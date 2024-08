Jeffrey Sachs: “AIPAC bedroht und kauft US-Kongressabgeordnete”!

Prof. Jeffrey Sachs lässt Atombomben auf Israel fallen

Die Israel-Lobby hat den Kongress im Griff.

Wir haben jetzt ziemlich lebhafte Beschreibungen gehört, wie AIPAC einen Schatten auf jedes Mitglied des Kongresses wirft.

Viele werden direkt gekauft, die anderen werden bedroht.

Das ist ein genozidales Regime in Israel.

Prof. Jeffrey Sachs Dropped Nuclear Bombs on Israel



The Israel Lobby Owns the Congress.



We've heard descriptions now pretty vivid about how AIPAC puts a shadow on each member of Congress.



Many are directly bought, the others are threatened.



This is a genocidal regime in… pic.twitter.com/6hGxubwtDW