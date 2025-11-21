Jesse Colombo: Das passiert gerade mit Gold & Silber

In letzter Zeit war es eine wilde Fahrt für Edelmetalle. Nach einer starken Erholung Anfang dieser Woche verlor Gold heute (Freitag, dem 14.11.) 2,09% und Silber 3,24% an Wert. Der Ausverkauf beschränkte sich nicht nur auf Edelmetalle, sondern wirkte sich auch auf die breiteren Finanzmärkte aus, darunter Aktien, Kryptowährungen und andere Rohstoffe. Im heutigen Update zeige ich Ihnen, was gerade passiert, und erkläre Ihnen, warum ich mir überhaupt keine Sorgen mache. Tatsächlich entwickelt sich die Lage genau so, wie ich es erwartet habe.

Schauen wir uns zunächst den untenstehenden Intraday-Chart an, der zeigt, wie sich der Ausverkauf am Freitagmorgen auf Gold, Silber, Aktien (vertreten durch den S&P 500) und Kryptowährungen (vertreten durch Bitcoin) ausgewirkt hat: