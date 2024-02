Jemens nicht endender Albtraum: Die verborgenen Folgen der Luftangriffe der USA und Großbritanniens

Von Ahmed Abdulkareem

Angesichts der internationalen Aufrufe zu humanitärer Hilfe angesichts der anhaltenden Krisen im Gazastreifen und im Jemen haben sich die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich dazu entschlossen, das Rote Meer und den Golf von Aden im Jemen in eine Kampfzone zu verwandeln und eine Luftangriffskampagne gegen das vom Krieg zerrissene Land zu starten, das bereits enorm unter dem neunjährigen tödlichen Konflikt leidet, der von Saudi-Arabien angeführt und von den USA unterstützt wird.

Seit Wochen halten sich amerikanische und britische Marineschiffe am Rande der jemenitischen Hoheitsgewässer im Roten Meer auf, nicht nur um Schiffe zu schützen, die Waren nach Israel transportieren, sondern auch um eine Reihe von Luftangriffen auf den Jemen, das ärmste Land der Welt, zu fliegen. In den letzten Wochen wurden mindestens 320 Luftangriffe von Kampfflugzeugen geflogen, die den Himmel über den jemenitischen Großstädten nicht zu verlassen scheinen. Die jüngsten Angriffe erfolgten am Freitagmorgen auf die Städte Al-Jabana, Al-Taif und Al-Kathib und folgten einem erneuten Aufruf von US-Beamten an die regionalen Akteure, den Konflikt im Nahen Osten nicht zu eskalieren.

Laut jemenitischen Bürgern, die mit MintPress sprachen, ist die US-Bombenkampagne, die Ziele in belebten Wohnvierteln getroffen hat, das Letzte, was die Jemeniten erwartet haben. Der siebenundzwanzigjährige Ibrahim al-Nahari lebt mit seiner Familie in der Nähe des internationalen Flughafens von Hodeida, der am Montagnachmittag Ziel von US-Luftangriffen war. Er sagte über die Bombardierungen: „Ich hätte nie erwartet, dass wir wegen unserer Solidarität mit den hungernden Menschen in Gaza angegriffen werden. Ist das die Moral der Amerikaner?“

Am vergangenen Montag zielten die US-Luftangriffe auf den jemenitischen Al-Katnaib-Küstenpark, der täglich von Hunderten von Besuchern besucht wird, und verursachten nicht nur Schäden an nahe gelegenen Häusern, Hotels und Geschäften, sondern verbreiteten auch Panik und Angst unter der Zivilbevölkerung. „Wir brauchen Lebensmittel und Medikamente, nicht die hässlichen amerikanischen Bomben, die wir seit neun Jahren zu spüren bekommen“, sagte Al-Nahari gegenüber MintPress und schwenkte eine palästinensische Flagge bei einer großen Demonstration zur Unterstützung des Gazastreifens am Freitag im Zentrum von Hodeida.

Al-Nahari war einer von Zehntausenden, die am Freitag in Hodeida auf die Straße gingen, um die US-amerikanisch-britischen Angriffe auf ihr Land zu verurteilen und ihre Unterstützung für das palästinensische Volk zu bekräftigen. Massive Proteste mit Hunderten von Teilnehmern wie diese sind in den nördlichen Provinzen des Jemen und darüber hinaus zu einem Markenzeichen geworden, seit Israel nach dem Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 seinen Angriff auf den Gazastreifen begann. Auf dem Al-Sabeen-Platz südlich der Hauptstadt Sanaa waren nach offiziellen Schätzungen 100.000 Quadratmeter mit Demonstranten gefüllt, die Schulter an Schulter standen, um ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen.

„Wir sind hierher gekommen, um zu zeigen, dass Palästina die Sache des jemenitischen Volkes ist, und die Welt muss das wissen“, erklärte Malik Almadani, ein bekannter Schriftsteller und Menschenrechtsaktivist, gegenüber MintPress. „Wir werden nicht aufhören zu demonstrieren und wir werden wöchentlich weiter demonstrieren. Das ist unsere heilige Pflicht, die tief in unseren Seelen verwurzelt ist“, fügte er hinzu. Für Almadani ist Palästina eine Sache, die dem jemenitischen Volk am Herzen liegt, und nicht etwas, über das irgendeine Autorität im Lande in ihrem Namen verhandeln kann. Er warnte die westlichen Mächte, dass eine Bodeninvasion im Jemen aufgrund der Unterstützung des Gazastreifens ein Krieg gegen das gesamte jemenitische Volk wäre, nicht gegen eine Institution, einen Staat oder eine Partei.

