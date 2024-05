Klaus Schwab tritt von der Spitze des WEF zurück, während das Forum seine globale Führungsrolle in der öffentlich-privaten Zusammenarbeit ausbaut

Klaus Schwab räumt sein Spitzenamt, während das WEF versucht, globaler Führer in der öffentlich-privaten “Zusammenarbeit” zu werden

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des WEF, wird nach Angaben von Semafor von seiner Führungsrolle zurücktreten. In der Zwischenzeit sagte ein Sprecher des WEF, dass sich die Organisation “von einer Einberufungsplattform zur führenden globalen Institution für öffentlich-private Zusammenarbeit wandelt”.

Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), wird von seiner Führungsrolle zurücktreten, wie Semafor mitteilt.

Der 86-jährige Schwab leitet das WEF seit 1971. Berichten zufolge kündigte er seine Entscheidung in einer heute an die Mitarbeiter gesendeten E-Mail an. Semafor hat die E-Mail erhalten.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung gab es auf der WEF-Website oder in den sozialen Medien keinen Hinweis auf Schwabs Rücktrittsentscheidung.

Laut Semafor wird Schwab in eine Rolle als nicht-exekutiver Vorsitzender wechseln, vorbehaltlich der Genehmigung der Schweizer Regierung für den Wechsel, der voraussichtlich im Januar 2025 offiziell wird.

Das WEF hat seinen Sitz in Davos, Schweiz, und hält dort jedes Jahr im Januar sein Treffen ab.

WEF wird zum weltweiten Marktführer in der öffentlich-privaten “Zusammenarbeit”

Tim Hinchliffe, Redakteur von The Sociable, sagte gegenüber The Defender, dass die Änderung Schwab immer noch einen beträchtlichen Einfluss auf das WEF ermöglichen könnte.

“Wenn der Semafor-Bericht korrekt ist, wird Schwab immer noch der nicht-exekutive Vorsitzende des WEF sein, sodass er wahrscheinlich hinter den Kulissen der Organisation einflussreich bleiben wird, während er gelegentlich in der Öffentlichkeit auftritt”, sagte Hinchliffe.

In seinem Bericht zitiert Semafor eine Erklärung eines WEF-Sprechers, in der es heißt, dass sich die Organisation “von einer Einberufungsplattform zur führenden globalen Institution für öffentlich-private Zusammenarbeit wandelt”.

Experten, die sich mit dem WEF befasst haben, warnten in Bemerkungen, die sie mit The Defender teilten, vor den Risiken solcher “öffentlich-privater” Partnerschaften.

Michael Rectenwald, Ph.D., Autor von “The Great Reset and the Struggle for Liberty: Unraveling the Global Agenda” (Der große Reset und der Kampf um die Freiheit: Die Enträtselung der globalen Agenda), sagte, dass trotz Schwabs Entscheidung “die globalistische Organisation ihre Rolle als Hauptakteur bei der Etablierung des ‘Stakeholder-Kapitalismus’ fortsetzen wird, voll mit ihren ‘öffentlich-privaten Partnerschaften’, die auf eine globale faschistische Weltordnung hinauslaufen.”

Rectenwald fügte hinzu:

“Schwab ist verantwortlich für die Einführung des “Stakeholder”-Regimes mit dem dazugehörigen “Umwelt-, Sozial- und Governance”-Index der Vereinten Nationen, der die Märkte verzerrt und ein Klimawandel-Kartell etabliert, um alle Ressourcen der Welt zu kontrollieren und gleichzeitig den Lebensstandard der großen Mehrheit zu senken und ihre Freiheit einzuschränken, wenn nicht gar zu beseitigen.”

Ähnlich äußerte sich Seamus Bruner, Autor von “Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life” (Kontroligarchen: Die Entlarvung der Milliardärsklasse, ihrer geheimen Deals und des globalistischen Plans, Ihr Leben zu beherrschen) und Forschungsdirektor am Government Accountability Institute, und sagte, Schwab sei eine “Galionsfigur für die mächtigsten globalistischen Interessen – die ‘Controligarchs'”.

Diese “Kontrollrigarchen”, so Bruner, “werden weiterhin Wege finden, jeden Aspekt unseres Lebens zu beherrschen, während ihre neue Galionsfigur aufsteigt.” Der Wechsel von Schwab “ist nicht der Übergang, der uns am meisten Sorgen machen sollte”. Stattdessen “ist es der Übergang des WEF von einer ‘Einberufungsplattform’ zur ‘führenden globalen Institution für öffentlich-private Zusammenarbeit'”.

