Jenseits der „unterdrückten Frauen“ – Die großen Lügen über den Iran

Soziale Liberalisierung und Frauen ohne Hidschab in Teheran, Minderheitenrechte, offene Gesellschaft, Chameneis Anti-Atom-Fatwa, und die westliche Propagandamaschine im Schatten des illegalen, unprovozierten Angriffskrieges 2026

Westliche Politiker und Medien stellen die iranische Regierung oft als diktatorisches „Mullah-Regime“ dar, das von einem fanatischen, frauenfeindlichen Ajatollah angeführt wird, der die Welt mit Atomwaffen terrorisieren will. Wie viel von dieser Erzählung hält stand, und was ist verzerrt oder falsch?

Irans Atompolitik und die Ermordung ihres wichtigsten Befürworters

Iran hat in seiner Atompolitik konsequent religiöse Prinzipien eingehalten, einschließlich der langjährigen Fatwa des Obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei, die die Produktion, Lagerung und den Einsatz von Atomwaffen verbietet – eine religiöse Verfügung, die er jahrzehntelang rigoros verteidigte, seit Mitte der 1990er Jahre und mehrmals öffentlich bekräftigte.

Ironischerweise waren es die Vereinigten Staaten und Israel, die den wichtigsten Verfechter einer atomwaffenfreien Haltung Irans ermordeten. Chamenei wurde Ende Februar 2026 bei gemeinsamen US-israelischen Luftangriffen gezielt getötet. Sein Nachfolger – der nun unerbittlicher Aggression und Bedrohungen ausgesetzt ist – könnte durchaus zum bewährten nordkoreanischen Modell der nuklearen Abschreckung übergehen, um Überleben und Sicherheit vor äußeren Bedrohungen zu gewährleisten.

Die Ansichten des Ajatollahs zu Israel und der jüdischen Gemeinde im Iran

Chamenei wurde häufig als Antisemit bezeichnet, weil er sich dem, was er als Apartheid-Staat in Israel ansah, widersetzte und stattdessen für einen einzigen demokratischen Staat eintrat, in dem Juden, Muslime, Christen und andere gleiche Rechte genießen.

Im Iran selbst wird der kleinen jüdischen Gemeinde, die ihre Religion und Kultur uneingeschränkt ausüben darf, einen eigenen Parlamentssitz eingeräumt. Im vergangenen Jahr besuchte der jüdisch-amerikanische Investigativjournalist Max Blumenthal Isfahan und dokumentierte eine blühende jüdische Gemeinde dort, einschließlich Besuchen antiker Stätten und Begegnungen mit lokalen Juden, die offen und harmonisch leben.

Die tatsächliche Machtstruktur im Iran

Eine weitere im Westen selten anerkannte Tatsache: Etwa 90 % der politischen Entscheidungen im Iran werden von der gewählten Regierung unter dem Präsidenten getroffen, während der Oberste Führer (Ajatollah) vor allem eine spirituelle Figur ist – eher vergleichbar mit dem Papst als mit einem Alltagsherrscher. Natürlich gibt es Iraner, die die Islamische Republik ablehnen, aber so wie die katholische Kirche Katholiken nicht zum Messbesuch zwingt, zwingt der Staat muslimische Iraner nicht zum Gebet in Moscheen.

Wer war der verteufelte Ajatollah Ali Chamenei wirklich?

Diejenigen, die Ajatollah Ali Chamenei kannten, beschrieben ihn als hochgebildeten und kultivierten Mann – fließend in mehreren Sprachen, darunter Persisch, Arabisch und Englisch; tief vertraut mit Literatur (er mochte besonders englische Romane und zählte Victor Hugos „Les Misérables“ zu seinen Favoriten); und regelmäßiger Leser amerikanischer Magazine wie Newsweek und Time in ihrer gedruckten Blütezeit.

Als junger Mann meldete er sich freiwillig zur iranischen Armee, um das Land während des vom Westen unterstützten illegalen irakischen Angriffskrieges in den 1980er Jahren (Iran-Irak-Krieg) zu verteidigen. Am 27. Juni 1981 explodierte in der Abuzar-Moschee in Teheran – kurz nach seiner Rückkehr von der Front – während seiner Predigt eine in einem Tonbandgerät versteckte Bombe und verursachte schwere Verletzungen, die seinen rechten Arm dauerhaft lähmten und auch seine Stimmbänder sowie die Lunge beeinträchtigten. Die iranische Führung machte die Volksmudschahedin-Organisation des Iran (MEK / Mojahedin-e Khalq) für den Anschlag verantwortlich – eine Gruppe, die lange Zeit von den USA als terroristische Organisation eingestuft war und die heute von Israel und den USA unterstützt und für deren eigene Zwecke instrumentalisiert wird. Die MEK war zudem als bewaffnete Kraft an den gewaltsamen Unruhen Anfang Januar 2025 beteiligt, Ereignisse, die im Westen verzerrt als „Volksaufstand“ dargestellt werden.

