Jeffrey D. Sachs: Woran leidet die USA – und wie man es beheben kann

Amerika ist zweifellos ein Land mit enormen Stärken – technologisch, wirtschaftlich und kulturell -, doch seine Regierung lässt seine eigenen Bürger und die Welt zutiefst im Stich. Trumps Sieg ist einfach zu verstehen. Es war eine Abstimmung gegen den Status quo. Ob Trump die wirklichen Probleme Amerikas lösen wird – oder auch nur versucht, sie zu lösen -, bleibt abzuwarten.

Die Ablehnung des Status quo durch die amerikanische Wählerschaft ist überwältigend. Laut Gallup im Oktober 2024 gaben 52% der Amerikaner an, dass es ihnen und ihren Familien schlechter geht als vor vier Jahren, während nur 39% sagten, dass es ihnen besser geht und 9% sagten, dass es ihnen ungefähr gleich geht. Eine NBC National News Umfrage im September 2024 ergab, dass 65% der Amerikaner sagten, das Land sei auf dem falschen Weg, während nur 25% sagten, es sei auf dem richtigen Weg. Im März 2024 waren laut Gallup nur 33 % der Amerikaner mit Joe Bidens außenpolitischer Arbeit einverstanden.

Der Kern der amerikanischen Krise ist ein politisches System, das nicht die wahren Interessen des durchschnittlichen amerikanischen Wählers vertritt. Das politische System wurde vor Jahrzehnten vom großen Geld gehackt, insbesondere als der Oberste Gerichtshof der USA die Schleusen für unbegrenzte Wahlkampfspenden öffnete. Seitdem ist die amerikanische Politik zum Spielball von superreichen Spendern und Interessengruppen geworden, die Wahlkampagnen im Gegenzug für eine Politik finanzieren, die eher den eigenen Interessen als dem Gemeinwohl dient.

Zwei Gruppen beherrschen den Kongress und das Weiße Haus: superreiche Einzelpersonen und Ein-Themen-Lobbys.

Die Welt hat gebannt zugesehen, wie Elon Musk, der weltweit vermögendste Mensch (und ja, ein brillanter Unternehmer und Erfinder), eine einzigartige Rolle bei der Unterstützung von Trumps Wahlsieg spielte, sowohl durch seinen enormen Einfluss auf die Medien als auch durch seine Finanzierung. Unzählige andere Milliardäre trugen zu Trumps Sieg bei.

Viele (wenn auch nicht alle) der superreichen Spender suchen für ihre Unternehmen oder Investitionen besondere Vergünstigungen vom politischen System und die meisten dieser gewünschten Vergünstigungen werden vom Kongress, dem Weißen Haus und den von der neuen Regierung besetzten Regulierungsbehörden ordnungsgemäß gewährt. Viele dieser Geldgeber drängen auch auf ein übergeordnetes Ziel: weitere Steuersenkungen für Unternehmensgewinne und Kapitalerträge.

Viele Geldgeber aus der Wirtschaft, so möchte ich kurz hinzufügen, sind unverblümt auf der Seite des Friedens und der Zusammenarbeit mit China, was sowohl für die Wirtschaft als auch für die Menschheit sehr sinnvoll ist. Wirtschaftsführer wollen im Allgemeinen Frieden und Einkommen, während verrückte Ideologen Hegemonie durch Krieg anstreben.

Mit einem Sieg von Harris hätte sich an all dem kaum etwas geändert. Die Demokraten haben ihre eigene lange Liste von Superreichen, die die Präsidentschafts- und Kongresskampagnen der Partei finanziert haben. Viele dieser Spender hätten ebenfalls besondere Vergünstigungen gefordert und erhalten.

