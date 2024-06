Jemen schlägt zurück und nimmt die USS Eisenhower ins Visier

Die mit den Ansarallah verbündeten jemenitischen Streitkräfte haben den Einsatz im Roten Meer erhöht, indem sie den US-Flugzeugträger Eisenhower ins Visier genommen haben – zweimal innerhalb von 24 Stunden. Dieser kühne Schritt ist Ausdruck eines strategischen Projekts, das die wachsende militärische Verwundbarkeit der USA in Westasien aufzeigen soll.

Am 1. Juni zeigten die mit den Ansarallah verbündeten jemenitischen Streitkräfte eine bemerkenswerte Kühnheit, indem sie den US-Flugzeugträger Eisenhower im Roten Meer innerhalb von 24 Stunden zweimal beschossen. Dieses Vorgehen, das eine Reaktion auf die gemeinsamen Angriffe der USA und Großbritanniens auf das Land war, stellt eine bedeutende Eskalation des jemenitischen Konflikts im Rahmen des umfassenderen regionalen Konflikts um den Gazastreifen dar.

In der vergangenen Zeit hat Sanaa immer wieder Kriegsschiffe und Zerstörer mit Raketen und Drohnen angegriffen. Der Angriff auf die Eisenhower bedeutet jedoch einen qualitativen Sprung in der Konfrontation, unabhängig davon, ob die USA den Treffer anerkennen.

Rasche Reaktion von Sanaa

Am Freitag, den 30. Mai, wenige Stunden nachdem der jemenitische Militärsprecher Brigadegeneral Yahya Saree eine Reihe von Militäroperationen im Rahmen der vierten Eskalationsphase angekündigt hatte, schoss die Ansarallah eine 30 Millionen Dollar teure amerikanische MQ-9-Drohne ab, die sechste im Rahmen der Operation “Al-Fateh Al-Mubin”.

Als Vergeltung starteten die USA im Morgengrauen eine Reihe von Luftangriffen, die zivile Einrichtungen in der Hauptstadt Sanaa sowie in den Gouvernements Hodeidah und Taiz zum Ziel hatten. Bei diesen Angriffen, den schwersten seit Beginn der US-amerikanisch-britischen Angriffe am 12. Januar dieses Jahres, wurden 16 Jemeniten getötet und 41 weitere, sowohl Militärs als auch Zivilisten, verletzt.

Das Ausmaß der Luftangriffe und die daraus resultierenden Opfer führten zu einer raschen und harten Reaktion von Sanaa. Im Rahmen der vierten Eskalationsphase des Krieges zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands und zur Ausweitung des Zielgebiets auf das Mittelmeer griffen die Jemeniten schnell und unerwartet die im nördlichen Roten Meer stationierte USS Eisenhower an.

Der Flugzeugträger, der als Ausgangspunkt für Angriffe auf den Jemen dient und den Krieg Israels gegen den Gazastreifen unterstützt, wurde innerhalb von 24 Stunden erneut getroffen. Außerdem wurde ein Zerstörer mit mehreren Raketen und Drohnen beschossen, was weitere Treffer bestätigte.

Die Bedeutung der Eisenhower

Die USS Eisenhower wurde 1977 in Dienst gestellt und kostete rund 5,3 Milliarden Dollar (inflationsbereinigt) in der Herstellung. Sie wiegt 114.000 Tonnen, ist 332,8 Meter lang und ein atomgetriebener Flugzeugträger.

Das Marineschiff dient als mobiler Luftwaffenstützpunkt und als schlagkräftiger Arm der US-Luftwaffe, der für offensive Operationen in Westasien zuständig ist.

An Bord befinden sich etwa 90 Starrflügler und Hubschrauber sowie fünftausend Personen, darunter Piloten und Matrosen, die ein integriertes Krankenhaus betreiben und unterhalten. Der Flugzeugträger wird von mehreren Schiffen begleitet, darunter der Lenkwaffenkreuzer Philippines Sea und die Lenkwaffenzerstörer Graffley und Mason.

Die Jemeniten haben ihre strategischen Ziele ausgeweitet und zielen nun nicht mehr nur auf Handels- und Kriegsschiffe, sondern auf eine Vielzahl von Angriffszielen auf See und an Land. Dies deutet darauf hin, dass ihr Plan, Flugzeugträger anzugreifen, wohlüberlegt war und die Ausführung von der Intensität der Aggression gegen ihr Land abhing.

Der Angriff auf die “Eisenhower” hat erhebliche Auswirkungen. Sanaa lässt sich von der zunehmenden Zahl der Ziele, die es angreifen kann, nicht abschrecken und zeigt seine Bereitschaft, ohne zu zögern mutige Maßnahmen zu ergreifen. Es beweist die Kühnheit, Ziele anzugreifen, die Washington als rote Linien betrachtet, darunter Flugzeugträger und möglicherweise landgestützte Anlagen und Stützpunkte in künftigen Phasen.

