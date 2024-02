Die Vereinigten Staaten und Europa sind wild entschlossen, den Dritten Weltkrieg auszulösen

Von Larry Johnson

Die USA und Europa – insbesondere die Briten – haben die Kontrolle verloren und missachten mit ihren Militärschlägen in Jemen, Syrien und Irak das Völkerrecht. Der Westen behauptet, es handele sich um einen Akt der Selbstverteidigung, aber anstatt die für die Angriffe verantwortlichen Personen zu töten oder festzunehmen, betreiben sie kollektive Bestrafung. Ich glaube, wir kommen an einen Punkt, an dem die Wut auf den Westen überkocht und die USA und Europa ihre eigene Medizin zu spüren bekommen werden. All dies wäre vermeidbar gewesen, aber die USA und Großbritannien haben ihre Bürger davon überzeugt, dass Angriffe auf fremde Länder ohne Rückendeckung durch die UNO völlig angemessen sind. Das ist nicht der Fall. Diese Aktionen erschüttern die internationale Unterstützung für die von den USA proklamierte „regelbasierte internationale Ordnung“.

Der jüngste Vorfall, der Empörung ausgelöst hat, ist ein Angriff mit Höllenfeuer-Raketen in Bagdad.

Nach Angaben des CENTCOM war Abu al-Saadi das einzige Ziel des Attentats in Bagdad. Er sei für Angriffe auf amerikanische Stützpunkte verantwortlich gewesen. Nach Angaben einer der PMU nahestehenden Quelle aus dem Umfeld des Widerstands wurde al-Saadi entgegen ersten Berichten über eine zweite Person allein in einem Auto ermordet, ohne dass weitere Begleiter ermordet wurden. Anderen Berichten zufolge traf das gezielte Attentat die Fahrzeuge der Kommandeure der Kataib Hisbollah, nämlich Abu Baqir al-Saadi und Hajj Arkan al-Alaywi.

Die Vereinigten Staaten unterhalten angeblich freundschaftliche Beziehungen zur irakischen Regierung. Das normale Verfahren im Rahmen der „auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“ erfordert, dass die Vereinigten Staaten eine Anklageschrift gegen die mutmaßlichen Täter des Bombenanschlags auf den Tower 22 erstellen und diese dann der irakischen Regierung vorlegen und um Verhaftung und Auslieferung bitten. Anstatt den diplomatischen Weg zu beschreiten, haben die Vereinigten Staaten eine Kriegshandlung auf dem souveränen Hoheitsgebiet des Irak durchgeführt. Dieser Akt gibt dem Irak – wiederum im Rahmen der von den Vereinigten Staaten als unantastbar proklamierten „regelbasierten internationalen Ordnung“ – das Recht, gegen US-Ziele zurückzuschlagen.

Unmittelbar nach dem Attentat gingen die Iraker in Bagdad auf die Straße und skandierten „Gott ist groß, Amerika ist der große Satan“.

Ich würde kein US-Diplomat oder CIA-Offizier in Bagdad sein wollen. Sie werden zur Zielscheibe, und es würde mich nicht überraschen, wenn sie angegriffen werden. Diese Art von Aktion schmälert nicht die Begeisterung für Angriffe auf US-Basen und Personal im Irak. Ganz im Gegenteil.

BREAKING: Unter der Führung von Harakat Hizbullah al-Nujaba und in Solidarität mit Kata’ib Hizbullah hat der Islamische Widerstand im Irak soeben die illegale US-ZOG-Basis auf dem Al-Omar-Ölfeld im syrischen Deir Ezzor angegriffen! Selbstmorddrohnen haben riesige Explosionen verursacht! Betrachten Sie dies nicht nur als einen Rückschlag für Hajj Abou Baqir al-Saadi (https://t.me/Cultures_of_Resistance/25916?single) (R.A.)! Nein, Besatzer! Dies ist ers

Ich glaube, dass in den kommenden Tagen die Angriffe auf US-Stützpunkte und Personal in der Region erheblich zunehmen werden. Dies wird höchstwahrscheinlich zu weiteren Angriffen der US-Streitkräfte auf Ziele im Irak führen, was die irakische Bevölkerung nur noch mehr erzürnen und die irakische Regierung dazu zwingen wird, den Rückzug der US-Streitkräfte zu fordern. Im schlimmsten Fall bricht der Irak die Beziehungen zu Washington ab.

