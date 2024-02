Impfgeschädigter Mann konfrontiert britischen Premierminister in GB News

JOHN WATTS: „Hallo, Rishi Sunak. Ich habe so viel zu sagen, aber so wenig Zeit. Mein Name ist John Watt und ich bin einer der COVID-Geschädigten in diesem Land.

„Ich möchte, dass Sie mir in die Augen sehen, Rishi Sunak, und ich möchte, dass Sie den Schmerz, das Trauma und das Bedauern in meinen Augen sehen. Niemand hat uns geholfen.

„Ich bin nicht der Einzige hier, der durch den Impfstoff geschädigt wurde; dort drüben sitzt ein anderer Mann, dessen Leben durch diesen Covid-19-Impfstoff ruiniert wurde. Ich kenne Menschen, die Beine verloren haben – Amputationen. Ich kenne Menschen mit Herzproblemen wie mich, Rishi Sunak.

„Warum musste ich in Schottland eine Selbsthilfegruppe gründen, um mich um die Menschen zu kümmern, die von diesem Covid-19-Impfstoff betroffen sind? Warum haben die Verantwortlichen, die uns sagten, wir sollten das Richtige tun, uns alle, Tausende und mich und Zehntausende in diesem Land im Stich gelassen?

„Rishi Sunak, schauen Sie mir in die Augen. Wann fangen Sie an, das Richtige zu tun? Das System der Impfkostenerstattung ist nicht angemessen. In Schottland gibt es derzeit mehr als 30.000 Menschen, die eine unerwünschte Reaktion auf diesen Impfstoff hatten, die nach dem System der Gelben Karte behandelt werden“.

PM RISHI SUNAK: „John, vielen Dank für Ihre Frage.

JOHN WATTS: „Danke, dass Sie das Richtige tun, Herr Rishi Sunak“.

PM RISHI SUNAK: „Sie haben ein sehr starkes Argument vorgebracht, John. Nun, es tut mir sehr leid, von Ihren persönlichen Umständen zu hören, und Sie sagten, dass jemand hier drüben unter einer ähnlichen Sache gelitten zu haben scheint. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Situation Sie sich befinden“.

JOHN WATTS: „Wir werden zum Schweigen gebracht, Rishi. In den sozialen Medien und überall. Wir werden zum Schweigen gebracht! Wir sind die am meisten zum Schweigen gebrachten Menschen in diesem Land!“

ANDERER IMPFGESCHÄDIGTER MANN: „Schweigen in der Presse, weil meine Geschichte in der Presse – ich musste mich an die Regierung wenden, um einen Kommentar abzugeben, und sie haben sie dazu gebracht, das ganze Zeug zu entfernen.“

MODERATOR: Ich bitte um Entschuldigung. Sir, Sie haben einige sehr berechtigte Punkte angesprochen, da bin ich mir sicher. Aber ich muss sagen, wir haben Sie nicht am Mikrofon, und wie Sie wissen, müssen wir das durchstehen. Ich bin sicher, dass wir Ihre Punkte zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Premierminister diskutieren können, aber in der Zwischenzeit, Herr Premierminister, sollten Sie sich nicht mit diesem Thema befassen“.

RISHI SUNAK: „Das werde ich sehr gerne tun. Wie Sie angedeutet haben, gibt es im NHS ein Entschädigungssystem für Impfungen. Natürlich wird jeder Fall individuell behandelt. Es ist schwierig für mich, jeden einzelnen Fall zu kommentieren. Ich bin sicher, Sie haben dafür Verständnis.

„Ich bin gerne bereit, mir die Fälle anzusehen, und ich bin sicher, dass Sie sie an das Team hier weiterleiten werden. Ich bin sehr traurig und schockiert zu hören, dass Sie von jemandem zum Schweigen gebracht wurden. Das überrascht mich.

„Bitte geben Sie Ihre Daten an Stephen und das Team weiter, und ich werde mich gerne darum kümmern. Natürlich sollten Sie in der Lage sein, über Ihre Erfahrungen zu sprechen – über das, was Ihnen passiert ist. Und wie zuvor erwähnt, dafür haben wir ein Entschädigungssystem, und ich werde dafür sorgen, dass wir uns darum kümmern.

„Natürlich werden Sie verstehen, dass es mir schwer fällt, Ihre speziellen Umstände zu kommentieren – ich kenne sie einfach nicht. Und diese Dinge.“

(Ein anderer Impfgeschädigter beginnt zu sprechen)

MODERATOR: „Entschuldigen Sie, Sir. Wir haben kein Mikrofon bei Ihnen, also werden unsere Zuschauer und Zuhörer nicht hören können, was Sie sagen“.

RISHI SUNAK: „Das Letzte, was ich sagen möchte, ist, dass wir eine Pandemie durchgemacht haben, wie alle anderen auch, als es um den Impfstoff ging. Diese Entscheidungen wurden immer auf der Grundlage der medizinischen Beratung durch unsere medizinischen Experten getroffen, die uns als Politiker, die wir natürlich keine Ärzte sind, darüber informiert haben, wie der Impfstoff am besten eingeführt werden sollte, was im Interesse der öffentlichen Gesundheit ist, welche Prioritäten gesetzt werden sollten, wie es gemacht werden sollte und wer dafür infrage kommt. Das war eine Empfehlung der Ärzte, und wir haben uns daran gehalten.

„Nun, wenn es individuelle Umstände gibt, die sich nicht bewährt haben, dann haben wir natürlich das Entschädigungssystem, und ich werde dafür sorgen, dass wir Ihre Fälle weiterverfolgen.

MODERATOR: „In Ordnung, Herr Premierminister. Vielen Dank. Meine Herren, Sie beide, geben Sie uns bitte Ihre Daten. Wir werden sie dem Premierminister übermitteln. Und wie er gesagt hat, ich bin sicher, dass er sich das für Sie anschauen wird.

Vaccine-Injured Man Confronts British Prime Minister on GB News



JOHN WATTS: "Hi, Rishi Sunak. I've got so much to say but such little time. My name is John Watt, and I'm one of the COVID vaccine injured in this country.



"I want you to look into my eyes, Rishi Sunak, and I want… pic.twitter.com/4b3YRWoDdR — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 12, 2024

Britischer Premierminister Rishi Sunak: Die Covid-Impfstoffe sind sicher!