Steuererleichterungen für Kapitaleinkommen wurden vom Kongress jahrzehntelang ordnungsgemäß gewährt, ungeachtet ihrer Auswirkungen auf das ausufernde Bundesdefizit, das sich inzwischen auf fast 7 Prozent des BIP beläuft, und obwohl sich das US-Nationaleinkommen vor Steuern in den vergangenen Jahrzehnten stark in Richtung Kapitaleinkommen und weg vom Arbeitseinkommen verschoben hat. Gemessen an einem Basisindikator ist der Anteil des Arbeitseinkommens am BIP seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs um rund 7 Prozentpunkte gesunken . Da sich das Einkommen von der Arbeit zum Kapital verlagert hat, ist der Aktienmarkt (und das Supervermögen) in die Höhe geschossen, wobei die Gesamtbewertung des Aktienmarktes von 55 % des BIP im Jahr 1985 auf 200 % des BIP heute gestiegen ist!

Die zweite Gruppe, die Washingtons im Griff hat, sind die Ein-Themen-Lobbys. Zu diesen mächtigen Lobbys gehören der militärisch-industrielle Komplex, Wall Street, Big Oil, die Waffenindustrie, Big Pharma, Big Ag und die Israel-Lobby. Die amerikanische Politik ist gut organisiert, um diesen besonderen Interessen gerecht zu werden. Jede Lobby kauft sich die Unterstützung bestimmter Ausschüsse im Kongress und ausgewählter nationaler Führer, um die Kontrolle über die öffentliche Politik zu gewinnen.

Der wirtschaftliche Nutzen der Lobbyarbeit für spezielle Interessen ist oft enorm: Hundert Millionen Dollar an Wahlkampfspenden einer Lobbygruppe können hundert Milliarden an Bundesausgaben und/oder Steuervergünstigungen bewirken. Dies ist unter anderem die Lektion der Israel-Lobby, die ein paar hundert Millionen Dollar für Wahlkampfspenden ausgibt und Dutzende Milliarden Dollar an militärischer und wirtschaftlicher Unterstützung für Israel erhält.

Diese Interessengruppen sind weder von der öffentlichen Meinung abhängig, noch scheren sie sich um diese. Meinungsumfragen zeigen regelmäßig, dass die Öffentlichkeit Waffenkontrolle, niedrigere Arzneimittelpreise, ein Ende der Rettungsaktionen für die Wall Street, erneuerbare Energien und Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten wünscht. Stattdessen sorgen die Lobbyisten dafür, dass der Kongress und das Weiße Haus weiterhin leichten Zugang zu Handfeuerwaffen und Sturmgewehren, himmelhohe Drogenpreise, die Verhätschelung der Wall Street, mehr Öl- und Gasbohrungen, Waffen für die Ukraine und Kriege im Namen Israels ermöglichen.

Diese mächtigen Lobbys sind von Geld getriebene Verschwörungen gegen das Gemeinwohl. Erinnern Sie sich an Adam Smiths berühmtes Diktum im Buch „Der Wohlstand der Nationen“ (1776): „Menschen desselben Gewerbes treffen sich selten, nicht einmal zum Vergnügen und zur Zerstreuung, sondern das Gespräch endet in einer Verschwörung gegen die Allgemeinheit oder in einer Erfindung zur Erhöhung der Preise.“

Die beiden gefährlichsten Lobbys sind der militärisch-industrielle Komplex (vor dem uns Eisenhower 1961 gewarnt hat) und die Israel-Lobby (wie in einem neuen Buch des Historikers Ilan Pappé ausführlich beschrieben). Ihre besondere Gefahr besteht darin, dass sie uns weiterhin in den Krieg und in die Nähe des nuklearen Armageddon führen. Bidens rücksichtslose jüngste Entscheidung, US-Raketenangriffe tief in Russland zuzulassen, die vom militärisch-industriellen Komplex seit Langem befürwortet wird, ist ein typisches Beispiel dafür.

