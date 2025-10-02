Jeff Bezos vom Garagen-Mythos zum globalen Kraken

Die Geschichte von Jeff Bezos wird als Inbegriff des amerikanischen Traums präsentiert: ein introvertierter, brillanter Kopf, der aus einer bescheidenen Garage heraus ein globales Imperium aufbaut. Doch hinter dieser glanzvollen Erzählung verbirgt sich eine andere Wahrheit – ein System, das von Gier, Kontrolle und meisterhafter Selbstinszenierung geprägt ist. Amazon ist weniger eine inspirierende Erfolgsgeschichte als eine Maschine, die Konkurrenz zermalmt, Arbeitskräfte ausbeutet und demokratische Strukturen untergräbt. Dieser Text legt die Wahrheit offen – präzise, bissig und mit allen Belegen, die die Facetten dieses globalen Kraken beleuchten.

Aufstieg und Mythos: Die polierte Legende eines Puppenspielers

Bezos’ Aufstieg wird als epische Heldensaga inszeniert: ein Princeton-Absolvent, der aus einer