Die USA leugnen

Nachdem das jemenitische Militär den Angriff auf die “Eisenhower” bestätigt hatte, spielten die USA das Ereignis zunächst herunter und enthielten sich eines Kommentars. Der saudische Fernsehsender Al Arabiya berichtete jedoch unter Berufung auf einen US-Verteidigungsbeamten, dass die Behauptungen der “vom Iran unterstützten Gruppe” falsch seien.

Dennoch ist das Fehlen einer direkten, offiziellen Stellungnahme der USA, selbst wenn diese ein Dementi ist, an sich schon ein Hinweis auf den Angriff, unabhängig davon, ob der Flugzeugträger beschädigt wurde oder nicht.

Am 1. Januar eröffneten die USA das Feuer auf mehrere Boote der jemenitischen Marine, was zum Tod von zehn Seeleuten führte. Auf diesen Vorfall folgte am 12. Januar die erste Welle von Angriffen auf Jemen. An diesem Tag schworen die jemenitischen Streitkräfte zu antworten und betonten, dass die Aggression “nicht ungestraft bleiben wird”.

Sanaa begann nach und nach, US-amerikanische und britische Schiffe in der Region anzugreifen, und nahm schließlich je nach seinen Möglichkeiten Schlachtschiffe und Zerstörer ins Visier. Die Reaktionen erfolgten nicht sofort, sondern schrittweise, was darauf hindeutet, dass die jemenitischen Streitkräfte ihre Strategie sorgfältig ausgearbeitet haben.

Die jüngste Reaktion der jemenitischen Streitkräfte, kurz nach einer Reihe von Angriffen auf verschiedene Gebiete im Jemen und dem damit verbundenen Verlust von Menschenleben, war der prompte Gegenschlag mit geflügelten und ballistischen Raketen auf den Flugzeugträger Eisenhower.

Diese Reaktion war in zweierlei Hinsicht bedeutsam: zum einen wegen der Größe des Ziels – eines Flugzeugträgers – und zum anderen wegen der Schnelligkeit und Wiederholung der Reaktion. Dies deutet darauf hin, dass künftige Angriffe noch überraschendere Vergeltungsmaßnahmen auslösen könnten, ähnlich wie die rasche Aktion im Morgengrauen am Freitag.

Jemenitische Kühnheit und künftiges Kalkül der USA

Auch wenn das kühne Vorgehen der jemenitischen Streitkräfte einige überraschen mag, so ist doch anzumerken, dass die Kühnheit, die der Jemen seit seiner Entscheidung, den palästinensischen Widerstand nach der israelischen Kriegserklärung an den Gazastreifen zu unterstützen, an den Tag gelegt hat, darauf hindeutet, dass die Entscheidungsträger in Sanaa nichts ausschließen können.

Folglich müssen die USA diese Unvorhersehbarkeit bei allen künftigen feindlichen Schritten gegenüber dem Jemen berücksichtigen, sei es im Zusammenhang mit Israels Krieg gegen den Gazastreifen oder dem laufenden saudi-emiratischen Krieg gegen den Jemen. Das Ziel bleibt die Wiederherstellung der Souveränität über das gesamte jemenitische Territorium zu Land und zu Wasser.

Der Beschuss des US-Flugzeugträgers ist auch ein Signal für die Zukunft der Konfrontation, das zeigt, dass dem Umfang und der Intensität der jemenitischen Reaktion keine Grenzen gesetzt sind. Sanaa etabliert sich als regionaler Akteur, der nicht ignoriert werden kann, und positioniert sich unter den führenden Ländern und Kräften der westasiatischen Achse des Widerstands.

Der wichtigste Aspekt dieser Operation ist ihre Auswirkung auf die Abschreckung der USA. Der Schlag untergräbt die vermeintliche Unbesiegbarkeit der US-Militärmacht, was sich auf Washingtons Interessen, die Präsenz seiner Streitkräfte in der Region und seine Beziehungen zu den Verbündeten auswirken könnte.

Die USA sind sich der Erosion ihrer Abschreckungsmacht voll bewusst und wissen, dass ein Verlust dieser Macht weitreichende Folgen haben kann. Als Reaktion darauf versuchen die Amerikaner, eine Politik der Umgehung zu betreiben, z. B. den Aufbau regionaler Allianzen durch eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Ländern und möglicherweise die Förderung weiterer Konflikte.

Das Verhalten Jemens im vergangenen Jahr hat die Normalisierung der Beziehungen zu Tel Aviv jedoch zu einem kostspieligen Unterfangen werden lassen, da die arabischen Verbündeten in der Region uneins sind, wie sie mit der Situation im Jemen umgehen sollen.