschen und in naher Zukunft ein Spektakel aus mir machen, indem ich der Empfangsdame im Krankenhaus sage, dass sie sich ihre Maske sonst wohin stecken kann.

Ich saß mit meiner falschen Maske im Wartezimmer meines Urologen und fühlte mich ziemlich selbstgefällig: „Ich habe es ihnen gezeigt“, sagte ich zu mir selbst. Ja, klar, was auch immer. Mein Urologe ist ziemlich cool – jung, ehrgeizig, ein guter Chirurg (zumindest erschien er mir so, als er mir vor ein paar Jahren einen großen Stein aus der Niere entfernte). Ich halte mich für einen guten Menschenkenner und schätzte ihn als jemanden ein, der diesen ganzen Masken-Mist für eine Farce hält. Ich war ohne Maske, als er in den kleinen Untersuchungsraum kam; wir waren nur zu zweit. Er hatte eine Maske auf.

„Du kannst sie abnehmen„, sagte ich, „behalte sie nicht meinetwegen an.“ Er setzte sich hin und machte keine Anstalten, es abzunehmen.

„Du glaubst doch nicht wirklich, dass das etwas nützt, oder?“ sagte ich nach einer peinlichen Pause. Dann begann er mit der Rede, die die Schafsleute halten, wenn sie es mit einem Kunden oder Patienten zu tun haben, der andeutet, dass er an den ganzen Verschwörungsquatsch da draußen glaubt. Er wollte einigermaßen neutral bleiben, was ihm nicht gelang. Es war offensichtlich.

Ich hielt den Mund. Aber ich ließ die falsche Maske in meiner Hand, ohne mein Gesicht. Ich war am Boden zerstört. „Ausgerechnet er„, dachte ich. Das ist sehr traurig.

Ich konnte nicht wissen, ob er sich nur an die Vorgaben der Firma hielt oder ob er wirklich an sein Geschwätz glaubte. Diese Ärzte wurden auf unfassbare Weise bedroht, damit sie den rechten Weg einschlagen, und halten die Sache mit der Maske wahrscheinlich nicht wirklich für einen Berg, auf dem man sterben kann. Ich schätze, ich bin selbst einer von ihnen. Im Moment fühlt es sich wirklich nicht wie ein Berg an, auf dem man sterben kann – aber liege ich da falsch? Ich denke an all die Rebellen und Dissidenten zu Sowjetzeiten. Sie sind nicht mit einem Schild herumgelaufen, auf dem „F-k Lenin“ stand. Sie wussten, dass ihr Protest verloren sein würde. „Lebe, um an einem anderen Tag zu kämpfen.“

Ich verließ die Arztpraxis ziemlich deprimiert. Ich legte die falsche Maske ab, checkte aus und ging dann mit nacktem Oberkörper hinaus. Die Tatsache, dass ich alle mit einer falschen Maske täuschte, gefiel mir nicht mehr. Ich fühlte mich nicht mehr entschuldigt, weil ich ein Undercover-Agent für die Sache war und Angst hatte, meine Tarnung zu verlieren, wenn ich mich auf einen Stuhl stellte, meine Maske anzündete und „viva la revolución!“ schrie. Schließlich war ich ein Spion, der sich am besten bedeckt hielt. Diese Einstellung hat ein wenig an Reiz verloren.

Ärzte scheinen kein Problem damit zu haben, die Regeln zu befolgen, um in der Praxis zu bleiben. Die meisten von ihnen denken nicht einmal darüber nach. Die Befehle kommen von oben und sie fügen sich. Es würde mich nicht überraschen, wenn die CDC, die FDA, die AMA oder wer auch immer sonst noch zuständig ist, den Ärzten befehlen würde, Benzin über eine Infusion zu verabreichen, um eine neue (vorgetäuschte) Krankheit zu heilen, die die Massen heimsucht, und die meisten „Soldaten der Medizin“ würden dem Folge leisten.

Vielleicht bin ich hier zu streng. Und vielleicht halten sie sich an so etwas wie das Tragen von Masken, weil sie keinen Schaden darin sehen, und wenn es erforderlich ist, damit sie ihre Lizenz behalten (die Lizenz, die es ihnen erlaubt, Menschen zu helfen, was in ihren Augen das eigentliche Anliegen ist), sind sie durchaus bereit, dies zu tun. Um ehrlich zu sein, ist das Tragen einer Maske in einer medizinischen Einrichtung, in der viele kranke Menschen herumlaufen (mit Krankheitserregern, die eine Maske abwehren könnte), vielleicht gar keine so dumme Idee.

Aber wann fängt diese Art der Einhaltung von Vorschriften, die sich auf diese Art von Gründen stützt, an, sich gegen uns zu richten? Vielleicht sind wir hier wirklich an einem Punkt angelangt, an dem das Opfer, nicht zum Arzt zu gehen, notwendig wird, um die Menschheit zu erhalten?

Ja, das ist jetzt ein großes Problem. Der Zwang, eine Maske zu tragen, hat nichts mit der Verhinderung von Krankheiten zu tun, ob die Leute das nun glauben oder nicht, das tut es nicht. Es hat alles damit zu tun, diejenigen zu kennzeichnen, die bereit sind, sich der Willkür einer Autorität zu beugen. Die Maske ist ein Symbol der Demut und der Erniedrigung. Sie ist eine Geste der Unterwerfung, so wie es Fesseln für Sklaven sind oder der Davidstern, wenn er auf den Mantel eines Juden genäht ist.

Das Tragen einer Maske, wenn man dies aus Angst vor einem Geistervirus oder vor einer Autorität tut, die einen bestraft, wenn man keine Maske trägt, ist die Unterwerfung unter eine Lüge. Deshalb ist es auch keine Wahl. Die Menschen glauben, dass sie Masken tragen, weil es ihr Recht ist, eine Maske zu tragen. Aber ihre Entscheidung, eine Maske zu tragen, beruht auf einer Lüge. Jede Entscheidung, die auf einer Lüge beruht, ist falsch, sie ist falsch, und sie ist ein Nagel im Sarg der Menschheit.