Der militärisch-industrielle Komplex zielt auf eine „Vollspektrums-Dominanz“ der USA ab. Seine angeblichen Lösungen für die Probleme der Welt sind Kriege und noch mehr Kriege, zusammen mit verdeckten Regimewechsel-Operationen, US-Wirtschaftssanktionen, US-Infokriegen, farbigen Revolutionen (angeführt von der National Endowment for Democracy) und außenpolitischem Mobbing. Dies sind natürlich überhaupt keine Lösungen gewesen. Diese Maßnahmen, die in eklatanter Weise gegen das Völkerrecht verstoßen, haben die Unsicherheit in den USA drastisch erhöht.

Der militärisch-industrielle Komplex (MIC) hat die Ukraine in einen aussichtslosen Krieg mit Russland hineingezogen, indem er der Ukraine gegen den erbitterten Widerstand Russlands die Mitgliedschaft in der NATO versprach und sich im Februar 2014 zum Sturz der ukrainischen Regierung verschwor, weil diese Neutralität statt einer NATO-Mitgliedschaft anstrebte.

Der militärisch-industrielle Komplex wirbt derzeit – unglaublicherweise – für einen bevorstehenden Krieg mit China. Dies wird natürlich eine riesige und lukrative Aufrüstung nach sich ziehen, die das Ziel des MIC ist. Aber es droht auch der Dritte Weltkrieg oder eine katastrophale Niederlage der USA in einem weiteren asiatischen Krieg.

Während der militärisch-industrielle Komplex die NATO-Erweiterung und die Konflikte mit Russland und China angeheizt hat, hat die Israel-Lobby Amerikas Serienkriege im Nahen Osten angeheizt. Mehr als jeder andere US-Präsident hat Israels Benjamin Netanjahu die katastrophalen Kriege in Irak, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien maßgeblich unterstützt.

Netanjahus Ziel ist es, das Land, das Israel im Krieg von 1967 erobert hat, zu behalten und ein sogenanntes Groß-Israel zu schaffen sowie einen palästinensischen Staat zu verhindern. Diese völkerrechtswidrige Expansionspolitik hat militante propalästinensische Gruppen wie die Hamas, die Hisbollah und die Houthis entstehen lassen. Netanjahus langjährige Politik besteht darin, dass die USA die Regierungen, die diese Widerstandsgruppen unterstützen, stürzen oder dabei helfen, sie zu stürzen.

Unglaublicherweise haben sich die Washingtoner Neocons und die Israel-Lobby zusammengetan, um Netanjahus katastrophalen Plan für Kriege im gesamten Nahen Osten auszuführen. Netanjahu war einer der Hauptbefürworter des Irak-Krieges. Der ehemalige Marinekommandeur Dennis Fritz hat kürzlich die große Rolle der Israel-Lobby in diesem Krieg ausführlich beschrieben. Ilan Pappé hat dasselbe getan. Tatsächlich hat die Israel-Lobby die von den USA geführten oder unterstützten Kriege im gesamten Nahen Osten unterstützt, die die betroffenen Länder in Trümmern zurückließen und den US-Haushalt tief verschuldeten.

In der Zwischenzeit haben die Kriege und Steuersenkungen für die Reichen keine Lösungen für die Nöte der amerikanischen Arbeiterklasse geboten. Wie in anderen Ländern mit hohem Einkommen ging die Beschäftigung in der verarbeitenden Industrie in den USA seit den 1980er Jahren stark zurück, als Fließbandarbeiter zunehmend durch Roboter und „intelligente Systeme“ ersetzt wurden. Der Rückgang des Anteils der Arbeitskräfte an der Wertschöpfung in den USA war beträchtlich, und auch hier handelt es sich um ein Phänomen, das mit anderen Ländern mit hohem Einkommen geteilt wird.

