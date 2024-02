Jeffrey D. Sachs: Der Sturz von Imran Khan durch die USA

Von Jeffrey D. Sachs

Der verdeckte Regimewechsel schlägt wieder zu. Diesmal in Pakistan.

Ein Hauptinstrument der US-Außenpolitik ist der verdeckte Regimewechsel, d. h. eine geheime Aktion der US-Regierung zum Sturz der Regierung eines anderen Landes. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass das Vorgehen der USA zur Entmachtung des pakistanischen Premierministers Imran Khan im April 2022 geführt hat, gefolgt von seiner Verhaftung unter dem Vorwurf der Korruption und Spionage und seiner Verurteilung zu 10 Jahren Haft wegen Spionage in dieser Woche. Das politische Ziel besteht darin, den populärsten Politiker Pakistans daran zu hindern, bei den Wahlen am 8. Februar an die Macht zurückzukehren.

Der Schlüssel zu verdeckten Operationen ist natürlich, dass sie geheim sind und daher von der US-Regierung abgestritten werden können. Selbst wenn die Beweise durch Whistleblower oder undichte Stellen ans Licht kommen, was sehr oft der Fall ist, weist die US-Regierung die Echtheit der Beweise zurück, und die Mainstream-Medien ignorieren die Geschichte im Allgemeinen, weil sie der offiziellen Darstellung widerspricht. Da die Redakteure dieser Mainstream-Medien nicht mit „Verschwörungstheorien“ hausieren gehen wollen oder einfach nur froh sind, das Sprachrohr der Behörden zu sein, lassen sie der US-Regierung einen weiten Spielraum für tatsächliche Verschwörungen zum Regimewechsel.

Verdeckte Regimewechsel durch die USA sind schockierende Routine. Eine maßgebliche Studie von Lindsay O’Rourke, Professorin an der Boston University, zählt 64 verdeckte Regimewechsel-Operationen der USA während des Kalten Krieges (1947 und 1989), und tatsächlich war die Zahl weitaus höher, weil sie sich dafür entschied, wiederholte Versuche innerhalb eines Landes als eine einzige längere Episode zu zählen. Seitdem haben die USA immer wieder Regimewechsel durchgeführt, so z. B. als Präsident Barrack Obama die CIA (Operation Timber Sycamore) beauftragte, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu stürzen. Diese verdeckte Operation blieb bis mehrere Jahre nach der Operation geheim, und selbst dann wurde von den Mainstream-Medien kaum darüber berichtet.

All dies bringt uns zu Pakistan, einem weiteren Fall, in dem die Beweise stark auf einen von den USA geführten Regimewechsel hindeuten. In diesem Fall wollten die USA die Regierung von Premierminister Imran Khan stürzen, dem charismatischen, talentierten und äußerst beliebten Führer Pakistans, der sowohl für seine weltweit führenden Cricket-Künste als auch für seinen guten Draht zum Volk bekannt ist. Seine Popularität, seine Unabhängigkeit und seine enormen Talente machen ihn zu einer bevorzugten Zielscheibe für die USA, die sich über populäre Führer ärgern, die nicht mit der US-Politik konform gehen.

Imran Khans „Sünde“ bestand darin, dass er zu kooperativ mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping war, während er gleichzeitig normale Beziehungen zu den Vereinigten Staaten anstrebte. Das große Mantra der US-Außenpolitik und das aktivierende Prinzip der CIA ist, dass ein ausländischer Führer „entweder für uns oder gegen uns“ ist. Führer, die versuchen, sich zwischen den Großmächten neutral zu verhalten, laufen Gefahr, auf Betreiben der USA ihre Position oder sogar ihr Leben zu verlieren, da die USA Neutralität nicht akzeptieren. Führende Politiker, die Neutralität anstrebten, wie Patrice Lumumba (Zaire), Norodom Sihanouk (Kambodscha), Viktor Janukowitsch (Ukraine) und viele andere, wurden mit der nicht ganz so versteckten Hand der US-Regierung gestürzt.

Wie viele Staats- und Regierungschefs in den Entwicklungsländern möchte auch Khan die Beziehungen weder zu den USA noch zu Russland wegen des Ukraine-Kriegs abbrechen. Rein zufällig war Khan an dem Tag, an dem Russland die militärische Sonderoperation startete (24. Februar 2022), in Moskau, um Putin zu treffen. Von Anfang an sprach sich Khan dafür aus, dass der Konflikt in der Ukraine am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld beigelegt werden sollte. Die USA und die EU bedrängten ausländische Staats- und Regierungschefs, darunter auch Khan, sich gegen Putin zu stellen und westliche Sanktionen gegen Russland zu unterstützen, doch Khan widersetzte sich.

