Jesse Colombo: Das passiert gerade mit Gold und Silber

Gold und Silber befinden sich nach wie vor in einer Konsolidierung, aber ihre technischen Setups sind immer noch stark – trotz der verwirrenden Querströmungen, die durch unvorhersehbare Zollentwicklungen verursacht werden. Es war eine unbeständige und turbulente Woche, die von der Fed-Sitzung, einer Reihe von wichtigen Wirtschaftsdaten – einschließlich des US-BIP-Berichts – und einer Flut von Unternehmensgewinnberichten geprägt war.

Darüber hinaus haben die Entwicklungen und Spekulationen im Zusammenhang mit den Zöllen die Unsicherheit auf den Märkten noch verstärkt. Die geringen Handelsvolumina im Sommer haben die Volatilität noch verstärkt.

Vor diesem Hintergrund hat sich Gold gut gehalten, während Silber einen leichten Rückschlag erlitten hat. Beide sind jedoch nach wie vor in einer starken technischen Position, und mein Ausblick für sie bleibt unverändert. In diesem Update werde ich Ihnen mitteilen, was ich derzeit bei Gold und Silber sehe, sowie aktuelle Informationen über Kupfer und den US-Dollar.