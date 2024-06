Jeffrey Sachs: “Wir sind in höchster Gefahr”!

Jeffrey Sachs:

„Die Doomsday Clock ist die Uhr der nationalen Sicherheitsexperten des Bulletin of Atomic Scientists, die täglich überwacht, wie nahe wir an Mitternacht sind – wie nahe wir einem nuklearen Armageddon sind, wie nahe wir der Zerstörung des Planeten sind.

Das Bulletin beobachtet dies seit 1947 und berichtet darüber, ob wir auf eine Katastrophe zusteuern oder ob wir eine Atempause und eine Gnadenfrist bekommen.

Es ist notwendig, diese Geschichte zu verstehen, denn die meisten unserer Präsidenten haben die Uhr auf Mitternacht gestellt. Das bedeutet, dass die meisten unserer Präsidenten es nicht geschafft haben, uns in Sicherheit zu bringen.

Einige wenige unserer Präsidenten haben die Uhr von Mitternacht wegbewegt. Das hat nichts mit Parteilichkeit zu tun, sondern mit Geschick und Diplomatie.

Eisenhower hat den Zeiger von Mitternacht wegbewegt, weil er Mitte der 50er-Jahre verstanden hat, dass wir Nuklearverhandlungen benötigen. Er hat es aus vielen komplizierten Gründen nicht geschafft, aber er hat verstanden, dass man mit der anderen Seite reden muss.

Präsident Kennedy hat natürlich den Höhepunkt des Kalten Krieges geerbt. In der Kuba-Krise wären wir fast atomar vernichtet worden.

Doch dann gelang es Präsident Kennedy in brillanter Weise, zusammen mit seinem sowjetischen Amtskollegen Nikita Chruschtschow, die Welt 1963 vom Abgrund zurückzuholen und den Atomteststoppvertrag auszuhandeln.

Die Zeiger der Uhr entfernten sich von Mitternacht.

Kennedy wurde ermordet, und viele glauben – und auch ich teile diese Meinung -, dass es wohl abtrünnige Kräfte in der US-Regierung waren, denen seine Friedensinitiative nicht gefiel.

Johnson hatte die Uhr auf Mitternacht gestellt.

Nixon verstand etwas von Entspannung und Diplomatie – er reiste nach Moskau, er reiste nach Peking, und er schob die Zeiger der Uhr tatsächlich von Mitternacht weg.

Carter brachte sie wieder näher an Mitternacht.

Dann kam das, was unsere Rettung vor all dem zu sein schien – das Ende des Kalten Krieges unter den Regierungen Reagan und Bush senior – und der Zeiger der Weltuntergangsuhr wurde auf 17 Minuten vor Mitternacht zurückgestellt, genauso weit von der Katastrophe entfernt wie zuvor.

Das war unsere Sicherheit – der Kalte Krieg war vorbei.

Seitdem hat jeder Präsident Fehler gemacht. Wir sind ein Land, das ein „Ja“ als Antwort nicht akzeptieren konnte – wir konnten Frieden als Antwort nicht akzeptieren. Wir haben entschieden: ‘Gut, dann regieren wir die Welt.

Seit Clinton bewegten sich die Zeiger der Uhr unaufhaltsam auf Mitternacht zu. Clinton mit seiner völlig unnötigen NATO-Erweiterung.

George W. Bush Jr. mit seinem Krieg im Irak, seinem Krieg in Afghanistan und seinem einseitigen Ausstieg aus dem ABM-Vertrag 2002, der die Welt schützen und die nukleare Situation stabilisieren sollte, hat die Zeiger der Uhr zurückgedreht.

Obama kommt ins Spiel – er startet CIA-Operationen zum Regimewechsel in Syrien, eine NATO-Operation zum Regimewechsel in Libyen und eine US-Beteiligung an einem Putsch in der Ukraine. Er bewegt den Zeiger der Uhr auf Mitternacht zu.

Trump kommt ins Amt – er rührt die Werbetrommel, stoppt das Iran-Abkommen, rührt die Werbetrommel mit China. Er bringt die Uhr näher an Mitternacht.

Und Biden hat den Zeiger der Uhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt.

Wir sind der nuklearen Vernichtung näher als je zuvor.

Unter Biden stehen wir an drei Fronten, von denen jede Einzelne instabil ist: die Ukraine, der Nahe Osten und Ostasien.

Diese Leute verstehen nichts von Verhandlungen – sie denken nur in eine Richtung: Eskalation.

Sie verstehen nichts von Verhandlungen, sie verstehen nichts von Diplomatie, und deshalb sind wir in höchster Gefahr.

Die fünf jetzigen Präsidenten – und das gilt wieder unabhängig von der Partei – haben uns an den Rand des Abgrunds gebracht.“