Spannungen im Roten Meer eskalieren

Die US-amerikanische und die britische Führung haben wiederholt erklärt, dass ihre Bombenkampagne im Jemen die Angriffe von Ansar Allah (im Westen als Houthis bekannt) auf internationale Schiffe und Marineschiffe beenden soll. Sie behaupten, die Angriffe seien notwendig, um die Möglichkeiten der Houthis für weitere Angriffe einzuschränken. Es deutet jedoch wenig darauf hin, dass die Angriffe die beabsichtigte Wirkung zeigen. Ansar Allah behauptet, die Angriffe der USA und des Vereinigten Königreichs hätten ihre militärischen Ziele nicht erreicht und kaum mehr bewirkt, als Terror in den Herzen der jemenitischen Zivilbevölkerung zu schüren. In der Tat hat Ansar Allah fast jede Bombardierungskampagne mit neuen Angriffen gegen israelische, britische und US-amerikanische Interessen in der Region beantwortet, die oft noch umfangreicher und dreister waren als die letzten.

Auch dieser Schlagabtausch eskaliert. Allein in dieser Woche wurden mindestens 86 Luftangriffe auf Ziele im Jemen geflogen, wobei die bewohnten Regionen von Hodeida besonders hart getroffen wurden, darunter Al-Katheib, Ras Issa, Al-Zaidiyah, Al-Hawk, Al-Salif und Al-Lahiya, wo 28 separate Angriffe stattfanden. Sanaa wurde 13 Mal angegriffen, Taiz 11 Mal, Al-Bayda 7 Mal, Hajjah sieben Mal und Saad über 20 Mal. Trotz des Ausmaßes der Angriffe behaupten jemenitische Beamte, dass sie kaum Auswirkungen auf die militärischen Fähigkeiten von Ansar Allah hatten.

„Bei den Angriffen der USA und des Vereinigten Königreichs gab es Opfer, und einige Anlagen und Lager wurden unterschiedlich stark beschädigt. Allerdings waren die meisten militärischen Einrichtungen bereits vor Beginn der Luftangriffe evakuiert worden. Einige von ihnen waren bereits in den vergangenen Jahren bombardiert worden“, erklärte der stellvertretende Leiter der moralischen Führung der jemenitischen Armee, Brigadegeneral Abdullah Bin Amer, gegenüber MintPress. „Wir können mit diesen Entwicklungen angemessen umgehen, indem wir von den Erfahrungen aus dem Jahr 2015 profitieren.“

Nach allem, was man hört, verstößt die von den USA geführte Luftkampagne im Jemen gegen die Grundsätze des gerechten Krieges, die besagen, dass Nationen nicht nur einen gerechten Grund haben müssen, um in den Krieg zu ziehen, sondern auch erst dann zu militärischer Gewalt greifen dürfen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Trotz gegenteiliger Behauptungen des Weißen Hauses handelt es sich bei der Intervention im Jemen eindeutig nicht um einen Fall von Selbstverteidigung. Die Vorstellung, dass der Jemen, das ärmste Land des Nahen Ostens, eine militärische Bedrohung für den internationalen Handel darstellt, ist absurd, zumal Ansar-Allah-Vertreter sowohl durch Rhetorik als auch durch Taten deutlich gemacht haben, dass alle Nationen, die nicht direkt an der Unterstützung des israelischen Völkermords in Gaza beteiligt sind, das Rote Meer unbehelligt passieren konnten.

Die in US-Besitz befindliche Genco Picardy, nachdem sie von einer Drohne der Ansar Allah im Golf von Aden angegriffen wurde, 18. Januar 2024. Foto | AP

Eine unwirksame Kampagne

Trotz der untauglichen Bombenkampagne der USA und ihrer fadenscheinigen Rechtfertigung hat der Anführer der Ansar Allah, Abdul-Malik al-Houthi, bestätigt, dass die Operationen im Roten Meer und in der Straße von Bab al-Mandab gegen Schiffe, die mit Israel in Verbindung stehen, fortgesetzt werden. In einer am Dienstag im Fernsehen übertragenen Rede sagte er: „Unsere Aktionen werden eskalieren, solange die israelische Aggression und die Belagerung der Palästinenser andauert. Die richtige Lösung besteht darin, Lebensmittel und Medikamente in den Gazastreifen zu bringen, und die Fortsetzung der Luftangriffe wird weder Amerika noch Großbritannien oder Israel in irgendeiner Weise nützen.“

