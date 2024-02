WEF-Agenda: Förderung biometrischer digitaler Identität und Vitalitätsüberwachung zur Bekämpfung von Fälschungen!

Die gleichen digitalen ID-Komponenten wurden auch verwendet, um die Menschen mit Selfie-Check-in-Apps einzusperren: Perspektive

Die globalistische Agenda, dass jeder Bürger eine digitale Identität haben muss, hat eine weitere Krise, die es auszunutzen gilt – KI-Depfakes, und die Lösung nutzt die gleiche Technologie, die die Menschen mit Selfie-Check-in-Apps eingesperrt hat.

Die Forderung nach digitaler Identität und digitaler ID kommt von verschiedenen Seiten, zum Beispiel:

Klima : Verfolgung des individuellen Kohlenstoff-Fußabdrucks und Nachweis des Status eines Klimaflüchtlings

: Verfolgung des individuellen Kohlenstoff-Fußabdrucks und Nachweis des Status eines Klimaflüchtlings COVID : Einführung von Impfpässen, die zu einer massenhaften Einhaltung der Vorschriften führen und gleichzeitig den digitalen Rahmen für die Umsetzung ähnlicher Maßnahmen in der Zukunft bieten

: Einführung von Impfpässen, die zu einer massenhaften Einhaltung der Vorschriften führen und gleichzeitig den digitalen Rahmen für die Umsetzung ähnlicher Maßnahmen in der Zukunft bieten CBDC : Einführung identitätsgeprüfter Lösungen, um die Anonymität zu beseitigen und jede Transaktion aufzuzeichnen

: Einführung identitätsgeprüfter Lösungen, um die Anonymität zu beseitigen und jede Transaktion aufzuzeichnen Cybersicherheit : Ausnutzung von Cyberangriffen als Mittel, um nationale Identitätssysteme in Gang zu bringen und einen Pass für das Metaverse zu schaffen

: Ausnutzung von Cyberangriffen als Mittel, um nationale Identitätssysteme in Gang zu bringen und einen Pass für das Metaverse zu schaffen Bequemlichkeit: Schaffung eines allumfassenden, interoperablen Rahmens, um alle Lebenssituationen zu ermöglichen

Jetzt wendet sich die Agenda der digitalen Identität den KI-generierten Fälschungen zu, wobei biometrische digitale Identität und „Liveness“-Erkennung die Lösungen sind.

„Heutige Unternehmen können Feuer mit Feuer bekämpfen, indem sie Deepfake- und KI-Technologien mit schnell fortschreitender biometrischer Technologie besiegen.“

Quelle: Weltwirtschaftsforum

Laut einem Blogbeitrag des Weltwirtschaftsforums (WEF) Agenda, der am 4. Januar 2024 veröffentlicht wurde:

„Da die KI-Technologie immer weiter voranschreitet, müssen Unternehmen härter arbeiten, um sicherzustellen, dass die Daten und Identitäten ihrer Kunden und Mitarbeiter sicher sind – und dass sie aus der Ferne tatsächliche Personen einstellen, die mit ihren IDs übereinstimmen.

„Die Unternehmen von heute können Feuer mit Feuer bekämpfen, indem sie Deepfake- und KI-Technologien mit der sich schnell entwickelnden biometrischen Technologie besiegen.“

So der Autor, Incode-Gründer und CEO Ricardo Amper:

„Die biometrische Technologie bietet eine bessere Möglichkeit zur Identitätsüberprüfung und wird immer einfacher und besser anwendbar […] Merkmale wie Ihre Fingerabdrücke oder Ihr Gesicht werden zu Ihrem Passwort, und sie sind einzigartig für Sie.“

Für Unternehmen und ihre Kunden, fügt der Autor hinzu:

„Die biometrische Technologie bietet auch eine schnelle, nahtlose und erschwingliche Möglichkeit für Unternehmen, eine erweiterte Identitätsüberprüfung durchzuführen. Ihre Kunden müssen sich keine komplizierten Zahlen- und Buchstabenketten merken, und die Überprüfung kann passiv erfolgen – man denke nur daran, wie manche Menschen ihr Handy mit ihrem Gesicht entsperren können.“

Diese Face-Scan-Lösung mag funktionieren, wenn die Täter aus der Ferne illegale Aktivitäten durchführen und dabei auf Unternehmen und deren Kunden abzielen, aber wie verhält es sich bei einer Konfrontation von Angesicht zu Angesicht, wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem Gesicht öffnen?

Im Dezember 2023 berichtete beispielsweise ein YouTuber mit einem Kanal namens „Dr. Travel“ von einer schrecklichen Tortur, als er in Medellin, Kolumbien, mit Scopolamin betäubt wurde.

Die Kriminellen nutzten sein Gesicht, während er ohnmächtig war, und verschafften sich so Zugang zu all seinen Konten und Finanzen, einschließlich Kryptowährungen, und die Diebe konnten ihm etwa 15.000 Dollar abnehmen.