Dennoch sind die amerikanischen Arbeitnehmer besonders hart getroffen worden. Zusätzlich zu den zugrunde liegenden globalen technologischen Trends, die sich auf Arbeitsplätze und Löhne auswirken, wurden die amerikanischen Arbeitnehmer durch eine jahrzehntelange gewerkschaftsfeindliche Politik, steigende Studiengebühren und Gesundheitskosten sowie andere arbeitnehmerfeindliche Maßnahmen geschädigt. In den einkommensstarken Ländern Nordeuropas haben der „soziale Konsum“ (öffentlich finanzierte Gesundheitsfürsorge, Studiengebühren, Wohnraum und andere öffentlich bereitgestellte Dienstleistungen) und der hohe gewerkschaftliche Organisationsgrad einen angemessenen Lebensstandard für die Arbeitnehmer aufrechterhalten. Nicht so in den Vereinigten Staaten.

Doch das war bislang nicht das Ende der Fahnenstange. Die von den privaten Krankenversicherern in die Höhe getriebenen Gesundheitskosten und das Fehlen einer ausreichenden öffentlichen Finanzierung der Hochschulbildung und kostengünstiger Online-Optionen führten zu einer Zangenbewegung, die die Arbeiterklasse zwischen sinkenden oder stagnierenden Löhnen einerseits und steigenden Bildungs- und Gesundheitskosten andererseits in die Enge trieb. Weder die Demokraten noch die Republikaner haben viel unternommen, um den Arbeitnehmern zu helfen.

Trumps Wählerbasis ist die Arbeiterklasse, aber seine Spenderbasis sind die Superreichen und die Lobbys. Was wird also als Nächstes passieren? Mehr vom Gleichen – Kriege und Steuersenkungen – oder etwas Neues und Reales für die Wähler?

Trumps angebliche Antwort ist ein Handelskrieg mit China und die Abschiebung illegaler ausländischer Arbeiter, kombiniert mit weiteren Steuersenkungen für die Reichen. Mit anderen Worten: Anstatt sich den strukturellen Herausforderungen zu stellen, die darin bestehen, einen angemessenen Lebensstandard für alle zu gewährleisten und das gewaltige Haushaltsdefizit offen anzusprechen, bestand Trumps Antwort im Wahlkampf und in seiner ersten Amtszeit darin, China und Migranten für die niedrigen Löhne der Arbeiterklasse und verschwenderische Ausgaben für die Defizite verantwortlich zu machen.

Das hat sich 2016 und 2024 bei den Wählern gut gemacht, wird aber auf lange Sicht nicht die versprochenen Ergebnisse für die Arbeitnehmer bringen. Die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe werden nicht in großer Zahl aus China zurückkehren, da sie nie in großer Zahl nach China gegangen sind. Auch Abschiebungen werden nicht viel dazu beitragen, den Lebensstandard der Durchschnittsamerikaner zu erhöhen.

Das soll nicht heißen, dass es keine echten Lösungen gibt. Sie liegen klar und deutlich auf der Hand – wenn Trump sich dafür entscheidet, sich über die besonderen Interessengruppen und Klasseninteressen von Trumps Unterstützern hinwegzusetzen. Wenn Trump sich für echte Lösungen entscheidet, würde er ein auffallend positives politisches Vermächtnis für die kommenden Jahrzehnte hinterlassen.

Die Erste besteht darin, dem militärisch-industriellen Komplex die Stirn zu bieten. Trump kann den Krieg in der Ukraine beenden, indem er Präsident Putin und der Welt erklärt, dass die NATO niemals auf die Ukraine ausgedehnt wird. Er kann die Gefahr eines Krieges mit China beenden, indem er unmissverständlich klarstellt, dass sich die USA an die Ein-China-Politik halten und sich nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen werden, indem sie über Pekings Einwände hinweg Rüstungsgüter nach Taiwan schicken, und dass sie keinen Versuch Taiwans unterstützen werden, sich abzuspalten.

Der zweite Weg besteht darin, der Israel-Lobby die Stirn zu bieten, indem man Netanjahu sagt, dass die USA nicht länger Israels Kriege führen werden und Israel einen Staat Palästina akzeptieren muss, der in Frieden neben Israel lebt, wie es von der gesamten Weltgemeinschaft gefordert wird. Dies ist in der Tat der einzig mögliche Weg zum Frieden für Israel und Palästina, ja für den gesamten Nahen Osten.

