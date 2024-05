Jeffrey Sachs: Israels Radikalisierung und Extremismus gefährden den Weltfrieden – die geopolitische Spaltung

Jeffrey Sachs: Israel ist im Moment absolut radikalisiert und extremistisch. Israel tötet Zehntausende von Menschen, und ich bin stolz darauf, dass unsere Studenten sagen: “Nein, tut das nicht”. China ist kein Feind. Russland ist kein Feind. Wir brauchen diese Kriege nicht. Sie machen uns nicht sicherer. Sie machen uns nicht reicher. Und das amerikanische Volk spürt das. Was man uns erzählt, sind Lügen, und die Öffentlichkeit protestiert. Und um die Lügen aufrechtzuerhalten, greift die Regierung hart durch. Das ist der Punkt, an dem wir stehen. Das ist extrem gefährlich. Strukturell kämpft das US-Sicherheitsestablishment um seine Hegemonie, und das könnte zu einem Weltkrieg führen. Die USA haben die Welt wirklich tief gespalten, indem sie gesagt haben: “Ihr seid für uns oder gegen uns”. China will nicht die Welt beherrschen. Es will nicht die Vereinigten Staaten beherrschen. Es will nicht in die Vereinigten Staaten einmarschieren. Es will die USA nicht behindern.

Die BRICS-Staaten wollen eine andere Währung als den US-Dollar. Das liegt zum einen daran, dass die USA den Dollar aufrüsten. Der zweite Faktor ist, dass der Dollar selbst aus den bereits genannten Gründen instabil werden könnte. Ein dritter Faktor ist die Tatsache, dass es viele technologische Veränderungen gibt, d.h. verschiedene Möglichkeiten, Zahlungen zu tätigen. Das derzeitige Zahlungssystem läuft über Banken, aber in Zukunft wird es über digitale Währungen laufen, wahrscheinlich über digitale Währungen der Zentralbank.

Die USA wiederum nehmen Russland übel, dass es groß und mächtig ist. Die USA haben eine vollkommen neurotische Fixierung auf China. Der Grund, warum wir auf einen dritten Weltkrieg zusteuern, ist, dass Amerikas Selbstverständnis als Hegemon vollkommen unvereinbar mit der Realität ist. Wir tun, was wir wollen, und erwarten, dass andere tun, was wir wollen. Strukturell kämpft das US-Sicherheitsestablishment um seine Hegemonie, und das könnte in einem Weltkrieg enden.

Die islamischen Länder wollen Frieden. Die Saudis wollen keinen Krieg, die Vereinigten Arabischen Emirate wollen keinen Krieg, Ägypten will keinen Krieg, Jordanien will keinen Krieg, der Libanon will keinen Krieg, aber sie wollen nicht, dass Palästina unter einer Apartheid-Herrschaft oder schlimmer noch unter einem Völkermord lebt, wie es jetzt in Gaza geschieht.

Israel ist heute absolut radikalisiert – extremistisch – im Vergleich zu dem, was es vor einem Vierteljahrhundert war, ganz zu schweigen von den 1970er-Jahren. Die Regierung ist extremistisch. Die wichtigsten Kabinettsmitglieder sagen ganz offen: “Das ist unser Land. Wir werden niemals einen Staat Palästina akzeptieren. Wir werden das Land beherrschen” und so weiter, einschließlich der sogenannten besetzten Gebiete, die Palästina sind, aber Judäa und Samaria heißen. Es ist wirklich gefährlich, wie extremistisch Israel geworden ist. Deshalb glaube ich, dass wir als Weltgemeinschaft sagen müssen: “Stoppt den Extremismus. Wir benötigen eine politische Lösung, klare Grenzen von 1967, einen Staat Palästina mit der Hauptstadt Ost-Jerusalem, und wir brauchen einen wirtschaftlichen Rahmen, der damit einhergehen kann”. Ich glaube, dass beides möglich ist.

Die USA waren von Anfang an die treibende Kraft in diesem Krieg. Die USA haben diesen Krieg finanziert, die USA haben die Ukraine aufgerüstet. Es waren übrigens die USA, die der Ukraine gesagt haben, sie solle weiterkämpfen, als die Ukraine im März 2022 bereit war, sich auf der Grundlage der Neutralität zu einigen, und dann kamen die USA und Großbritannien und sagten: “Nein, nein! Wir bewaffnen euch, ihr kämpft weiter!” Und das waren ungefähr 500.000 Tote vorher, die hätten vermieden werden können, wenn die USA nicht darauf bestanden hätten, dass ihr Klientelstaat weiterkämpft.

Die USA haben die Welt wirklich tief gespalten, weil sie gesagt haben: “Ihr seid für uns oder gegen uns”. Das haben sie immer wieder gesagt. Sie sagten es in Bezug auf den Irak-Krieg 2003 und danach. Und sie sagen es jetzt in Bezug auf die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland: “Entweder ihr seid für uns, wenn wir diese Sanktionen verhängen, oder ihr seid gegen uns.”

Der weltweit größte Teil will weder für noch gegen uns sein, er will in Ruhe gelassen werden. Der global größte Teil versucht, mit dem Leben zurechtzukommen, versucht, sich den vielen, vielen Herausforderungen und Krisen zu stellen, und will nicht, dass die Vereinigten Staaten sagen: “Entweder ihr tut, was wir sagen, oder wir bestrafen euch oder verhängen Sanktionen und so weiter.”

