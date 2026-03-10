Narrengold: Die Kunst des Diebstahls und die Privatisierung der Präsidentschaft

Von John und Nisha Whitehead

„Donald Trump hat einen Eid geschworen, dem amerikanischen Volk zu dienen. Stattdessen hat er sich darauf konzentriert, die Präsidentschaft zu nutzen, um sich selbst zu bereichern … Präsident Trump war nie ein Mann, der gefragt hat, was er für sein Land tun kann. In seiner zweiten Amtszeit testet er, wie schon in seiner ersten, stattdessen die Grenzen dessen aus, was sein Land für ihn tun kann.“ – New York Times Editorial Board

In seiner Rede zur Lage der Nation erklärte Präsident Trump, dass Amerika in ein „goldenes Zeitalter“ eintrete. Golden für wen?

Für einen Präsidenten, der in einer von den Steuerzahlern finanzierten Villa luxuriös lebt, auf Kosten der Steuerzahler zu Wochenend-Golfausflügen jettet und Bedenken hinsichtlich der „Bezahlbarkeit“ als Fake News abtut, mag das Leben tatsächlich vergoldet sein.

Für den Rest des Landes ist es jedoch nur Scheingold.

Fast sechs von zehn Amerikanern sagen, dass es dem Land heute schlechter geht als vor einem Jahr. Lebensmittel kosten mehr. Versorgungsleistungen kosten mehr. Wohnen kostet mehr.

Für Millionen von Familien ist dies kein goldenes Zeitalter.

Es ist eine schmerzhafte Lektion in imperialer Wirtschaft: Die Milliardärsklasse lebt im Überfluss, während „wir, das Volk” aufgefordert werden, sparsam zu leben.

Trump arbeitet nicht daran, Amerika wieder groß zu machen. Er arbeitet daran, seinen Reichtum zu vergrößern, seine Investitionen zu schützen und auf Kosten der Steuerzahler in vergoldetem Komfort zu regieren.

Als Kandidat versprach Trump, „den Sumpf trockenzulegen”.

Stattdessen wurde der Sumpf privatisiert.

Wenn es um den wahren Zustand unserer Nation geht, täten die Amerikaner gut daran, nicht nur zu untersuchen, was die Trump-Regierung erreicht – oder nicht erreicht – hat, sondern auch, wer davon profitiert hat.

Das höchste öffentliche Amt des Landes ist für Donald Trump & Co. zu einer persönlichen Einnahmequelle geworden – ein Mittel zur privaten Bereicherung, das Zugang, Einfluss und öffentliche Vermögenswerte zu Geld macht, während die Öffentlichkeit die Rechnung bezahlt.

Die Präsidentschaft zu monetarisieren bedeutet, öffentliche Macht als Eigentum zu behandeln – als etwas, das vermietet, genutzt und für private Zwecke ausgebeutet werden kann.

So betrügt man eine Nation.

Der Mann, der einst seinen Namen für das von einem Ghostwriter verfasste Buch „The Art of the Deal“ hergab, schreibt nun ein weitaus lehrreicheres Handbuch: „The Art of the Steal“ – eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man eine konstitutionelle Republik in eine persönliche Marke verwandelt.

Macht zieht Betrüger und Schwindler an. Das war schon immer so. Aber noch nie wurde der Betrug so offen institutionalisiert.

Ein Jahr nach dem gescheiterten DOGE-Projekt der Trump-Regierung – das von Elon Musk geleitete „Department of Government Efficiency” versprach, Verschwendung zu beseitigen, aber die Bundesregierung gab am Ende deutlich mehr aus als die magere Summe, die DOGE angeblich einsparen wollte – müssen „wir, das Volk” die tatsächlichen Kosten tragen.

Während die Amerikaner mit steigenden Lebensmittelpreisen, steigenden Versorgungskosten und wirtschaftlicher Instabilität zu kämpfen haben, hat das Weiße Haus einen Bereich des Wachstums perfektioniert: persönliche Bereicherung und private Vermögensbildung.