Al-Houthi beschuldigte das Weiße Haus, Ansar Allah dazu zu zwingen, amerikanische und britische Marineschiffe in der Nähe des Jemen anzugreifen: „Das Engagement der USA und Großbritanniens im Jemen wird israelische Schiffe nicht schützen, und zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg setzen die Amerikaner ihre Kriegsschiffe der Gefahr aus, angegriffen zu werden.“

Die fortgesetzte Aggression der USA und Großbritanniens stellt eine Verletzung der Souveränität eines unabhängigen Staates dar“, fügte Muhammed AbdulSalam, der offizielle Sprecher von Ansar Allah, hinzu und bestätigte, dass die Angriffe weder die jemenitischen Streitkräfte daran hindern werden, ihre Unterstützungsmission für den Gazastreifen fortzusetzen, noch wird die Aggression in der Lage sein, israelische Schiffe oder solche, die die Häfen des besetzten Palästina anlaufen, zu schützen. „Es ist diese amerikanisch-britische Aggression, die die internationale Schifffahrt im Roten Meer, im Arabischen Meer und im Golf von Aden bedroht“, fügte er hinzu.

Ursprünge einer Blockade

In einer Kampagne, mit der Israel angeblich gezwungen werden soll, Lebensmittel und Medikamente in den belagerten Gazastreifen zu lassen, haben die Streitkräfte der Ansar Allah weiterhin Schiffe im Roten Meer und im Arabischen Meer angegriffen, die sich in israelischem Besitz befinden, unter israelischer Flagge fahren oder von Israel betrieben werden, oder die für israelische Häfen bestimmt sind. Der jüngste Angriff dieser Art erfolgte am vergangenen Dienstag, als die Seestreitkräfte der Ansar Allah zwei Militäroperationen im Roten Meer durchführten, die erste gegen das amerikanische Schiff Star Nasia und die zweite gegen das britische Schiff Morning Tide, so der offizielle Sprecher der jemenitischen Armee, Yahya Saree.

Seit dem 19. November, dem Beginn der Seekampagne von Ansar Allah, hat die Gruppe mindestens 20 Seeoperationen durchgeführt. Mehr als 20 Schiffe wurden angegriffen, darunter drei Schiffe, die sich in israelischem Besitz befanden, acht, die den USA gehörten, vier, die Großbritannien gehörten, und zehn, die auf dem Weg zu israelischen Häfen waren. Auch Israel selbst blieb nicht verschont: Mindestens 200 Drohnen und 50 ballistische Raketen und Flügelraketen wurden vom Jemen aus gegen Israel eingesetzt. Dazu gehören hochentwickelte ballistische Langstreckenraketen und Drohnen wie die Toofan, eine kürzlich vorgestellte Variante der ballistischen Mittelstreckenrakete Zolfaghar, der Marschflugkörper Quds und die Samad-Drohne. Obwohl diese Geschosse in der Herstellung relativ kostengünstig sind, stellen sie eine Herausforderung für die westlichen Streitkräfte dar, die Millionen für hochentwickelte Raketen ausgeben, um sie abzuschießen, und drohen, ihre Bestände zu erschöpfen und hohe finanzielle Kosten für die Verteidigung israelischer Interessen zu verursachen.

Es ist erwähnenswert, dass die jemenitischen Operationen gegen amerikanische und britische Schiffe erst ernsthaft begannen, als die westlichen Streitkräfte begannen, den Jemen zu bombardieren. In den ersten Tagen richtete sich die Kampagne von Ansar Allah ausschließlich gegen israelische Interessen zur Unterstützung des Gazastreifens, wobei das Arsenal von Ansar Allah auf den israelischen Hafen Eliat gerichtet war. Washington reagierte mit der Entsendung einer massiven Marineflottille ins Rote Meer und mit einer Reihe feuriger Erklärungen amerikanischer Offizieller. Nach dieser fehlgeschlagenen Einschüchterungsstrategie begannen die USA und Großbritannien mit dem Abschuss von Raketen gegen jemenitische Ziele. Erst dann begann die Ansar Allah, aktiv auf amerikanische und britische Marineeinrichtungen zu zielen.

