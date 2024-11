Jeffrey D. Sachs: Der BRICS-Gipfel sollte das Ende des Neocon-Wahns markieren

Jeffrey D. Sachs

Der jüngste BRICS-Gipfel im russischen Kazan sollte das Ende der neokonservativen Illusionen einläuten, die im Untertitel von Zbigniew Brzezinskis Buch von 1997 The Global Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives zum Ausdruck kommen. Seit den 1990er Jahren ist das Ziel der amerikanischen Außenpolitik die „Vorherrschaft“, auch globale Hegemonie genannt. Die Mittel der Wahl der USA sind Kriege, Regimewechsel und unilaterale Zwangsmaßnahmen (Wirtschaftssanktionen). In Kasan trafen sich 35 Staaten, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung repräsentieren und die die Einschüchterung durch die USA ablehnen und sich nicht von den Hegemonialansprüchen der USA einschüchtern lassen.

In der Erklärung von Kasan betonten die Länder „die Entstehung neuer Zentren der Macht, der politischen Entscheidungsfindung und des Wirtschaftswachstums, die den Weg zu einer gerechteren, demokratischeren und ausgewogeneren multipolaren Weltordnung ebnen können“. Sie betonten „die Notwendigkeit, die derzeitige Architektur der internationalen Beziehungen anzupassen, um den heutigen Realitäten besser gerecht zu werden“, und bekräftigten gleichzeitig „ihr Bekenntnis zum Multilateralismus und zur Achtung des Völkerrechts, einschließlich der in der Charta der Vereinten Nationen (VN) verankerten Ziele und Grundsätze, die deren unverzichtbarer Eckpfeiler sind“. Sie nahmen insbesondere die von den USA und ihren Verbündeten verhängten Sanktionen ins Visier und vertraten die Auffassung, dass „solche Maßnahmen die UN-Charta, das multilaterale Handelssystem, die nachhaltige Entwicklung und die Umweltabkommen untergraben“.

Die Zeit der neokonservativen Wahnvorstellungen und der von den USA bevorzugten Kriege ist vorbei.

Das Streben der Neokonservativen nach globaler Hegemonie hat tiefe historische Wurzeln im Glauben Amerikas an seine Ausnahmestellung. John Winthrop berief sich 1630 auf die Evangelien, als er die Massachusetts Bay Colony als „Stadt auf dem Hügel“ beschrieb und großspurig verkündete: „Alle Augen der Welt sind auf uns gerichtet. Im 19. Jahrhundert ließ sich Amerika von der „Manifest Destiny“ leiten, Nordamerika zu erobern und die Ureinwohner zu verdrängen oder auszurotten. Während des Zweiten Weltkrieges vertraten die Amerikaner die Idee des „Amerikanischen Jahrhunderts“, dass die USA nach dem Krieg die Welt anführen würden.

Der Größenwahn der USA wurde durch den Zusammenbruch der Sowjetunion Ende 1991 noch verstärkt. Nachdem Amerikas Erzfeind aus dem Kalten Krieg verschwunden war, stellten sich die aufstrebenden amerikanischen Neokonservativen eine neue Weltordnung vor, in der die USA die einzige Supermacht und der Weltpolizist waren. Ihre bevorzugten außenpolitischen Instrumente waren Krieg und Regimewechsel, um missliebige Regierungen zu stürzen.

Nach dem 11. September 2001 planten die Neokonservativen den Sturz von sieben Regierungen in der islamischen Welt, beginnend mit dem Irak, gefolgt von Syrien, dem Libanon, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Iran. Laut Wesley Clark, dem ehemaligen NATO-Oberbefehlshaber, erwarteten die Neokonservativen, dass die USA diese Kriege innerhalb von fünf Jahren gewinnen würden. Heute, mehr als 20 Jahre später, dauern die von den Neokonservativen angezettelten Kriege an, während die USA keine ihrer hegemonialen Ziele erreicht haben.