Laut der Redaktion der New York Times „hat Trump das Amt des Präsidenten genutzt, um mindestens 1,4 Milliarden Dollar zu verdienen. Wir wissen, dass diese Zahl zu niedrig angesetzt ist, da ein Teil seiner Gewinne der Öffentlichkeit verborgen bleibt. Und sie wachsen weiter.”

Das ist kein geschicktes Geschäftsgebaren. Das ist Korruption.

„Im Laufe der Geschichte der Nation haben Präsidenten beider Parteien darauf geachtet, auch nur den Anschein zu vermeiden, aus dem öffentlichen Dienst Profit zu schlagen. Dieser Präsident drückt amerikanische Unternehmen fröhlich aus, stellt Geschenke ausländischer Regierungen zur Schau und feiert das rasante Wachstum seines eigenen Vermögens“, schließt die New York Times. „Insgesamt hat Herr Trump durch seine Rückkehr ins Präsidentenamt einen Gewinn in Höhe des 16.822-fachen des mittleren US-Haushaltseinkommens erzielt.“

Betrachten Sie nur die Einträge im Hauptbuch dieser Regierung.

Persönliche Luxusausgaben und Prestigeprojekte:

400 Millionen Dollar und mehr für einen Ballsaal im Weißen Haus, finanziert von Großkonzernen, deren regulatorische Zukunft direkt in den Händen des Präsidenten liegt.

70 Millionen Dollar für einen Luxusjet mit privatem Schlafzimmer, damit DHS-Sekretärin Kristi Noem bequem mit ihrem angeblichen Partner herumfliegen kann.

28 Millionen Dollar für eine Amazon-Dokumentation über Melania Trump.

Dutzende Millionen Dollar für Trumps Wochenend-Golfausflüge nach Mar-a-Lago, einschließlich der Kosten, die er den amerikanischen Steuerzahlern für die Unterbringung des Secret Service in dem Resort in Rechnung stellt.

Politische Entscheidungen, die Einnahmen oder Einfluss generieren:

Milliarden an versteckten Steuern, getarnt als „Notfall”-Zolleinnahmen, die vom amerikanischen Volk bezahlt werden. Laut NPR nimmt die Bundesregierung derzeit monatlich rund 30 Milliarden Dollar an Zolleinnahmen ein – weit mehr als vor Trumps Amtsantritt an Importsteuern eingenommen wurde –, die größtenteils von amerikanischen Verbrauchern bezahlt werden. Wenn Trump also versucht, den Amerikanern die Idee zu verkaufen, dass Zölle letztendlich die Einkommenssteuern ersetzen könnten – ein klarer Versuch, das Urteil des Obersten Gerichtshofs gegen seine Zollpolitik zu kippen –, dann glauben Sie ihm nicht. Das ist nur ein weiterer Versuch, Geld zu scheffeln.

Eine Beteiligung der Steuerzahler in Höhe von 10 Milliarden Dollar an einem privatisierten Friedensrat, der von Trump auf unbegrenzte Zeit geschaffen und kontrolliert wird, ohne echte Aufsicht oder Rechenschaftspflicht.

230 Millionen Dollar Schadenersatz, die Trump nach eigenen Angaben aufgrund von Ermittlungen wegen seines früheren Fehlverhaltens zustehen.

Weitere 10 Milliarden Dollar Schadenersatz, die Trump nach eigenen Angaben zustehen, nachdem ein Auftragnehmer der Steuerbehörde IRS wegen der Weitergabe seiner Steuerdaten verurteilt wurde.

Millionen an Markenrechten und Lizenzgebühren, die mit Trumps Namen auf öffentlichen Infrastrukturen verbunden sind. Wie der Markenrechtsanwalt Josh Gerben bemerkt: „Dieser Schritt wirft ungewöhnliche Fragen über die Schnittstelle zwischen öffentlicher Infrastruktur und privatem Markenbesitz auf. Zwar wurden schon immer Wahrzeichen nach Präsidenten und Amtsträgern benannt, aber noch nie in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat das Privatunternehmen eines amtierenden Präsidenten im Voraus Markenrechte für eine solche Benennung beantragt.“

Mindestens 23 Millionen Dollar aus der Lizenzierung von Trumps Namen im Ausland seit seiner Wiederwahl.