Es sind die USA, die diese scharfe Spaltung erzwingen. Das ist eine Schande und ein großer Fehler für die USA, denn wenn Länder gezwungen werden, sich zu entscheiden, sagen sie: “Okay, wir entscheiden uns für die andere Seite, weil das ein besseres Geschäft zu sein scheint.”

Die USA können nichts Gutes über China sagen, weil China ein Affront gegen den arroganten amerikanischen Überlegenheitsanspruch ist. Und so ist alles, was die USA über China sagen, schlechtes Gerede. Im Grunde sind es Lügen, Schwindeleien, Falschdarstellungen und Missverständnisse, denn was China tut, ist sehr konstruktiv in der Welt. Und deshalb sagen so viele andere Länder: “Okay, ihr zwingt mich zu wählen? Ich wähle den Gürtel und die Straße”.

Was die Schüler sagen, ist, dass sie den Völkermord nicht mögen, dass sie nicht unterstützen, was Israel tut, dass sie wollen, dass es aufhört, und die Schüler haben absolut recht. Das ist ein Schock für die Politiker, die natürlich stark beeinflusst sind – man könnte sagen, gekauft von der Israel-Lobby, vom großen Geld, das damit verbunden ist, oder vom militärisch-industriellen Komplex – und die offen gesagt schockiert und überrascht sind, dass es eine so starke Stimmung unter Amerikas Jugend gibt, pro-palästinensisch. Ich glaube nicht, dass die politische Klasse damit gerechnet hat. Aber andererseits ist das, was Israel tut, so vulgär, so grausam, so extrem, dass es nicht wirklich überraschend ist. Aber es hat die Politiker und die Universitätsverwaltung vollkommen unvorbereitet getroffen.

Alles wurde in einer Art Panik übertrieben, und die Universitäten wollten dem Kongress beweisen: “Oh, wir kümmern uns um diese antiisraelische Stimmung, das ist absolut schrecklich”, und so gingen sie hart dagegen vor. Sie riefen überall in den Vereinigten Staaten die Polizei. Studenten und Dozenten wurden verhaftet, Studenten von der Universität verwiesen. Auch hier gilt: Hätten sie die Enzyklika von Papst Franziskus gelesen und wirklich mit den Studenten gesprochen, hätten sie etwas erreicht.

Die Universitätsverwaltung wollte beiden Parteien im Kongress zeigen: “Wir sind absolut, wir verstehen, was Meinungsfreiheit ist”, was bedeutet, dass wir sie nicht zulassen, wenn sie gegen die vorherrschende Politik der Vereinigten Staaten verstößt, die darin besteht, Israel um jeden Preis und mit allen Mitteln zu unterstützen. Und so fielen sie alle übereinander her, um die Politiker zu beeindrucken. Die Politiker haben ihre übliche Demagogie betrieben und sind an die Universitäten gegangen und haben die pro-palästinensischen Demonstranten als Antisemiten bezeichnet und jede Art von Beleidigung und Verleumdung, die man sich vorstellen kann, und das ist es, was wir in Amerika tun. Wir reden nicht zivilisiert miteinander.

Israel tötet Zehntausende von Menschen, und ich bin stolz darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler sagen: “Nein, tut das nicht”.

China ist kein Feind. Russland ist kein Feind. Wir brauchen diese Kriege nicht. Sie machen uns nicht sicherer. Sie machen uns nicht reicher. Und das amerikanische Volk spürt das oder weiß das. Und es lehnt diese Außenpolitik ab. Und natürlich wird heute in den USA fast die gesamte Außenpolitik im Geheimen gemacht, von einer kleinen Gruppe. Alles steht unter geheimer Kontrolle. Was man uns erzählt, sind Lügen, und die Öffentlichkeit protestiert. Und um die Lügen aufrechtzuerhalten, greift die Regierung hart durch. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Es ist sehr gefährlich.

Ich bemühe mich im Moment besonders darum, mit einem Höchstmaß an Logik und geopolitischer Vernunft die USA dazu zu bringen, ihr Veto gegen den Staat Palästina aufzugeben, weil ich wirklich glaube, dass, wenn wir einen Staat Palästina in der UNO hätten, der Rest des Friedensprozesses rasch folgen würde.

Leider gibt es in der israelischen Gesellschaft laut Meinungsumfragen viele Stimmen, die für eine Fortsetzung der sehr harten Maßnahmen im Gazastreifen sind, und das finde ich sehr beunruhigend. Ich bin mir nicht sicher, ob der Frieden von Israel selbst kommen wird. Ich denke, er wird eher von der internationalen Gemeinschaft kommen, die wiederum, abgesehen vom Veto der USA, fast einstimmig das ablehnt, was Israel tut.

China ist nicht unser Feind. Das ist der wichtigste Punkt, den man verstehen muss. China will nicht die Welt beherrschen. Es will nicht die Vereinigten Staaten beherrschen. Es will nicht in die Vereinigten Staaten einmarschieren. Es will die Vereinigten Staaten nicht behindern. Die Idee, dass China der Feind ist, ist eine Erfindung der USA. Es ist eine Abneigung gegen China, weil es groß und erfolgreich ist. Es ist kein Maßstab für China an sich.

Und das ist das Wichtigste, was die Amerikaner verstehen müssen: Hören Sie auf, sich Feinde zu machen, wo es keine gibt. Wenn man jemanden lange genug als Feind bezeichnet und sich auch so verhält, dann schafft man sich einen Feind. Aber wenn wir vernünftiger sind und verstehen, dass China nicht unser Feind ist, dann haben wir keinen Grund, China zum Feind zu machen, und es wird auch kein Feind sein.