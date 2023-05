Jeffrey Epstein soll Bill Gates wegen einer Affäre mit einem russischen Bridge-Spieler im Jahr 2010 bedroht haben

Es sind neue Informationen aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass der Finanzier Epstein sein Wissen über eine Affäre zwischen dem Microsoft-Mitbegründer Bill Gates und einem russischen Bridgespieler genutzt hat, um Gates einzuschüchtern und möglicherweise selbst zu bedrohen.

Laut Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, trat der verurteilte Pädophile Epstein 2017 an Gates mit dem Vorschlag heran, einen Beitrag zu einem milliardenschweren Wohltätigkeitsfonds zu leisten.

Epstein soll gedroht haben, Gates‘ außereheliche Affäre mit der russischen Bridgespielerin Mila Antonova zu enthüllen, falls Gates dem Vorschlag nicht zustimme.

SCHOCK: Jeffery Epstein erpresste Bill Gates wegen einer Affäre, die er 2010 mit einer sehr jungen russischen Bridge-Spielerin hatte. Drei Jahre später bezahlte Epstein ihre Ausbildung

Bericht vom Wall Street Journal:

Der Microsoft-Mitbegründer lernte die Frau um 2010 kennen, als sie in ihren 20ern war. Epstein lernte sie 2013 kennen und bezahlte ihr später die Teilnahme an einer Software-Codierschule. Im Jahr 2017 schrieb Epstein Gates eine E-Mail und bat darum, die Kosten für den Kurs erstattet zu bekommen, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die E-Mail kam, nachdem der verurteilte Sexualstraftäter versucht hatte, Gates davon zu überzeugen, sich an einem milliardenschweren Wohltätigkeitsfonds zu beteiligen, den Epstein bei JPMorgan Chase einrichten wollte. Nach Angaben von Personen, die die Nachricht gesehen haben, implizierte sie, dass Epstein die Affäre aufdecken könnte, wenn Gates die Verbindung zwischen den beiden Männern nicht aufrechterhalten würde.

„Mr. Gates traf sich mit Epstein ausschließlich aus philanthropischen Gründen. Nachdem es ihm wiederholt nicht gelungen ist, Herrn Gates über diese Angelegenheiten hinaus zu locken, hat Epstein erfolglos versucht, eine vergangene Beziehung auszunutzen, um Herrn Gates zu bedrohen“, sagte eine Sprecherin von Gates.

Melinda Gates hat ihren Ex-Mann Bill Gates dafür kritisiert, dass er seine langjährige Freundschaft mit dem verstorbenen Pädophilen Jeffery Epstein fortgesetzt hat, obwohl sie ihn davor gewarnt hatte, „Albträume“ von ihm zu haben.

Nachdem Bill sich wiederholt mit Epstein getroffen hatte, verlangte Melinda von ihrem Mann, dass er sie 2011 dem milliardenschweren Hedgefondsmanager vorstellt.

„Mir hat es nicht gefallen, dass er sich mit Jeffery Epstein getroffen hat. Das habe ich ihm gegenüber deutlich gemacht. Ich habe Jeffery Epstein auch genau ein Mal getroffen. Ich wollte sehen, wer dieser Mann war, und ich habe es von der Sekunde an bereut, als ich durch die Tür trat“, sagte Gates der CBS-Morgenmoderatorin Gayle King in ihrem ersten Interview seit der Scheidung von dem mit Impfstoffen werbenden Milliardär und Philanthropen.

„Er war abscheulich, das personifizierte Böse“, sagte Melinda. „Ich hatte danach Albträume davon. Deshalb bricht mein Herz für diese jungen Frauen. So habe ich mich auch gefühlt, und ich bin eine ältere Frau. Er war furchtbar.“

Bills Entscheidung, seine Freundschaft mit Epstein fortzusetzen, sei einer der Hauptgründe für die Scheidung der beiden im Mai 2021 gewesen, die ihre 27-jährige Ehe beendete, so Melinda.

Anfang des Jahres konfrontierte Sarah Ferguson von ABC Australia Bill Gates in einem Live-Fernsehinterview mit seinen Beziehungen zu Jeffrey Epstein.

Ferguson fragte den Milliardär und Mitbegründer von Microsoft, ob er die Beziehung bedauere, die er mit Epstein „gegen Melindas Rat und Wunsch“ unterhalten habe.

„Sie gehen weit in die Vergangenheit zurück, aber ja, ich sage es zum hundertsten Mal, ja, ich hätte nicht mit ihm essen gehen sollen“, sagte Gates.

„Epstein hatte eine Art, Leute sexuell zu kompromittieren. Ist es das, wovor Melinda Sie gewarnt hat?“, fragte Ferguson.

„Nein, ich meine…(Pause) Nein, ich habe mit ihm zu Abend gegessen, und das ist alles“, antwortete Gates.

Bill Gates wies auch jegliche Verbindungen zwischen der Gates Foundation und Epstein zurück.

„[Und dass Sie] die Beziehung zwischen der Stiftung und Epstein bedauern?“, fragte Ferguson.

„Es gab nie eine Beziehung irgendeiner Art“, antwortete Gates.