4 Milliarden Dollar flossen im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit in die Kassen der Familie Trump, darunter 867 Millionen Dollar aus Kryptowährungsgeschäften.

Öffentliche Gelder wurden an private Verbündete umgeleitet und für die Ausweitung der Strafverfolgung verwendet:

128 Millionen Dollar für ein ICE-Lagerhaus, das drei Jahre zuvor für 29 Millionen Dollar gekauft worden war – ein Aufschlag von 100 Millionen Dollar, von dem ein von Russland unterstütztes Unternehmen profitierte.

15 Millionen Dollar, die für die Ernährung hungernder Kinder weltweit vorgesehen waren, wurden stattdessen für die Sicherheitsvorkehrungen von OMB-Direktor Russell Vought beschlagnahmt.

51 Milliarden Dollar an Steuern, die Amazon, Alphabet, Meta und Tesla im Jahr 2025 nach Erhalt eines Steuersatzes von 4,9 % nicht gezahlt haben.

Ein Regierungsvertrag im Wert von 10 Milliarden Dollar zwischen der Armee und Palantir, gegründet von Trump-Anhänger Peter Thiel.

Ausländische Verflechtungen und Geschenke:

Ein 400 Millionen Dollar teures Luxusflugzeug der katarischen Regierung, das auf Kosten der Steuerzahler für Trumps offizielle Nutzung als Air Force One umgerüstet wird und das er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt mitnehmen will.

Hunderte Millionen Dollar mehr von Investoren mit Verbindungen zu ausländischen Regierungen, die durch den Kauf der Kryptowährungsunternehmen der Familie Trump Zugang erhalten.

Dies sind keine Einzelfälle. Sie zeigen ein Muster.

Sie sprechen für den Plan, mit dem Trump seine Zeit im Weißen Haus zu Geld gemacht hat.

Die Gründerväter haben genau diese Gefahr vorausgesehen: einen Präsidenten, der versucht ist, öffentliches Vertrauen in privaten Profit umzuwandeln. Die Klauseln der Verfassung zu ausländischen und inländischen Vergütungen sollten verhindern, dass ein Präsident von seinem Amt profitiert.

Die Verfasser der Verfassung haben dies ausdrücklich festgelegt. Die Klauseln zu ausländischen Bezügen verbieten es jedem Amtsträger auf Bundesebene, ohne Zustimmung des Kongresses Geschenke, Bezüge, Ämter oder Titel von einem ausländischen Staat anzunehmen.

Ein Bezug ist nicht nur eine Bestechung. Es handelt sich um jeden Gewinn, Vorteil oder Nutzen, der aus dem Amt gezogen wird.

Das Verbot besteht aus einem Grund: um zu verhindern, dass ausländische Mächte Einfluss auf amerikanische Entscheidungsprozesse kaufen.

Da der Kongress nicht bereit ist, die Verfassung durchzusetzen, und die Gerichte nur langsam eingreifen, haben diese Schutzmaßnahmen an Wirkung verloren.

„Noch nie in unserer Geschichte hat ein Präsident sein Amt angetreten und gleichzeitig die Gefahr bestanden, dass er die nationalen Interessen Amerikas zugunsten seiner persönlichen finanziellen Interessen schädigt“, schlussfolgerte die Organisation Citizens for Responsibility and Ethics in Washington. „Trotz Trumps Bemühungen, Transparenz zu vermeiden, zeigen öffentlich zugängliche Aufzeichnungen eine Vielzahl von Verstößen gegen die Emoluments Clause während seiner Amtszeit, was zu einem Ausmaß an Korruption geführt hat, das in der amerikanischen Geschichte beispiellos ist.“

Durch die Fortführung privater Unternehmungen während seiner Amtszeit, darunter seine Kryptounternehmen, die Beherbergung ausländischer Würdenträger in Immobilien der Marke Trump, die Verfolgung von Kryptounternehmen und die angebliche Annahme extravaganter Geschenke von ausländischen Regierungen, hat Trump dringende ethische und rechtliche Bedenken hinsichtlich Selbstbereicherung, Korruption und Hinterzimmerabsprachen geweckt, durch die ausländische und inländische Regierungen Geld in Trumps persönliche Kassen leiten können.