“Das bedeutet, dass das WEF plant, seinen Einfluss auf die Politik unserer Regierungen auszuweiten, während es ungewählt, undurchsichtig und daher vollkommen unverantwortlich bleibt.”

WEF wird weiterhin auf die “technokratische Übernahme” der Gesellschaft drängen

Laut Semafor ist Schwab “ein Synonym für die Organisation, die er seit mehr als 50 Jahren leitet”.

Das Jahrestreffen des WEF, das ursprünglich European Management Forum hieß, zieht heute “jedes Jahr Dutzende von hochrangigen Staats- und Regierungschefs an”, darunter über 50 Staatsoberhäupter, die am diesjährigen Treffen teilnahmen.

Wirtschaftsgrößen wie Bill Gates und der CEO von Pfizer, Albert Bourla, haben regelmäßig an den Treffen teilgenommen.

“Das WEF ist, obwohl es nicht gewinnorientiert ist, ein bemerkenswertes Unternehmen”, berichtete Semafor und verwies auf die Einnahmen der Organisation in Höhe von 500 Millionen Dollar für das im März 2023 endende Finanzjahr sowie auf Barreserven in Höhe von 200 Millionen Schweizer Franken (219,5 Millionen Dollar).

Der Anwalt Greg Glaser, der sich mit Fragen des Datenschutzes und der Technologie befasst, sagte gegenüber The Defender, dass die Teilnehmer des WEF-Jahrestreffens einen hohen sechsstelligen Betrag für die Teilnahme zahlen. Er sagte, Schwab habe das WEF nach einem internationalen Pay-to-Play-Modell” aufgebaut, das einer Handelsgilde oder einer brüderlichen Organisation” ähnelt.

“WEF-Mitglieder spenden dem WEF beträchtliche Mittel, und im Gegenzug genießen die WEF-Mitglieder einen Sitz am Finanztisch, was bedeutet, dass sie Einfluss und Insiderinformationen von anderen Megakonzernen und Regierungsbeamten, die öffentliche Gelder kontrollieren, erhalten”, sagte Glaser.

“Schwabs Vermächtnis des Eindringens in die Kabinette der Regierungen, sein wahnsinniges Streben nach einer nicht gewählten globalistischen Politik – einschließlich des Great Reset, des Transhumanismus und des Korporatismus und Faschismus unter dem Deckmantel öffentlich-privater Partnerschaften – wird durch seinen Nachfolger, wer auch immer das sein mag, weitergeführt werden”, sagte Hinchliffe.

Nach Angaben von Semafor hat Schwab keinen Nachfolger benannt. Im vergangenen Jahr hat jedoch der Vorstand der Gruppe unter der Leitung von WEF-Präsident Børge Brende, einem ehemaligen norwegischen konservativen Politiker, die volle Verantwortung übernommen.

Vergangenes Jahr spekulierte Politico, dass Brende ein möglicher Nachfolger von Schwab sein könnte. Als weitere Namen nannte Politico den ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair und Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank und ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds, von der Schwab sagte, dass sie für ihn einspringen könnte”.

Semafor berichtete, dass das WEF “wie ein Familienunternehmen funktioniert”, da seine Kinder und seine Frau hochrangige Positionen innerhalb der Organisation innehaben.

Hinchliffe sagte, unabhängig davon, wer Schwabs Nachfolger werde, sei es unwahrscheinlich, dass das WEF seine politische Agenda wesentlich ändern werde. Er sagte:

“Wenn der derzeitige WEF-Präsident Børge Brende Schwabs Nachfolger würde, bekämen wir immer noch dieselbe tyrannische Politik, die schon immer verfolgt wurde. “Das WEF wird weiterhin die totale technokratische Übernahme der Gesellschaft durch die Verschmelzung von Unternehmen und Staat, die Verschmelzung von Menschen und Maschinen und den Orwell’schen Einsatz von Technologien der sogenannten Vierten Industriellen Revolution vorantreiben, die unsere physischen, biologischen und digitalen Identitäten verwischen.”

Vergangenen Monat widerlegten Faktenprüfer der Mainstream-Medien, unter anderem von Reuters und Euronews, Gerüchte, wonach Schwab ernsthaft krank, im Krankenhaus oder verstorben sei.