Chamenei prägte maßgeblich die iranische Militärdoktrin. Er erkannte die Aussichtslosigkeit eines Wettlaufs mit überlegenen konventionellen Streitkräften und förderte stattdessen asymmetrische Fähigkeiten – insbesondere die Entwicklung eigener Drohnen und Raketen statt kostspieliger Kampfflugzeuge. Unter seiner Aufsicht entstanden umfangreiche unterirdische Basen. Diese Strategie reagierte direkt auf die US-Drohungen nach der Irak-Invasion 2003 sowie auf die jahrzehntelangen, auf unbewiesenen Vorwürfen eines angeblichen Nuklearwaffenprogramms beruhenden Forderungen des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu, gegen den Iran vorzugehen.

Trotz seines hohen Ranges und der offensichtlichen Gefahr blieb Chamenei ein bescheidener und prinzipientreuer Führer. Er weigerte sich standhaft, sein bescheidenes Haus und Büro in Teheran zu verlassen, obwohl er wusste, dass er ein Hauptziel war. Er erklärte, solange normale Bürger die Hauptstadt und andere Städte unter unerbittlichem Bombardement nicht evakuieren könnten, werde er sie auch nicht im Stich lassen – „was auch immer komme“. Diese entschlossene Haltung führte direkt zu seiner Ermordung durch israelische Raketen Ende Februar 2026.

Er wurde zusammen mit Familienangehörigen – seiner Frau, seinem Schwiegersohn, seiner Tochter und einer erst 18 Monate alten Enkelin – sowie mehreren anwesenden Kommandeuren umgebracht, während die USA so taten, als liefen ernsthafte Verhandlungen mit dem Iran, und bereits einen neuen Termin für die kommende Woche angekündigt hatten.

Religiöser Eifer: Iran vs. die Vereinigten Staaten

Die iranische Regierung wird regelmäßig beschuldigt, von „religiösen Fanatikern“ regiert zu werden, die vernichtet werden müssten. Doch ein Screenshot aus einer Gebetsveranstaltung im Weißen Haus im März 2026 – der einflussreiche amerikanische Pastoren zeigt, die die Hände auf Präsident Trump legen und inmitten des eskalierenden US-israelischen Kriegs gegen den Iran inbrünstig göttliche Führung erflehen – offenbart auffallend ähnlichen, wenn nicht sogar intensiveren religiösen Eifer im Herzen der amerikanischen Führung.

Diese Gegenüberstellung zeigt, dass die Anschuldigung weniger mit objektiven Unterschieden in der religiösen Einflussnahme auf die Politik zu tun hat als vielmehr mit westlicher Projektion – verwurzelt in langjährigen Vorurteilen und selektiver moralischer Empörung.

Religion als Waffe im Krieg – wieder einmal

Historisch endete der Dreißigjährige Krieg in Europa 1648 mit dem Westfälischen Frieden, der Religion als Rechtfertigung für Kriege zwischen Staaten verbot.

Nun lässt das US-Kriegsministerium (Pentagon) religiöse Rechtfertigungen wiederbeleben, indem es Truppen und Zivilisten mitteilt, der Krieg gegen den Iran beschleunige die Apokalypse und die Wiederkunft Jesu – Religion erneut als Waffe nutzend, um den Tod Tausender (potenziell viel mehr) Unschuldiger zu rechtfertigen. Dies markiert den Beginn einer neuen Ära von Kreuzfahrern im Nahen Osten.

Whistleblower, die über Gruppen wie die Military Religious Freedom Foundation berichten, haben enthüllt und bestätigt, dass US-Kommandeure den Konflikt in Begriffen christlicher Eschatologie (Endzeitprophezeiung) darstellen. Truppen wird gesagt, der Krieg beschleunige die Apokalypse und die Rückkehr Jesu, wodurch sie zu „Katalysatoren“ im Plan Gottes werden, wobei einige Briefings Präsident Trump als „von Jesus gesalbt“ darstellen, um diese Ereignisse auszulösen.

Die wahre Geschichte der Frauen im Iran

Der Status der Frauen im Iran hat sich seit der Revolution 1979 deutlich verändert– eine Realität, die in westlichen Medien systematisch falsch dargestellt und unterberichtet wird, oft absichtlich.

Bei meiner ersten Geschäftsreise in den Iran vor mehr als 40 Jahren, kurz nach der Revolution, trugen Frauen ausnahmslos Hidschab und lange Mäntel. Selbst damals fanden viele jüngere Frauen subtile Wege, persönlichen Stil auszudrücken, etwa durch Kombination der vorgeschriebenen Kleidung mit Jeans.