Der Irak ist nicht der einzige, der über Washingtons Eskapaden verärgert ist. Bidens Sprachrohr für nationale Sicherheit, John Kirby, hat in den letzten vierundzwanzig Stunden mit dieser dummen Bemerkung großen Schaden angerichtet:

Offizielle Pressekonferenz des NSC-Koordinators für strategische Kommunikation John Kirby – Weißes Haus, 6. Februar 2024

F: Hey, Kirby. Vielen Dank, dass Sie das machen. Wenn Amerika über ein Geiselabkommen spricht, ist das Teil eines größeren Abkommens zur Normalisierung mit Saudi-Arabien, oder sprechen wir hier über zwei verschiedene Wege? MR. KIRBY: Nein, das sind zwei verschiedene Dinge. […]

…

Gleichzeitig haben wir vor dem 7. Oktober und auch jetzt noch Gespräche mit unseren Partnern in der Region, Israel und Saudi-Arabien – offensichtlich die beiden wichtigsten – über den Versuch, mit einer Normalisierungsvereinbarung zwischen Israel und Saudi-Arabien voranzukommen. Auch diese Gespräche werden also fortgesetzt. Wir haben von beiden Seiten positive Rückmeldungen erhalten, dass sie bereit sind, diese Gespräche fortzusetzen. Aber das ist eine andere Sache und hat nichts mit dem Versuch zu tun, diese verlängerte humanitäre Pause zu erreichen. Beides ist jedoch sehr wichtig.

Die Saudis verschwendeten keine Zeit mit einer scharfen Anprangerung:

Dieser Brief ist die diplomatische Sprache für die Bezeichnung der Vereinigten Staaten als unverfrorene Lügner. Das Biden-Team hat nicht gelernt, dass man aus Kuhmist keine schmackhafte Schokoladenmousse machen kann.

Die Wut gegen den Westen ist nicht auf den Nahen Osten beschränkt. Heute Abend wurde ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie ein paar russische Herren britische Diplomaten in einem Restaurant in Moskau zur Rede stellen. Die Wut ist echt und wächst.

Wenn der Schuh am anderen Fuß steckte und eine ausländische Regierung einen Anschlag in Washington oder London verüben würde, würden sich die USA oder die Briten zurücklehnen und nichts tun? Nein, natürlich nicht. Die Vereinigten Staaten haben sich daran gewöhnt, ohne ein klares strategisches Ziel willkürlich militärische Gewalt einzusetzen. Das ist nicht nur bei Biden der Fall. Obama hat es getan, George W. Bush hat es getan und Bill Clinton hat es getan. In der Vergangenheit sind die Vereinigten Staaten damit durchgekommen, ohne dass es zu nennenswerten Rückschlägen gekommen wäre, die die Wirksamkeit und Kompetenz ihrer militärischen Macht in Frage gestellt hätten.

Wir sind nun Zeugen eines Wendepunkts. Der Einsatz militärischer Stellvertreter in der Ukraine und in Syrien wird den USA buchstäblich um die Ohren gehauen. Das Gleiche gilt für den Jemen. Die USA werden ihre Bombardierungen fortsetzen, und die Houthis werden weiterhin Anti-Schiffs-Raketen und Drohnen abschießen. Dies steuert auf eine Eskalation zu, die sich die USA nicht leisten können, insbesondere in einem Wahljahr. Die Amerikaner sind psychologisch nicht darauf vorbereitet, zu verlieren. Das war die Botschaft von George Patton.

Wenn die Vereinigten Staaten jedoch ihren derzeitigen Kurs fortsetzen und versuchen, sich den Weg zum Frieden zu bomben, werden sie scheitern, und zwar spektakulär. Sowohl in der Ukraine als auch im Nahen Osten. Wenn das geschieht, wird Amerika auf den Kopf gestellt werden. Ich sage nicht, dass die Vereinigten Staaten theoretisch nicht in der Lage sind, einen militärischen Sieg zu erringen, aber die Verfolgung dieses Kurses würde eine massive Mobilisierung und eine Umstrukturierung der Wirtschaft erfordern, um wieder eine kompetente industrielle Basis zu schaffen, die eine solche Anstrengung unterstützen und aufrechterhalten könnte. Das wird nicht geschehen. Die gegenwärtigen US-Militärkampagnen werden eher den amerikanischen Einfluss in Übersee zerstören und innenpolitische Unruhen auslösen, die in ganz Amerika für Chaos sorgen werden. Die Menschen in den Vereinigten Staaten werden eine harte Lektion lernen – es gibt Grenzen für das, was mit konventioneller militärischer Macht erreicht werden kann.