Ansar-Allah-Vertreter haben ihre unerschütterliche Haltung bekräftigt, dass das Rote Meer nur für israelische Schiffe gesperrt ist, bis Israel die ungehinderte Lieferung lebenswichtiger Hilfsgüter nach Gaza gewährleistet. Das Rote Meer bleibt für den internationalen Seeverkehr für Länder offen, die nicht an der Unterstützung dessen beteiligt sind, was der Internationale Gerichtshof als Völkermord in Gaza eingestuft hat. Ansar Allah hat außerdem erklärt, dass die Operationen sofort eingestellt werden, sobald Medikamente und Lebensmittel nach Gaza gelangen. Solange dieses humanitäre Ziel nicht erreicht ist, werden die bewaffneten Luft-, See- und Landstreitkräfte der Ansar Allah nicht nur weiterhin israelische, amerikanische und britische Schiffe angreifen, sondern auch eskalieren, selbst wenn dies letztlich zu einer Bodeninvasion im Jemen führt.

„Der Friedhof der Invasoren“

Auf die Frage nach einer möglichen US-geführten Bodeninvasion im Jemen sagte Brigadegeneral Bin Amer, der auch Autor des Buches „Der Jemen ist der Friedhof der Invasoren“ ist, das derzeit das am weitesten verbreitete Buch im Jemen ist: „Die Entscheidung, in ein Land wie den Jemen einzumarschieren, ist sicherlich für jede Macht eine schwierige Entscheidung. Es gibt viele Faktoren und Gründe, die diese Mächte zögern lassen, eine solche Entscheidung zu treffen.“

Der Jemen ist das zerklüftetste Land im Nahen Osten, was für ausländische Invasionstruppen eine große Herausforderung darstellt. Die Topographie des Landes ist durch steile Berge, tiefe Täler und trockene Hochebenen gekennzeichnet, was ein komplexes und schwieriges Umfeld für Ausländer schafft, das militärische Operationen erschwert und den Aufbau einer militärischen Infrastruktur behindert.

„Im Laufe der Geschichte war der Jemen immer wieder das Ziel von Invasoren, aber das jemenitische Volk hat allen Invasionskampagnen erbitterten Widerstand geleistet und konnte sie schließlich besiegen und triumphieren. Die Invasoren haben in diesem Land große Verluste erlitten, so dass der Jemen den Beinamen Friedhof der Invasoren erhielt“. fügte General Bin Amer hinzu.

Bin Amer zufolge akzeptiert das jemenitische Volk die Besatzung nicht. Sie haben eine tief verwurzelte Kultur der Unabhängigkeit. Darüber hinaus sei ihr heutiger Kampf ein Kampf der Prinzipien und Werte, der religiöse, moralische und humanitäre Erwägungen beinhalte, und fügte hinzu: „Es gibt einen Konsens in der Bevölkerung über diesen Kampf, und das jemenitische Volk ist nicht nur ein natürlicher Kämpfer und ein bewaffnetes Volk, sondern hat auch einen zusätzlichen Faktor, nämlich eine Führung, die dies zum Ausdruck bringt. Dieser Faktor ist in Bezug auf die Organisation und das Management unter solchen außergewöhnlichen Umständen sicherlich von Bedeutung.

Sowohl auf der Straße als auch in den höchsten Führungsetagen von Ansar Allah hat man im Jemen das Gefühl, dass die militärischen Aktionen zur Unterstützung des Gazastreifens durch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs bestätigt wurden, das Israel anordnete, die Einreise von „humanitärer Hilfe zur Verbesserung der schlechten Lebensbedingungen der Palästinenser im Gazastreifen“ zu gestatten.

Die Wahrscheinlichkeit einer Bodeninvasion unter westlicher Führung wird jedoch weiterhin ernst genommen. Ansar Allah hat eine nie dagewesene massive militärische Mobilisierung durchgeführt, einschließlich der Abhaltung von Militärkursen, der Durchführung von Manövern und der Aufstockung der Bestände an militärischer Ausrüstung.