Heute bewegen sich in den großen Städten – besonders auf den lebendigen Straßen Teherans – viele Frauen, insbesondere aus der jüngeren Generation, frei in der Öffentlichkeit ohne Hidschab: auf Gehwegen, in Cafés, Parks und im Rhythmus des Alltags. Was einst als kühner Akt des Widerstands galt, ist unter der Jugend zunehmend normal und unauffällig geworden.

Schauen Sie sich mein kurzes Video an, das zwei junge Frauen zeigt, die selbstbewusst ohne Kopftuch durch Teheran schlendern.

Was einst als kühner Akt des Widerstands gesehen wurde, hat sich unter der Jugend allmählich normalisiert und ist alltäglich geworden, was eine breitere, organische Entwicklung sozialer Normen über Jahrzehnte widerspiegelt.

Unter Frauen unter 24 Jahren liegt die Alphabetisierungsrate bei fast 100 % (rund 99 % nach jüngsten Daten); Frauen dominieren die Universitätszugänge (63 % der Anmeldungen bei der ‚Konkur‘-Nationalprüfung 2025). Virale Bilder von Frauen, die Hidschabs verbrennen – meist Fakes aus westlicher oder israelischer Propaganda – spiegeln nicht die gewöhnliche gelebte Erfahrung wider.

Diese Entwicklung urbaner sozialer Normen ist für jeden Besucher unübersehbar. Das Nachtleben blüht: Frauen tragen häufig stilvolle, figurbetonte Outfits in Cafés, Partys und Veranstaltungen. Religiöse Minderheiten, insbesondere die christlichen Gemeinden Irans (wie Armenier), produzieren und genießen Alkohol privat oder in Orten wie dem ikonischen Armenian Club in Teheran, bekannt für hausgemachten Wein und Wodka.

Frauen fahren seit Jahrzehnten Auto, und jüngste Reformen haben Freiheiten erweitert: Seit Anfang 2026 können Frauen offiziell Motorradführerscheine erwerben (lange bestehende rechtliche Unklarheiten beseitigt), und sie besuchen seit Langem Fußballspiele in Stadien zusammen mit Männern.

Redefreiheit und politische Teilhabe: Iran vs. Golfmonarchien

Iranische Stimmen aus dem Land werden in europäischen Medien selten – wenn überhaupt – gehört, und in deutschsprachigen Medien sind sie praktisch gar nicht präsent. Professor Seyed Mohammad Marandi, Professor für Englische Literatur an der Universität Teheran (wo die Dekanin eine Frau ist), sprach im März 2026 in The Jimmy Dore Show offen über Redefreiheit, Ausdruck und politische Teilhabe im Iran. Er zog einen scharfen Kontrast zu den arabischen Golfmonarchien, die er als Familien-Diktaturen oder absolute Monarchien beschrieb.

Entgegen westlicher Medien-Darstellungen Irans als repressiver „Polizeistaat“ betonte Marandi, dass alltägliche Iraner erhebliche Freiheit genießen, die Regierung offen zu kritisieren, ohne sofort schwere Konsequenzen in informellen Situationen:

Menschen beschweren sich frei, fluchen über die Führung und äußern Unzufriedenheit in Taxis, Bussen oder der Metro – gängige und tolerierte öffentliche Diskussion.

In seinen Kursen an der Universität Teheran, wo er seit mehr als 22 Jahren unterrichtet, erzählte Professor Marandi, wie ein Student einmal erklärte, Iran sei „das schlimmste Regime der Welt“, schlimmer als Nordkorea und ein echter Polizeistaat.

Ein paar Wochen später antwortete Marandi mit sanftem Humor: „Sie sind immer noch hier?“ Er neckte den Studenten weiter und schlug vor, die Diktatur „müsse stattdessen jemanden anderen verhaftet haben.“ Er fuhr fort, den jungen Mann im Semester leicht zu hänseln, wann immer er sich meldete – doch es gab keine Verhaftung, keinen formellen Verweis und keine Strafe.

Die Anekdote, mit schiefem Lächeln erzählt, unterstreicht einen einfachen Punkt: Selbst scharfe, provokative Kritik an der Regierung in einem akademischen Umfeld bleibt im Iran straffrei. Dies widerspricht westlichen Medien-Übertreibungen der Repression und ignoriert die alltägliche Offenheit der Iraner.

Interessant auch dieser Vergleich: Im Iran wird scharfe öffentliche Kritik an der Regierung zunehmend toleriert, während in der EU bereits milde abweichende Meinungen zu Zensur, Kontosperrungen, Berufsverboten oder Strafverfahren führen. Wer hier die echte Diktatur betreibt, darf sich jeder selbst ausmalen.