Khan besiegelte sein Schicksal wahrscheinlich am 6. März, als er eine große Kundgebung in Nordpakistan abhielt. Auf dieser Kundgebung beschimpfte er den Westen und insbesondere 22 EU-Botschafter, die ihn unter Druck gesetzt hatten, Russland bei einer Abstimmung in den Vereinten Nationen zu verurteilen. Er schimpfte auch über den Krieg der NATO gegen den Terror im benachbarten Afghanistan, der für Pakistan absolut verheerend gewesen sei, ohne dass er das Leiden Pakistans anerkannt, respektiert oder gewürdigt hätte.

Khan sagte der jubelnden Menge: „Die EU-Botschafter haben uns einen Brief geschrieben, in dem sie uns auffordern, Russland zu verurteilen und gegen es zu stimmen… Was denken Sie von uns? Sind wir Ihre Sklaven … die alles tun, was Sie sagen? Er fügte hinzu: „Wir sind mit Russland befreundet, und wir sind auch mit Amerika befreundet; wir sind mit China und mit Europa befreundet; wir sind in keinem Lager. Pakistan wird neutral bleiben und mit denen zusammenarbeiten, die versuchen, den Krieg in der Ukraine zu beenden.“

Aus amerikanischer Sicht ist „neutral“ ein Kampfbegriff. Die düsteren Folgen für Khan wurden im August 2023 von investigativen Reportern von The Intercept aufgedeckt. Nur einen Tag nach Khans Kundgebung traf der stellvertretende Außenminister für das Büro für süd- und zentralasiatische Angelegenheiten, Donald Lu, in Washington mit dem pakistanischen Botschafter in den USA, Asad Majeed Khan, zusammen. Im Anschluss an das Treffen schickte Botschafter Khan ein geheimes Kabel (eine „Chiffre“) zurück nach Islamabad, das dann von einem pakistanischen Militärbeamten an The Intercept weitergegeben wurde.

In dem Telegramm wird berichtet, wie der stellvertretende Staatssekretär Lu Premierminister Khan wegen seiner neutralen Haltung beschimpfte. In dem Telegramm wird Lu mit den Worten zitiert, dass „die Menschen hier und in Europa ziemlich besorgt darüber sind, warum Pakistan eine so aggressiv neutrale Position (zur Ukraine) einnimmt, wenn eine solche Position überhaupt möglich ist. Wir halten das nicht für einen neutralen Standpunkt“.

Lu übermittelte Botschafter Khan dann die Quintessenz. „Ich denke, wenn das Misstrauensvotum gegen den Premierminister erfolgreich ist, wird man in Washington alles verzeihen, weil der Russlandbesuch als eine Entscheidung des Premierministers angesehen wird. Andernfalls denke ich, dass es schwierig werden wird.

Fünf Wochen später, am 10. April, und angesichts der unverhohlenen Drohungen der USA gegenüber dem mächtigen pakistanischen Militär und der Kontrolle des Militärs über das pakistanische Parlament, setzte das Parlament Khan in einem Misstrauensvotum ab. Innerhalb weniger Wochen erhob die neue Regierung dreist fabrizierte Korruptionsvorwürfe gegen Khan, um ihn unter Arrest zu stellen und seine Rückkehr an die Macht zu verhindern. Als Khan die Existenz des diplomatischen Kabels bekannt gab, das die Rolle Amerikas bei seiner Absetzung enthüllte, beschuldigte die neue Regierung Khan der Spionage, was eine geradezu orwellsche Wendung war. Er wurde nun aufgrund dieser Anklage zu einer unverschämten Strafe von 10 Jahren verurteilt, wobei die US-Regierung zu diesem Skandal schweigt.

Auf die Frage nach Khans Verurteilung äußerte sich das Außenministerium wie folgt: „Das ist eine Angelegenheit für die pakistanischen Gerichte.“ Eine solche Antwort ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie der von den USA angeführte Regimewechsel funktioniert. Das Außenministerium befürwortet Khans Inhaftierung wegen Khans öffentlicher Enthüllungen über US-Aktionen.

Pakistan wird daher am 8. Februar Wahlen abhalten, während sein populärster demokratischer Führer im Gefängnis sitzt und Khans Partei unerbittlichen Angriffen, politischen Morden, Mediensperren und anderen schwerwiegenden Repressionen ausgesetzt ist. Bei all dem ist die US-Regierung in höchstem Maße mitschuldig. So viel zu Amerikas „demokratischen“ Werten. Die US-Regierung hat sich vorerst durchgesetzt – und ein atomar bewaffnetes Land mit 240 Millionen Einwohnern zutiefst destabilisiert. Nur Khans Entlassung aus dem Gefängnis und seine Teilnahme an den bevorstehenden Wahlen könnten die Stabilität wiederherstellen.