In den 1990er Jahren gingen die Neokonservativen davon aus, dass kein Land oder keine Gruppe von Ländern es jemals wagen würde, sich der Macht der USA zu widersetzen. So argumentierte Brzezinski in „The Grand Chessboard“, dass Russland keine andere Wahl habe, als sich der US-geführten NATO-Expansion und dem geopolitischen Diktat der USA und Europas zu unterwerfen, da es keine realistische Aussicht gebe, dass Russland erfolgreich eine antihegemoniale Koalition mit China, dem Iran und anderen bilden könne. Wie Brzezinski es ausdrückte:

„Russlands einzige wirkliche geostrategische Option – die Option, die Russland eine realistische internationale Rolle verschaffen und ihm gleichzeitig die Chance zur Transformation und gesellschaftlichen Modernisierung geben könnte – ist Europa. Und nicht ein Europa, sondern das transatlantische Europa der sich erweiternden EU und NATO. (Hervorhebung hinzugefügt, Kindle Edition, S. 118)

Brzezinski irrte sich gewaltig, und seine Fehleinschätzung trug zur Katastrophe des Krieges in der Ukraine bei. Russland hat dem Plan der USA, die NATO auf die Ukraine auszudehnen, nicht einfach nachgegeben, wie Brzezinski annahm. Russland hat entschieden Nein gesagt und war bereit, Krieg zu führen, um die US-Pläne zu stoppen. Als Folge der neokonservativen Fehleinschätzung der Ukraine hat Russland nun die Oberhand auf dem Schlachtfeld und Hunderttausende Ukrainer sind tot.

Auch – und das ist die klare Botschaft aus Kasan – die US-Sanktionen und der diplomatische Druck haben Russland nicht im Geringsten isoliert. Als Reaktion auf die allgegenwärtige Schikane der USA hat sich ein antihegemoniales Gegengewicht gebildet. Einfach ausgedrückt: Die Mehrheit der Welt will oder akzeptiert die Hegemonie der USA nicht und ist bereit, sich ihr zu widersetzen, anstatt sich ihrem Diktat zu unterwerfen. Die USA verfügen auch nicht mehr über die wirtschaftliche, finanzielle oder militärische Macht, um ihren Willen durchzusetzen, falls sie dies jemals getan haben.

Die Länder, die sich in Kasan versammelt haben, repräsentieren eine klare Mehrheit der Weltbevölkerung. Die neun BRICS-Mitglieder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sowie Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate) repräsentieren zusammen mit den Delegationen der 27 Beitrittskandidaten 57 Prozent der Weltbevölkerung und 47 Prozent der Weltproduktion (gemessen in kaufkraftbereinigten Preisen). Demgegenüber stellen die USA 4,1 Prozent der Weltbevölkerung und 15 Prozent der Weltproduktion. Rechnet man die Verbündeten der USA hinzu, beträgt der Bevölkerungsanteil des US-geführten Bündnisses rund 15 Prozent der Weltbevölkerung.

Die BRICS werden in den kommenden Jahren an relativem wirtschaftlichem Gewicht, technologischer Kompetenz und militärischer Stärke gewinnen. Das kombinierte BIP der BRICS-Länder wächst jährlich um etwa 5 Prozent, während das kombinierte BIP der USA und ihrer Verbündeten in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum jährlich um etwa 2 Prozent wächst.

Trotz ihres wachsenden Einflusses können die BRICS die USA jedoch nicht als neuen globalen Hegemon ablösen. Ihnen fehlt schlicht die militärische, finanzielle und technologische Macht, um die USA zu besiegen oder auch nur ihre vitalen Interessen zu bedrohen. Die BRICS fordern in der Praxis eine neue und realistische Multipolarität, keine alternative Hegemonie, in der sie das Sagen haben.

Amerikanische Strategen sollten sich die letztlich positive Botschaft von Kasan zu Herzen nehmen. Das Streben der Neokonservativen nach globaler Hegemonie ist nicht nur gescheitert, sondern hat sich für die USA und die Welt als kostspielige Katastrophe erwiesen, die zu blutigen und sinnlosen Kriegen, wirtschaftlichen Schocks, Massenvertreibungen und einer wachsenden Bedrohung durch nukleare Konfrontation geführt hat. Eine inklusivere und gerechtere multipolare Weltordnung bietet einen vielversprechenden Ausweg aus der gegenwärtigen Sackgasse, der sowohl den USA und ihren Verbündeten als auch den in Kasan versammelten Nationen zugutekommen kann.

Der Aufstieg der BRICS ist daher nicht nur ein Vorwurf an die USA, sondern auch ein potenzieller Einstieg in eine weitaus friedlichere und sicherere Weltordnung. Die von den BRICS angestrebte multipolare Weltordnung kann ein Segen für alle Länder sein, auch für die USA. Die Zeit der neokonservativen Wahnvorstellungen und der selbst gewählten Kriege der USA ist vorbei. Die Zeit ist reif für eine neue Diplomatie, um die Konflikte in der Welt zu beenden.