Während der Autor des WEF-Agenda-Blogs also behauptet, dass die biometrische Identitätsüberprüfung aus der Ferne so sicher“ sei, kann sie in Wirklichkeit das Gegenteil bewirken und einen persönlich durchgeführten Raub erleichtern.

Dies bringt uns zu einer anderen biometrischen ID-Lösung, die im WEF-Agenda-Blog vorgeschlagen wird – etwas, das „Liveness Detection“ oder „Liveness Verification“ genannt wird und das dieses Risiko ausgleichen könnte.

Laut Amper:

„Wenn eine Sicherheitskontrolle ein Selfie zur Gesichtserkennung erfordert, könnte ein Krimineller versuchen, ein Foto oder ein Video anstelle eines echten Selfies zu präsentieren. Die Lebendigkeitserkennung kann diese Versuche bekämpfen, indem sie dabei hilft, festzustellen, ob es sich um eine echte, lebende Person auf dem Selfie handelt.“

In diesem speziellen Fall könnte also mit Hilfe einer Aktivitätsprüfung unterschieden werden, ob eine Person bei Bewusstsein ist oder nicht.

Wie dem auch sei, die Erkennung von Lebendigkeit war ein Schlüsselmerkmal bei einer kürzlich durchgeführten Demonstration im Zusammenhang mit digitaler Identität und Flugreisen.

Letztes Jahr demonstrierte die International Air Transport Association (IATA) in Zusammenarbeit mit dem in der Schweiz ansässigen Anbieter digitaler Identitätslösungen SICPA „das erste vollständig integrierte Reiseerlebnis mit digitaler Identität„, bei dem auch die Erkennung von Lebewesen zum Einsatz kam.

Die Demonstration fand am 25. Oktober auf dem IATA World Passenger Symposium in Chicago statt und zeigte, wie Passagiere einen digitalen Reisepass erstellen können, der mit ihrer digitalen Geldbörse verknüpft ist, indem sie ihren Reisepass mit einem mobilen Gerät scannen und ihre Identität durch eine biometrische Echtheitsprüfung“ verifizieren.

In der Ankündigung heißt es: „Der fälschungssichere digitale Ausweis wird in der digitalen Brieftasche des Reisenden gespeichert und kann an Drittanbieter weitergegeben werden, um Zugang zu verschiedenen Arten von Dienstleistungen zu erhalten.“

Während die biometrische digitale Identität für ihre Bequemlichkeit und Cybersicherheit angepriesen wird, wurde sie von Regierungen und Unternehmen auch für die Bevölkerungskontrolle und die Einhaltung der Vorschriften bei Abriegelungen eingesetzt.

So führte beispielsweise Südaustralien 2021 die App „Home Quarantine SA“ ein, die „Nutzer nach dem Zufallsprinzip auffordert, ihren Standort zu überprüfen und innerhalb von 15 Minuten ein Selfie an die Behörden zu senden, um zu beweisen, dass sie sich in dem Haus befinden, in dem sie sich für die Quarantäne angemeldet haben„, so The Guardian.

Das Gleiche geschah in Polen sogar schon früher. Im März 2020 startete die polnische Regierung ihre „Home Quarantine“-App „für Menschen, die sich nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland der obligatorischen 14-tägigen Quarantäne unterziehen müssen“, wie France24 berichtet.

Damals erklärte ein Regierungssprecher gegenüber AFP:

„Menschen in Quarantäne haben die Wahl: Entweder sie bekommen unerwarteten Besuch von der Polizei oder sie laden diese App herunter.“

Ebenfalls im Jahr 2020 berichtete LiveMint, dass die Regierung des indischen Bundesstaates Karnataka anordnete, dass „alle Personen, die unter häuslicher Quarantäne stehen, alle eine Stunde ein Selfie an die Regierung schicken müssen“ und dass „diejenigen, die es versäumen, alle eine Stunde ein Selfie zu schicken (außer während der Schlafenszeit von 22 Uhr bis 7 Uhr), in Massenquarantänezentren geschickt werden„.

Zuerst kamen die Kontaktverfolgung und die Selfie-Check-in-Apps, dann die Impfpässe.

Jetzt wird die biometrische digitale Identität als Mittel zur Bekämpfung von KI-generierten Fälschungen angepriesen, und dieselbe Technologie hat sich bereits als nützlich erwiesen, um die Bewegungen von Menschen während staatlich verordneter Abriegelungen zu kontrollieren.

Als Nächstes kommen programmierbare digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), die ohne digitale Identität nicht funktionieren, bei denen alle Transaktionen in einem einzigen Hauptbuch aufgezeichnet werden und bei denen Beschränkungen festgelegt werden können, was man kaufen kann, wo man es kaufen kann und wann.

All das ist Teil einer autoritären Agenda, die als „Great Reset“ bekannt ist und die Gesellschaft zu einem System des sozialen Kredits führt, das auf Anreizen, Zwang oder anderweitiger Manipulation der Menschen beruht, damit sie ihre Anonymität, Autonomie und Freiheit unter dem Deckmantel der Bekämpfung einer bestimmten Krise – ob real oder erfunden – aufgeben.