Marandi hob Irans Wahlsystem als Beweis für größere Rechenschaftspflicht hervor als in den Golfstaaten: Iran führt Wahlen durch (auch wenn nicht perfekt, z. B. Vetorecht des Wächterrats), einschließlich regelmäßiger Präsidentschafts-, Parlaments- (Majlis), Expertenversammlungs- und Lokalratswahlen – was echte öffentliche Teilhabe widerspiegelt. I

m Gegensatz dazu beschrieb er Golfstaaten (Saudi-Arabien, VAE, Katar, Bahrain, Oman, Kuwait) als repressive Polizeistaaten mit null Toleranz für Dissens und in den meisten Fällen keinen echten nationalen Wahlen: Absolute Familien-Diktaturen (z. B. „Saudi-Arabien gehört buchstäblich der saudischen Familie“), mit Machtkonzentration in herrschenden Familien und keinen sinnvollen gewählten nationalen Legislativen (Saudi hat keine; Katar hat 2024 Teiwahlen für einen vollständig ernannten Rat abgeschafft; andere bieten begrenzte, beratende Gremien, die die Monarchie nicht herausfordern). Kritik wird zerschlagen: Gesetze bestrafen milde Äußerungen (z. B. VAE: 10 Jahre Haft und Bußgelder für bestimmte Kritik); intensive Überwachung (Social-Media-Überwachung, Handy-Hacking); Menschen äußern nie offen Dissens – nicht einmal milde – in der Öffentlichkeit, im Gegensatz zu Iran. Öffentliche Meinung ist irrelevant. Umfragen (einschließlich amerikanischer) zeigen weit verbreitete anti-israelische Stimmung in der arabischen Welt, einschließlich dieser Staaten, doch Repression unterdrückt entsprechende Äußerungen.

Westliche Heuchelei und die Propagandamaschine

Professor Marandi – den deutschsprachige Mainstream-Medien in aller Regel nicht einladen, selbst während der deutsche Kanzler den Iran als brutale Diktatur verurteilt, aber freundschaftliche Treffen mit Saudi-Arabiens Herrscher und Israels Benjamin Netanjahu (vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen gesucht) pflegt – argumentierte, westliche Medien stellten Iran routinemäßig als das ultimative „böse Regime“ dar, während sie die viel strengeren Kontrollen von Rede, Ausdruck und politischer Teilhabe in den Golfmonarchien ignorierten.

Dieser eklatante Doppelmoral, so Marandi, entspringe nicht einer objektiven Bewertung von Freiheitsgraden, sondern purer geopolitischer Zweckmäßigkeit. Iran erlaube deutlich mehr lockere, alltägliche Kritik in öffentlichen Räumen – in Taxis, Bussen oder auf der Straße – und führe regelmäßige Wahlen durch (so unvollkommen sie auch sein mögen).

Die Golf-Familien-Diktaturen hingegen hielten durch allgegenwärtige Angst, intensive Überwachung und das völlige Fehlen sinnvoller Wahlen eine Atmosphäre totaler Stille aufrecht. Der eigentliche Grund für die Präsenz amerikanischer Militärbasen in diesen von den Briten nach dem Zweiten Weltkrieg künstlich geschaffenen Königreichen sei letztlich derselbe: die illegitimen Herrscher vor ihrem eigenen Volk zu schützen.

Nach Marandis Ansicht – einer Perspektive, die wahrscheinlich von Millionen Iranern geteilt wird – dienen diese verzerrten westlichen Darstellungen als Propaganda, die bewusst darauf abzielt, Zustimmung für Aggressionen zu erzeugen – sei es in Form von lähmenden Sanktionen oder einem offenen Krieg –, während die alltägliche Realität einer relativen Offenheit im Diskurs und in den politischen Prozessen innerhalb des Iran selbst bewusst ignoriert wird.

Irans Fortschritte leugnen, während man es aus einem bestimmten Grund dämonisiert

Es wäre ein Fehler, die realen Herausforderungen des Iran zu bagatellisieren – ein ebenso großer Fehler ist es jedoch, die sichtbaren Fortschritte bei sozialen Normen, persönlichen Freiheiten und im alltäglichen Leben in den Städten zu verschweigen, wie westliche Politiker und ihre Medien es fast ausnahmslos praktizieren.

Die systematische Dämonisierung des Iran durch Israel und den Westen hat letztlich nur einen Zweck: die westliche Öffentlichkeit darauf einzustimmen, dass völkerrechtswidrige, unprovozierte Angriffe legitim oder gar notwendig seien.

▪ ▪ ▪

Felix Abt ist ein in Asien lebender Unternehmer, Reiseblogger und Autor auf Substack: https://felixabt.substack.com.