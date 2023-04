„Jeder sollte einen digitalen Ausweis, ein Bankkonto und ein Smartphone haben – Werkzeuge der neuen Welt“: IWF-Frühjahrstagung

Indiens Architekt für digitale IDs erklärt auf einem IWF-Panel, dass jeder eine digitale ID, ein Bankkonto und ein Smartphone haben sollte, da dies die „Werkzeuge der neuen Welt“ für die digitale öffentliche Infrastruktur sind.

Nandan Nilekani, Mitbegründer von Infosys und ehemaliger Vorsitzender der Unique Identification Authority of India (UIDAI), sagte auf einer Podiumsdiskussion über digitale öffentliche Infrastrukturen (DPI) während der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am 14. April, dass die Länder drei Dinge benötigen, um ihre DPI aufzubauen.

„Jeder sollte eine digitale ID haben, jeder sollte ein Bankkonto haben und jeder sollte ein Smartphone haben„, sagte Nilekani.

„Dann kann man alles machen. Alles andere baut darauf auf.“

Die Moderatorin und CNN-International-Moderatorin Julia Chatterley pflichtete Nilekani bei und sagte:

„Die drei grundlegenden Dinge: ein Smartphone, ein Bankkonto und eine digitale ID – damit muss jede Nation beginnen.“

"What are the tools of the New World? Everybody should have a digital ID; everybody should have a bank account; everybody should have a smartphone. Then, anything can be done. Everything else is built on that": @NandanNilekani to @IMFNews #DigitalID #DigitalIdentity #IMFmeetings pic.twitter.com/6HIAqfBigz