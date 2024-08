Israel scheint den Frieden verhindern und einen neuen Krieg beginnen zu wollen

Es wird allgemein angenommen, dass Israel es vorziehen würde, einen neuen großen Krieg zu vermeiden, solange seine Streitkräfte im Gazastreifen gebunden sind, aber es verhält sich sicherlich nicht wie eine Nation, die versucht, einen neuen Krieg zu vermeiden.

Caitlin Johnstone

Israel hat am Mittwoch erneut ein Attentat verübt und den politischen Führer der Hamas, Ismael Haniyeh, bei einem Luftangriff getötet, während er sich in Teheran zur Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten aufhielt. Auch Israel behauptet, am Dienstagabend bei einem Luftangriff auf Beirut den Hisbollah-Kommandeur Fuad Schukr getötet zu haben.

Iran und Libanon müssen nun entscheiden, wie sie auf diese aufrührerischen Aggressionen reagieren. Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei hat eine “harte Bestrafung” für den Angriff auf iranischem Boden versprochen und scheint den Angriff auf die gleiche Stufe zu stellen wie die Ermordung iranischer Beamter in Damaskus durch Israel im April dieses Jahres, die massive Drohnen- und Raketenangriffe des Irans nach sich zog.

“Die Antwort auf ein Attentat wird in der Tat eine Spezialoperation sein – härter und mit dem Ziel, den Täter zu tiefer Reue zu zwingen”, heißt es in einer offiziellen Erklärung auf einem Twitter-Account der iranischen Regierung.

Laut Barak Ravid von Axios sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dass “Israel keinen Krieg anstrebt”, aber dass “die IDF weiterhin bereit ist, auf jeden Angriff der Hisbollah zu reagieren”.

Die allgemeine Meinung ist, dass Israel es vorziehen würde, einen neuen großen Krieg zu vermeiden, solange seine Streitkräfte im Gazastreifen gebunden sind, aber es verhält sich sicherlich nicht wie eine Nation, die versucht, einen neuen Krieg zu vermeiden. Oder wie eine Nation, die versucht, die Dinge in Gaza zu beenden.

Einige interessante Kommentare zu dieser bisher nicht abgeschlossenen Geschichte:

“Politische Morde und anhaltende Angriffe auf Zivilisten in Gaza, während die Gespräche weitergehen, werfen die Frage auf, wie eine Vermittlung erfolgreich sein kann, wenn eine Seite den Unterhändler der anderen Seite ermordet”, twitterte der Premierminister von Katar, wo Haniyeh vor seiner Ermordung gelebt hatte.

“Israel ermordet also den politischen Führer und Hauptverhandlungsführer der Hamas, Ismael Haniyeh, und will uns glauben machen, dass es ihm ernst damit ist, einen Waffenstillstand auszuhandeln”, twitterte Medea Benjamin von Code Pink. “Und er tötet ihn bei der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Peschkian, der sich für bessere Beziehungen zum Westen einsetzt. Statt eines Waffenstillstands und einer regionalen Deeskalation strebt Netanjahu einen großen regionalen Krieg an.”

“Zu sagen, dass sie einen Waffenstillstand wollen und dann den Mann zu ermorden, mit dem sie darüber verhandeln wollen, ist ein ziemlich klares Zeichen dafür, wie ernst es Israel mit der Diplomatie ist”, twitterte Alex Shams vom Ajam Media Collective.

“Haniyeh in Teheran zu töten, gleich nachdem sie Beirut bombardiert haben? Zetteln sie absichtlich einen regionalen Krieg an, auf den sie vollkommen unvorbereitet sind, oder haben sie es wieder einmal versäumt, die möglichen Folgen ihres Handelns vorherzusehen? In jedem Fall sind sie selbstmörderisch dumm”, twitterte Christa Peterson.

“Es gibt eine geheime dritte Option: Sie wissen, dass sie diesen Krieg nicht führen können, aber sie können ihn so schlimm machen, dass die Amerikaner ihn führen müssen”, antwortete Matthew Petti.

Nach dem tosenden Applaus, den Netanjahu für seine verlogene Völkermord-Apologetik vor dem Kongress in der vergangenen Woche erhielt, scheint diese Erwartung nicht unangemessen. In den vergangenen zehn Monaten gab es keine Anzeichen dafür, dass Washington Israel die Verteidigung überlassen würde, sollte eine Reihe von Eskalationen zu einem größeren Krieg mit dem Libanon und/oder dem Iran führen.

Wir werden sehen.