Das Brennan Center kommt zu dem Schluss: „Nicht einmal die berüchtigtsten Korruptionsskandale in der amerikanischen Geschichte können es in Bezug auf den Gesamtbetrag in Dollar mit Trumps Profitgier aufnehmen.“

Es ist schwer zu sagen, was schlimmer ist: eine Kleptokratie – eine Regierung von Dieben – oder eine Kakistokratie – eine Regierung der Schlechtesten.

Zunehmend scheinen wir beides zu haben.

Und hier wird die Gefahr deutlich.

Wenn ein Präsident ein öffentliches Amt zu einer Quelle persönlicher Einnahmen macht, hört Korruption nicht bei der Bereicherung auf. Sie breitet sich aus.

Sie breitet sich im Justizministerium aus.

Sie breitet sich in den Gerichten aus.

Sie breitet sich in der Strafverfolgung aus.

Sie breitet sich in genau den Mechanismen aus, die die Macht zur Rechenschaft ziehen sollen.

Anstatt sich durch die Rechtsstaatlichkeit einschränken zu lassen, verhält sich diese Regierung zunehmend so, als ob das Gesetz dazu da wäre, ihr zu dienen.

Ein Rechtssystem für Verbündete und Investoren. Ein anderes für alle anderen.

Zum Beispiel will Präsident Trump, dass sein eigenes Justizministerium die amerikanischen Steuerzahler dazu verpflichtet, ihm 230 Millionen Dollar Schadenersatz für die FBI-Ermittlungen wegen seines angeblichen früheren Fehlverhaltens zu zahlen.

Wenn der Präsident versucht, das Justizministerium zu nutzen, um seine eigenen finanziellen Beschwerden zu verfolgen, verschwindet die Grenze zwischen öffentlicher Pflicht und privatem Interesse.

Der Journalist David D. Kirkpatrick hat berechnet, dass Donald Trump und seine unmittelbare Familie während seiner Zeit im Weißen Haus mehr als 3,4 Milliarden Dollar verdient haben, darunter allein mehr als 2,3 Milliarden Dollar aus verschiedenen Kryptowährungsgeschäften.

Im Mai 2025 wurde Trump beschuldigt, Zugang verkauft zu haben, um persönlichen Reichtum anzuhäufen, als er eine private Veranstaltung für 220 Krypto-Investoren veranstaltete, die sich in seine Meme-Coin eingekauft hatten. Nachrichtenberichten zufolge gaben die Käufer insgesamt etwa 148 Millionen Dollar für die Coin und damit verbundene Vergünstigungen aus, wobei einige 1,8 Millionen Dollar für die Teilnahme ausgaben.

So wird der Zugang zur Macht an den Meistbietenden verkauft.

Der durchschnittliche Amerikaner wartet. Die Reichen zahlen.

Die neuen Enthüllungen aus den Epstein-Akten unterstreichen nur, wie tief die Monetarisierung des Zugangs die Kultur der Macht durchdrungen hat. Jahrelang bewegten sich wohlhabende und politisch vernetzte Persönlichkeiten in einem Schattennetzwerk, in dem die Nähe zu Einflussreichen offenbar Schutz, Schweigen oder beides erkaufen konnte.

Diese Kultur verschwindet nicht, wenn ein Skandal abklingt. Sie sickert in Institutionen ein. Sie normalisiert die Vorstellung, dass Einfluss gekauft und Konsequenzen vermieden werden können.

Gemessen an dieser Realität klingt Thomas Jeffersons Warnung, die Regierung „mit den Ketten der Verfassung“ zu fesseln, fast schon kurios.

