Wenn der Iran überlebt und standhaft bleibt, bricht Trumps Ressourcenkrieg gegen China und BRICS zusammen

Alastair Crooke

Der US-israelische Krieg wird in seinem Kern geführt, um israelische Hegemonie über Westasien zu schaffen.

Auf einer Ebene ist der Konflikt eine existenzielle Schlacht, die zwischen den iranischen Raketen- und Abfangfähigkeiten auf der einen Seite und denen der USA und Israels auf der anderen Seite ausgetragen wird.

Die konventionelle Annahme war, dass dies ein klarer Wettbewerb sei: Der Iran würde von US-Technologie und Feuerkraft übertroffen werden und gezwungen sein zu kapitulieren.

Die militärische Demütigung Irans sowie die Enthauptung seiner Führung würden – so die Annahme – zu einem spontanen Aufschwung populärer Empörung führen, der den iranischen Staat überwältigen und ihn wieder in die westliche Sphäre zurückrollen würde.

Auf der Ebene des rein bilateralen Kampfes – während der Krieg in seinen vierten Tag eintritt – sitzt der Iran am Steuer. Der Staat ist nicht zusammengebrochen, sondern fügt amerikanischen Militärbasen im gesamten Golf durch Drohnen- und Raketenangriffe Verwüstung zu und greift Israel mit Hyperschallraketen an, die (zum ersten Mal) mit mehreren steuerbaren Gefechtsköpfen ausgerüstet sind.

Zu diesem Zeitpunkt steht der Iran kurz davor, die Abfangraketenbestände der Golfstaaten vollständig zu erschöpfen – und hat auch tief in die schwindenden israelisch-amerikanischen Luftverteidigungsreserven hineingeschnitten, indem der Iran zunächst ältere Raketen und Drohnen priorisierte, die Luftverteidigungen aufzehren. Iranische Hochleistungsraketen, die mit Geschwindigkeiten von über Mach Vier fliegen, erweisen sich weitgehend als unempfindlich gegenüber der israelischen Luftverteidigung.

Die von US-Geheimdiensten geführte Ermordung des Obersten Führers hat sich als kardinaler Fehler erwiesen. Anstatt einen Zusammenbruch der Moral auszulösen, führte sie vielmehr zu massiven Unterstützungsbekundungen für die Islamische Republik. Zur offensichtlichen Überraschung in Washington hat sie außerdem die Schiiten in der gesamten Region mobilisiert, mit Aufrufen zum Dschihad und zur Rache für die Tötung eines verehrten schiitischen religiösen Führers. Tel Aviv und Washington haben das Terrain schwer falsch eingeschätzt.

Zusammengefasst ist der Iran widerstandsfähig und hält langfristig gegen die USA stand, deren Kalkül auf einem schnellen „shoot and scoot“-Krieg beruhte – einer Strategie, die größtenteils durch Munitionsmangel aufgezwungen wurde. Die Golfmonarchien geraten ins Wanken. Die Golf-„Marke“ – Wohlstand, großes Geld, KI, Strände und Tourismus – ist wahrscheinlich vorbei. Auch Israel könnte in seiner derzeitigen Form nicht überleben.

Die geopolitischen Auswirkungen reichen jedoch weit über den Iran und die Golfstaaten hinaus. Die selektive Schließung der Straße von Hormus durch den Iran und die weitergehende Zerstörung von Hafenanlagen im Golf erzählen eine andere Geschichte.

Betrachten wir Irans besonderen Fokus auf die Zerstörung der Infrastruktur der Fünften US-Flotte in Bahrain. Die Fünfte Flotte bildet das Rückgrat der regionalen US-Hegemonie – wie hier dargestellt:

„Ungefähr 90 % des weltweiten Ölhandels passieren diese Gebiete, und die Kontrolle der USA garantiert die damit verbundenen Energie-Lieferketten. Die Flotte deckt außerdem drei lebenswichtige strategische Engpässe ab: die Straße von Hormus, den Suezkanal und die Bab-al-Mandeb-Straße. Und ihr Hauptquartier ist nicht nur ein Hafen. Es ist ein umfassendes Radar-, Geheimdienst- und Datenbankzentrum.“

Dem Iran ist es gelungen, die Radarsysteme und einen großen Teil der logistischen und administrativen Hafeninfrastruktur Bahrains zu zerstören. Er treibt die US-Streitkräfte systematisch aus dem Golf.