Freiwillige Kämpfer marschieren während einer Kundgebung zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen und gegen die US-Angriffe auf Jemen außerhalb von Sanaa, 22. Januar 2024. Foto | AP

Eine Doktrin des Widerstands

Obwohl der Jemen in den letzten Monaten durch seine trotzige Haltung gegenüber Israel in die Schlagzeilen geraten ist, geht seine Unterstützung für die Palästinenser weit über den 7. Oktober hinaus. MintPress sprach mit dem jemenitischen Geschichtsforscher Dr. Hammoud Al-Ahnoumi über die Natur der jemenitischen Unterstützung für Palästina

Im Gefolge der zweiten palästinensischen Intifada und der Ereignisse des 11. September, die auf die Invasion in Afghanistan und im Irak folgten, begann eine einheimische jemenitische Stammesgruppe im Norden des Landes, sich offen gegen die ihrer Meinung nach ungerechten kolonialen Ambitionen Israels und der Vereinigten Staaten in der Region auszusprechen. Die Gruppe geht auf den im Nordjemen ansässigen arabischen Stamm der Hamdani zurück und ist eine Untergliederung des größeren Stammes der Banu Hamdan.

Im Laufe der Jahre schlossen sich viele Nordjemeniten der Gruppe an, die heute als Ansar Allah bekannt ist. Erst als die Macht von Ansar Allah zu wachsen begann, wurde sie vom Westen als „Houthis“ bezeichnet und als iranischer Stellvertreter abgetan, um die Bewegung zu demoralisieren und von der lokalen Bevölkerung zu entfremden. Die Haltung der Ansar Allah in der Palästina-Frage kann jedoch nicht verstanden werden, ohne ihre Geschichte und politische Formierung zu verstehen.

Die politische Doktrin der Ansar Allah hat ihre Wurzeln im achten Jahrhundert, insbesondere bei Imam Zayd (695-740 n. Chr.), dem Sohn von Ali ibn al-Hussain ibn Ali ibn Abi Talib. Imam Zayd initiierte eine Revolution gegen das repressive Kalifat der Umayyaden, die zu einem Symbol des Widerstands gegen Unterdrückung wurde, das die jemenitische Kultur bis heute prägt.

Im Laufe der Jahre verinnerlichten und übernahmen die Jemeniten diese Ideale in einem solchen Maße, dass sie zu einem zentralen Bestandteil der schiitischen islamischen Sekte der Zaydis wurden. Den Zaidis zufolge wurde Imam Zayd der zweite Imam (Führer) nach seinem Großvater, Imam Hussain ibn Ali, der ebenfalls im Kampf gegen eine unterdrückerische Regierung in Karbala im Südirak am zehnten Muharram im Jahr 680 n. Chr. getötet wurde.

Loyalität, Widerstand gegen Unterdrückung und Solidarität mit den Unterdrückten sind laut Dr. Al-Ahnoumi zum wichtigsten Prinzip ihres Glaubens geworden und zeigen, wie sie ihre Pflicht gegenüber Gott sehen. Für sie, so erklärte er gegenüber MintPress, ist die Unterstützung Palästinas eine Übereinstimmung mit ihrer Doktrin, die zum Widerstand gegen Unterdrücker und zur Unterstützung der Unterdrückten aufruft.

„Auch wenn sie mit den Idealen der iranischen Revolution übereinstimmen, die den Widerstand gegen Tyrannen und Unterdrücker propagieren und sich gegen die amerikanische und israelische Arroganz und Tyrannei wenden, handeln die Ansar Allah völlig unabhängig“, betonte Dr. Al-Ahnoumi.

Ein Pulverfass

Die Tatsache, dass die Operation der Ansar Allah im Roten Meer von den westlichen Mächten auf eine binäre Frage der Schifffahrtsfreiheit reduziert und in einen geopolitischen Kontext eingebettet wurde, der den Iran in den Mittelpunkt stellt, verheißt nichts Gutes für die Chancen auf eine friedliche Lösung des Konflikts. Um einen weiteren katastrophalen Krieg im Jemen und einen US-Sumpf im Nahen Osten zu vermeiden, müssen sich westliche Politiker und Medien gleichermaßen mit der Realität im Jemen abfinden, die ein Pulverfass ist.

Zaid Al-Gharsi, Leiter der Medienabteilung des jemenitischen Präsidialamtes, wirft westlichen Politikern und Medien vor, die Lage im Jemen zu verzerren. Er forderte die Medien und Aktivisten in den sozialen Medien, insbesondere in den westlichen Ländern, auf, die Darstellung des Weißen Hauses, das seine Bombardierung als Selbstverteidigung und Schutz der globalen Schifffahrt darstellt, nicht für bare Münze zu nehmen. Die Realität sei, so MintPress, „dass Amerika ein Aggressor und ein Besatzer ist, der von jenseits der Ozeane gekommen ist, um zu dominieren, zu plündern und zu zerstören“.