Was nützt eine Verfassung, wenn diejenigen, die geschworen haben, sie zu wahren, sie als optional betrachten?

Es wird immer schwieriger, so zu tun, als hätten wir es noch mit einer funktionierenden Republik zu tun.

Stattdessen haben wir eine Regierung, die Loyalität belohnt, Dissens bestraft und öffentliche Macht als Privateigentum behandelt.

Das amerikanische Regierungssystem wurde als Verfassungsvertrag konzipiert: Die Macht wird delegiert, begrenzt und durch Gesetze eingeschränkt.

Was wir derzeit erleben, ist eine transaktionale Regierungsführung: Zugang wird gehandelt, Gefälligkeiten werden ausgetauscht, Loyalität wird belohnt und Politik wird wie ein Geschäftsabschluss verhandelt.

Diese Pay-to-Play-Kultur durchdringt mittlerweile die höchsten Ebenen der Macht.

Das Gesetz über ausländische Geschenke und Auszeichnungen verbietet es dem Präsidenten und Bundesbeamten, Geschenke im Wert von mehr als 480 Dollar von ausländischen Regierungen anzunehmen (es sei denn, sie werden im Namen der Vereinigten Staaten angenommen – was bedeutet, dass sie dann dem amerikanischen Volk gehören – oder vom Beamten gekauft). Dennoch haben Ermittler des Kongresses bereits mehr als hundert ausländische Geschenke an Trump und seine Familie dokumentiert, die monatelang unter Verstoß gegen die Offenlegungsvorschriften nicht gemeldet wurden.

Zu den öffentlich gemeldeten Geschenken, mit denen Präsident Trump von ausländischen Regierungen und politisch vernetzten ausländischen Unternehmen überhäuft wurde, gehören: eine goldene Krone, eine Rolex-Tischuhr und ein personalisierter Goldbarren von einem Kilogramm im Wert von 130.000 Dollar sowie eine 400 Millionen Dollar teure Luxus-Boeing 747.

Dies sind keine Zeichen der Diplomatie, sondern Investitionen in Einfluss.

Richard Painter, ehemaliger Chef-Ethikberater von Präsident George W. Bush im Weißen Haus, erklärt: „In den Vereinigten Staaten ist es verfassungswidrig, wenn der Präsident oder eine andere Person in einer Machtposition etwas von Wert von einer ausländischen Regierung annimmt. Das ist verfassungswidrig. Wenn das Geschenk jedoch von einem ausländischen Unternehmen oder einer privaten Interessengruppe stammt, ist es gemäß der Vergütungsklausel der Verfassung technisch gesehen nicht verboten. Dennoch ist es ein sehr, sehr gefährlicher Präzedenzfall, dass ausländische Interessen dem Präsidenten Geschenke machen können und dann Zugeständnisse bei Zöllen oder anderen Dingen erhalten.“

In vielen Fällen wurden diese Geschenke dem Außenministerium nicht gemeldet und kamen erst durch Untersuchungen des Repräsentantenhauses und Berichte von Aufsichtsbehörden ans Licht – sie wurden der Öffentlichkeit und dem Kongress bis nachträglich verheimlicht.

Diese Geheimhaltung war kein Zufall. Sie war strategisch.

Bundesverträge, Regulierungsentscheidungen und diplomatische Annäherungsversuche scheinen zunehmend mit den Interessen derjenigen korreliert zu sein, die die Geschenke machen. Eine wachsende Zahl von in- und ausländischen Wirtschaftsinteressen scheint eine Vorzugsbehandlung durch Behörden zu erhalten, deren Regulierungsentscheidungen verdächtig mit Trumps persönlichen Geschäftsabschlüssen hinter den Kulissen übereinstimmen.

Diese Quid-pro-quo-Regierung – privater Profit im Austausch gegen öffentliche Politik – hat nichts mit republikanischer Selbstverwaltung zu tun. Sie ähnelt eher einer Schutzgelderpressung, bei der die Mächtigen Gefälligkeiten nicht zum Wohle der Allgemeinheit, sondern zum persönlichen Vorteil austauschen – und Zugang und Immunität für diejenigen käuflich sind, die bereit sind, dafür zu zahlen.

