Die deutsche Beteiligung am Angriffskrieg gegen den Iran

Am 1.3.2026, dem zweiten Tag des völkerrechtswidrigen Überfalls des US-Rambos auf den Iran, verfassten die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Großbritannien eine skurrile Erklärung, in der sie den Iran verurteilten, weil er sich mit Raketen wehrte. Sie kündigten an, militärische Defensivmaßnahmen zu „ermöglichen“, welche die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, „an der Quelle“ zerstören. Das Multipolar-Magazin bringt einen Bericht, der sich mit der Begründung der Bundesregierung, den US-Stützpunkten in Deutschland, und der Beleuchtung durch Grundgesetz und Völkerrecht befasst. Wir übernehmen nachfolgend diesen Bericht. (hl)

Eine Meldung von multipolar (5.3.2026):

Kritik an deutscher Beteiligung am Angriffskrieg gegen den Iran

Nachdem die Staatschefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien am Sonntag (1.3.) in einer gemeinsamen Erklärung angekündigt haben, den Angreifern „militärische Defensivmaßnahmen“ zu „ermöglichen“, um „die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, an der Quelle zu zerstören“, wird Kritik an diesen Absichten laut.