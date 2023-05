Ein hoher ukrainischer Beamter hat zugegeben, dass sein Land „ziemlich viele“ Zivilisten getötet hat, die Putin und seine Militäroperation in der Ukraine unterstützen.

In Interviews sagte Generalmajor Kyrylo Budanov, der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, dass weitere Angriffe unmittelbar bevorstünden.

Budanow nannte keine Namen von Opfern, deutete aber eine gewisse Medienberichterstattung an.

Das sind Kriegsverbrechen

Seit Februar letzten Jahres wurden mehrere prominente Unterstützer des Krieges getötet oder verletzt. So wurde beispielsweise die 29-jährige Journalistin Daria Doegina im August bei einem Bombenanschlag getötet. Vermutlich war ihr Vater, Aleksandr Doegin, das Ziel.

Der russische Schriftsteller Zakhar Prilepin wurde Anfang des Monats durch eine Autobombe schwer verletzt. Sein Fahrer überlebte den Anschlag nicht.

Außerdem wurde der bekannte russische Kriegsblogger Vladlen Tatarski bei einer Explosion in einem Café getötet. Ihm wurde eine Figur übergeben, die Sprengstoff enthielt.

Um es klar zu sagen: Dies sind Kriegsverbrechen.

Die Definition von Terrorismus lautet: schwere Gewaltanwendung oder die ernsthafte Androhung solcher Gewalt ohne rechtmäßigen Grund mit einem politischen oder religiösen Ziel. In den meisten Konzepten wird er mit Zivilisten als Opfer in Verbindung gebracht.

Damit gibt Budanow zu, dass die Ukraine sich des Terrorismus schuldig gemacht hat. Er prahlt auch gerne mit seinen Taten. So sagte er beispielsweise, dass diese Leute ihre „wohlverdiente Strafe“ erhalten haben, dass die einzig angemessene Strafe die Liquidierung ist und dass er sie durchführen wird.

In einem Interview mit einem ukrainischen YouTube-Kanal meinte Budanow, dass Bürger, die etwas Falsches sagen oder schreiben, in jedem Land getötet werden können. „Empörung wird schließlich in jedem Land der Welt bestraft werden“, sagte er.

In den westlichen Medien wurde sein Geständnis praktisch nicht veröffentlicht.