Leider hört die Korruption damit nicht auf.

Die Begnadigung durch den Präsidenten – eigentlich als Schutz vor Ungerechtigkeit gedacht – ist zu einem Belohnungssystem geworden.

Während seiner ersten Amtszeit hat Trump 238 Begnadigungen und Strafmilderungen ausgesprochen. Ein Jahr nach Beginn seiner zweiten Amtszeit hat er fast 2.000 Begnadigungen ausgesprochen.

Wer profitiert davon? Politische Loyalisten. Spender. Mitarbeiter. Finanzkriminelle. Diejenigen, die sich als nützlich erwiesen haben.

Ein Bericht des Kongresses ergab, dass Trumps Begnadigungen es verurteilten Betrügern und Wirtschaftskriminellen ermöglicht haben, mehr als 1,3 Milliarden Dollar an Entschädigungen und Strafen zu vermeiden – Geld, das den Opfern und Steuerzahlern zusteht.

Mit anderen Worten: Die Begnadigungsbefugnis wurde genutzt, um gestohlene Vermögenswerte an die Personen zurückzugeben, die sie gestohlen haben.

Das ist keine Gnade. Das ist Schutzgelderpressung.

Hier werden keine Justizirrtümer korrigiert, sondern Schutzgelder gezahlt, Signale an zukünftige Mitarbeiter: Tut, was wir von euch verlangen, und wir kümmern uns um euch.

Die Ähnlichkeit mit einem Kartell wird immer offensichtlicher.

Die US-Regierung entwickelt sich rasch zu einem eigennützigen Geldwäscheunternehmen, das sich als legitime Autorität tarnt.

Wie die Redaktion der New York Times feststellte:

„Eine Regierung, deren Führer sich bereichern, mag sich zwar weiterhin als Republik bezeichnen und den Anschein wahren, aber wenn das Ziel der Regierung vom Gemeinwohl zum privaten Gewinn wechselt, wird ihre Verfassung zu einer leeren Hülle. Die Regierung ist nicht mehr für das Volk da. Die Gier korrumpiert nach und nach die Arbeit der Regierung, da Beamte die Anhäufung von persönlichem Reichtum erleichtern. Schlimmer noch, eine solche Regierung korrumpiert die Menschen, die unter ihrer Herrschaft leben… Die Vereinigten Staaten laufen Gefahr, in diese zynische Spirale zu geraten, da Trump die Institutionen der Regierung für seinen persönlichen Vorteil aushöhlt.“

Die Entscheidung, vor der wir stehen, ist nicht parteipolitischer Natur. Sie ist verfassungsrechtlicher Natur.

Eine Republik kann nicht überleben, wenn öffentliche Ämter zu Privateigentum werden.

Eine Verfassung kann die Macht nicht einschränken, wenn diejenigen, die geschworen haben, sie zu wahren, sie als optional betrachten.

Wenn Loyalität belohnt, Dissens bestraft und Reichtum durch die Maschinerie der Regierung nach oben transferiert wird, erleben wir nicht mehr Politik wie gewohnt.

Wir erleben die Aushöhlung einer konstitutionellen Republik.

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktionalen Pendant The Erik Blair Diaries deutlich mache, ist dies der Weg, auf dem Republiken untergehen.

Nicht durch einen einzigen dramatischen Zusammenbruch, sondern durch die stetige Umwandlung von öffentlichem Vertrauen in privaten Gewinn.

Wenn wir zulassen, dass die Präsidentschaft zu einem Profitcenter wird, wird die Verfassung zur reinen Fassade. Und „wir, das Volk” werden zu Untertanen.

Es ist an der Zeit, unsere Rolle als ultimative Kontrollinstanz der Regierungsmacht zurückzugewinnen.

Es ist an der Zeit, den Sumpf trockenzulegen.