Drittens muss das Haushaltsdefizit abgebaut werden, zum einen durch die Senkung der verschwenderischen Ausgaben – insbesondere für Kriege, Hunderte nutzloser Militärbasen in Übersee und himmelhohe Preise, die der Staat für Medikamente und die Gesundheitsversorgung zahlt – und zum anderen durch die Erhöhung der Staatseinnahmen. Allein durch die Durchsetzung von Steuern in den Büchern, indem man gegen illegale Steuerhinterziehung vorgeht, hätte man im Jahr 2021 625 Milliarden Dollar eingenommen, was etwa 2,6 % des BIP entspricht. Mehr sollte durch die Besteuerung der steigenden Kapitaleinkünfte eingenommen werden.

Die Vierte ist eine Innovationspolitik (auch Industriepolitik genannt), die dem Gemeinwohl dient. Elon Musk und seine Freunde aus dem Silicon Valley haben mit ihren Innovationen die kühnsten Erwartungen übertroffen. Ein großes Lob an das Silicon Valley, das uns das digitale Zeitalter beschert hat. Die Innovationskapazität Amerikas ist groß und robust und wird von der Welt beneidet.

Die Herausforderung lautet nun: Innovation, wofür? Musk hat den Mars und darüber hinaus im Blick. Fesselnd, aber es gibt Milliarden von Menschen auf der Erde, denen die digitale Revolution im Hier und Jetzt helfen kann und sollte. Ein Kernziel von Trumps Industriepolitik sollte darin bestehen, sicherzustellen, dass Innovation dem Gemeinwohl dient, einschließlich der Armen, der Arbeiterklasse und der natürlichen Umwelt. Die Ziele unserer Nation müssen über Wohlstand und Waffensysteme hinausgehen.

Wie Musk und seine Kollegen besser als jeder andere wissen, können die neuen KI- und Digitaltechnologien eine Ära der kostengünstigen, kohlenstofffreien Energie, des kostengünstigen Gesundheitswesens, der kostengünstigen Hochschulbildung, der kostengünstigen strombetriebenen Mobilität und anderer KI-gestützter Effizienzen einleiten, die den realen Lebensstandard aller Arbeitnehmer erhöhen können. In diesem Prozess sollte die Innovation hochwertige, gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze fördern – und nicht die Gig-Beschäftigung, die den Lebensstandard in den Keller und die Unsicherheit der Arbeitnehmer in die Höhe getrieben hat.

Trump und die Republikaner haben sich in der Vergangenheit gegen diese Technologien gewehrt. In seiner ersten Amtszeit hat Trump China die Führung bei diesen Technologien in fast allen Bereichen überlassen. Unser Ziel ist es nicht, Chinas Innovationen zu stoppen, sondern unsere eigenen voranzutreiben. Das Silicon Valley weiß, was Washington nicht weiß: China ist seit langem Amerikas Partner im Innovationsökosystem und sollte es auch bleiben. Chinas hocheffiziente und kostengünstige Produktionsanlagen, wie Teslas Gigafactory in Shanghai, machen die Innovationen des Silicon Valley weltweit nutzbar … wenn Amerika es versucht.

Alle vier Schritte liegen in Trumps Reichweite und würden seinen Wahlsieg rechtfertigen und sein Erbe für die nächsten Jahrzehnte sichern. Ich warte nicht darauf, dass Washington diese einfachen Maßnahmen ergreift. Die amerikanische Politik ist schon zu lange verdorben, als dass man in dieser Hinsicht wirklich optimistisch sein könnte. Doch diese vier Schritte sind alle machbar und würden nicht nur den führenden Vertretern der Tech- und Finanzbranche zugute kommen, die Trumps Wahlkampf unterstützt haben, sondern auch der Generation der unzufriedenen Arbeitnehmer und Haushalte, deren Stimmen Trump wieder ins Weiße Haus gebracht haben.