“Ich kann bestätigen, dass Professor Schwab bei ausgezeichneter Gesundheit ist und er in letzter Zeit nicht im Krankenhaus war”, sagte ein Sprecher des WEF am 23. April gegenüber Reuters.

WEF hat Great Reset, digitale ID, Metaverse, Insektenkonsum gefördert

Das WEF hat mit seinen öffentlichen Proklamationen und den Äußerungen mehrerer Teilnehmer an seinen Jahrestagungen zur Zukunft der Menschheit für Kontroversen gesorgt.

In einem WEF-Video aus dem Jahr 2016 wurde vorausgesagt, dass man im Jahr 2030 “nichts mehr besitzen [und] glücklich sein wird”.

Im selben Jahr stellte das WEF auch seine Vision für die vierte industrielle Revolution vor, die laut WEF “durch eine Verschmelzung von Technologien gekennzeichnet ist, die die Grenzen zwischen der physischen, digitalen und biologischen Sphäre verwischt.”

Im Jahr 2017 riefen Gates und Jeremy Farrar, ehemaliger Direktor des Wellcome Trust und jetzt Chefwissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf dem diesjährigen WEF-Treffen die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ins Leben. CEPI versucht, eine Plattform zu entwickeln, die die Entwicklung von Impfstoffen innerhalb von 100 Tagen ermöglicht.

Im Juni 2020, inmitten der COVID-19-Pandemie, stellte das WEF den “Great Reset” vor und behauptete, die Pandemie sei eine Gelegenheit für alle Länder, “gemeinsam und schnell zu handeln, um alle Aspekte unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften umzugestalten”, und sie sei unsere “beste Chance, einen Stakeholder-Kapitalismus zu initiieren”.

Auf der WEF-Jahrestagung im vergangenen Jahr betonte Schwab, wie wichtig es sei, “die Zukunft zu meistern”. Bei der diesjährigen Tagung bezeichnete er die Teilnehmer als “Treuhänder der Zukunft”.

Auf dem diesjährigen Treffen wurde außerdem “Fehlinformation” – und nicht Krieg oder Armut – als die größte Bedrohung der Menschheit in den nächsten zwei Jahren genannt.

Die Teilnehmer des diesjährigen Treffens warnten auch vor der Gefahr, dass bei wichtigen nationalen Wahlen in diesem Jahr “die falschen Führer” gewählt werden. Sie schlugen vor, dass die digitale Identifizierung genutzt werden könnte, um die Ungeimpften aufzuspüren. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, warnte vor der Gefahr einer Pandemie durch eine noch unbekannte “Seuche X”.

Das WEF hat auch dazu beigetragen, eine Reihe von Initiativen zu fördern oder zu unterstützen, darunter das Metaversum, nationale digitale ID-Programme, Gentechnologie, die Zensur von Online-Inhalten mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI), KI-generierte “Teilnehmer” an klinischen Studien, und hat erklärt, es gebe “solide, rationale Gründe” für die Implantation von Mikrochips in Kinder.

Glaser sagte, dass diese Initiativen, die er als “bizarr” bezeichnete, zu einem “Schaden in der Öffentlichkeitsarbeit” für das WEF führten, der nicht mehr rückgängig zu machen sei – aber die Initiativen werden weiterhin die globale Politik beeinflussen.

“Schwab wird für immer als der ‘eat ze bugs’-Typ (Insekten essen) bekannt sein. Schreckliche Öffentlichkeitsarbeit ist ein wahrscheinlicher Grund für seinen ‘Rücktritt’. Aber Schwab hat tatsächlich das erreicht, was er schon vor Jahrzehnten beabsichtigt hat”, sagte Glaser und verwies auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, die seiner Meinung nach mit großer Geschwindigkeit auf ihr Zieldatum 2030 zusteuern.

“Ich glaube nicht, dass es einen Nachfolger geben wird, der einer Bond-Bösewicht-Figur so nahe kommt wie Schwab”, sagte Hinchliffe.

“Seine Pläne für die Weltherrschaft, die er mit einem dicken deutschen Akzent vorträgt, würden ihn fast zu einer lächerlichen Karikatur machen, wenn er nicht so mächtig und einflussreich geworden wäre, seit Henry Kissinger ihn in den 1960er Jahren in Harvard unter seine Fittiche genommen hat.”