Der Krieg gegen den Iran wird nicht nur geführt, damit die USA iranische Ressourcen – nach dem venezolanischen Modell – ihrem amerikanischen Energie-„Dominanzportfolio“ hinzufügen können. Der Iran stellte im vergangenen Jahr lediglich etwa 13,4 % des gesamten von China auf dem Seeweg importierten Öls dar – also keinen entscheidenden Anteil.

Der Iran-Krieg jedoch dreht sich um ein größeres amerikanisches Spiel: die Kontrolle strategischer Engpässe und des Energietransits im Allgemeinen, um China den Zugang zu Energiemärkten zu verwehren und so sein Wachstum zu bremsen.

Die Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) von Trump setzte für die US-Politik das Ziel, „Chinas Wirtschaft in Richtung Haushaltskonsum neu auszubalancieren“.

Dies ist amerikanischer Code dafür, China dazu zu zwingen, weniger zu exportieren und mehr zu importieren, durch eine radikale wirtschaftliche Umstrukturierung hin zu mehr inländischem Konsum – mit dem Ziel, Amerikas Anteil an den globalen Exporten gegenüber den hyperkompetitiven und billigeren chinesischen Exporten wiederherzustellen.

Eine Möglichkeit, diesen Wandel durchzusetzen, wäre über Zölle und einen Handelskrieg. Eine andere bestünde jedoch darin, China den Zugang zu Energiemärkten zu verwehren, die es – ebenso wie der breitere BRICS-Markt – für Wachstum benötigt. Dies könnte erreicht werden, so deutet die NSS-Strategie an, indem die Versorgung mit Ressourcen eingeschränkt wird – also durch die Verhängung von Marineblockaden an Engpässen, durch Belagerung und durch die Beschlagnahmung von Schiffen über willkürliche Sanktionen gegen Schiffe (wie im venezolanischen Konflikt zu sehen war).

Kurz gesagt könnten Irans Angriffe auf den Golf zunächst dazu gedacht sein, eine Botschaft zu senden: dass es für die Golfnachbarn nicht länger akzeptabel ist, sich mit Israel und Amerika gegen den Iran zu verbünden. Doch was der Iran offenbar ebenfalls versucht, ist, die Kontrolle über wichtige See-Engpässe, Häfen und Marinekorridore den USA zu entreißen – und sie unter iranische Kontrolle zu bringen.

Mit anderen Worten: die Seewege rund um den Persischen Golf unter iranische Kontrolle zu bringen. Eine solche Verschiebung wäre von enormer Bedeutung – nicht nur für China und die Beziehungen zwischen China und dem Iran, sondern auch für Russland, das seine seegestützten Exportwege offen halten muss.

Sollte der Iran in diesem gewaltigen Kampf gegen Israel und die Trump-Administration siegen, wären die Auswirkungen enorm. Die (selektive) Schließung der Straße von Hormus über Monate hinweg würde für sich genommen Chaos auf den europäischen Gasmärkten auslösen und möglicherweise sogar eine Schuldenmarktkrise auslösen.

Darüber hinaus wird der Zusammenbruch der „Golf-Marke“ als sicherer Investitionshafen wahrscheinlich zu einer Abwertung des Dollars führen, da Investoren nach alternativen geografischen Räumen suchen, in denen sie ihre Vermögenswerte platzieren können.

Der „Trump-Korridor für internationalen Frieden und Wohlstand“ über den Südkaukasus wird wahrscheinlich scheitern. Dies dürfte Indien dazu veranlassen, zu russischen Ölimporten zurückzukehren – und dort zu bleiben – und Auswirkungen auf Indiens Beziehungen zu Israel haben.

Über die geopolitische Neuordnung als Folge des Krieges hinaus wird sich auch die geo-finanzielle Architektur erheblich verändern.