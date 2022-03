Jetzt provozieren die USA Taiwan

Der Expansionismus kennt keine Grenzen. Nachdem die USA Europa an den Rand eines großen Krieges gebracht haben, indem sie auf eine weitere Ausdehnung der NATO nach Osteuropa drängten, um Russland einzukreisen, konzentrieren sie sich nun zunehmend auf Taiwan, da die US-Beamten seit über einem Jahr von der „zunehmenden Möglichkeit“ einer chinesischen Invasion Taiwans sprechen. Die Aktivitäten rund um Taiwan laufen auf Hochtouren, um zu verhindern, dass Taiwan ein „ukrainisches Schicksal“ erleidet, wie Mike Pompeo, ehemaliger US-Außenminister und möglicher Kandidat für die Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 2024, bei seinem jüngsten Besuch in Taiwan sagte. Auch wenn Joe Biden bei seinem Amtsantritt im letzten Jahr versprochen hat, Trumps Politik umzukehren, ist China ein Fall, in dem er sehr stark in Trumps Fußstapfen tritt. Tatsächlich haben verschiedene Beamte der Biden-Administration geschworen, Trumps Politik gegenüber Taiwan und China fortzusetzen, was zeigt, dass die Anti-China-Politik im „tiefen Staat“ der USA verankert ist und nicht nur vom US-Präsidenten abhängt.

Eine von Biden entsandte hochrangige Delegation traf am 2. März in Taiwan ein, um das feste Engagement der USA für die Sicherheit und Zukunft Taiwans zu bekunden. „Die Vereinigten Staaten werden sich auch weiterhin jeder einseitigen Änderung des Status quo widersetzen und sich für eine friedliche Lösung der Taiwan-Fragen einsetzen, die mit den Wünschen und Interessen des taiwanesischen Volkes in Einklang steht“, erklärte der ehemalige Vorsitzende der US-Generalstabschefs Mike Mullen, der die Delegation leitet, gegenüber dem taiwanesischen Präsidenten.

Der Besuch folgt auf die Bemühungen der USA, Taiwan gegenüber China aufzurüsten. Am 8. Februar genehmigte Joe Biden einen Vertrag im Wert von 100 Millionen US-Dollar zur Stärkung der taiwanesischen Raketenabwehrsysteme. Anfang Februar stellte die Regierung Biden ihre indo-pazifische Strategie zur Eindämmung Chinas vor. In dem Dokument heißt es: „Wir werden auch mit Partnern innerhalb und außerhalb der Region zusammenarbeiten, um Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan aufrechtzuerhalten, unter anderem durch die Unterstützung der Selbstverteidigungsfähigkeiten Taiwans, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Taiwans Zukunft friedlich und im Einklang mit den Wünschen und Interessen der taiwanesischen Bevölkerung bestimmt wird.“

Diese Rhetorik wird auch von Taiwans oberster Führung unterstützt. Die taiwanesische Präsidentin sagte: „Chinas militärische Bedrohung für die Straße von Taiwan und die Region nimmt weiter zu, sei es, indem es darauf hinarbeitet, Taiwans internationale Beteiligung einzuschränken, oder indem es kognitive Kriegstaktiken und Desinformationen einsetzt, um die taiwanesische Gesellschaft zu spalten und unsere Demokratie zu untergraben.“

Der Besuch der Delegation, die der Politik der Trump-Administration folgt, ist Ausdruck dessen, was Mike Pompeo als Außenminister im Jahr 2020 gesagt hat, dass die USA nicht mehr an ihrem traditionellen Niveau der politischen Kontakte mit Taiwan festhalten werden. Die Tatsache, dass die USA ihre politischen – und militärischen – Kontakte zu Taiwan immer weiter ausbauen, bedeutet auch, dass die USA ihre Beziehungen zu Taiwan insgesamt ausweiten wollen – etwas, das China missfällt. Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie die Bemühungen der USA, die NATO in die Ukraine zu drängen, den russisch-ukrainischen Krieg überhaupt erst ausgelöst haben. Der Ausbau der politischen und militärischen Kontakte mit Taiwan gegen China ist qualitativ ähnlich wie die Expansion der NATO in Europa gegen Russland.

Eine gleichzeitige Krise um zwei der stärksten militärischen und wirtschaftlichen Konkurrenten der USA wird für Washington viele Konsequenzen haben.

Erstens werden sowohl Russland als auch China in militärische Konflikte in ihren eigenen Hinterhöfen verwickelt und nicht Tausende von Kilometern von ihrem Festland entfernt. Zweitens könnten die USA dadurch, dass sie ihre beiden strategischen Partner in Kriege verwickeln, eine globale Anti-Russland- und Anti-China-Koalition aufbauen, die sie seit fast einem Jahrzehnt anstreben, als die Obama-Regierung die „Asien-Pivot-Strategie“ ins Leben rief. Drittens wird eine solche Koalition unweigerlich von den USA angeführt werden. Nach dem Vorbild der Ukraine haben viele europäische Staaten, darunter auch Deutschland, beschlossen, ihre Verteidigungshaushalte zu erhöhen, um mehr für die gemeinsame Verteidigung auszugeben. Das bedeutet, dass die europäischen Bestrebungen zur Schaffung eines europäischen Sicherheitssystems in den nächsten Jahren nicht mehr im Vordergrund stehen und die USA weiterhin eine zentrale Rolle in der europäischen Sicherheit spielen. Viertens hoffen die USA, dass sie durch die Verwicklung Russlands und Chinas in Kriege und ihre Dämonisierung deren Fähigkeit einschränken können, das US-zentrierte, vom Dollar dominierte globale Finanzsystem mit ihrem alternativen Finanzmodell herauszufordern, das lokale Währungen und nicht den US-Dollar in den Mittelpunkt der meisten Finanztransaktionen stellt. Indem sie die russisch-chinesischen Zahlungssysteme einschränken, können die USA die globale Bedeutung ihres eigenen Systems aufrechterhalten.

Es handelt sich hier also um eine vollständige Provokation. Die Reaktion Chinas auf diese Bemühungen kann nur eine gute Nachricht für die Falken im Weißen Haus sein. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte am 1. März in einer regulären Pressekonferenz: „Wenn die USA versuchen, China auf diese Weise einzuschüchtern und unter Druck zu setzen, dann haben wir diese ernste Warnung: Die so genannte militärische Abschreckung wird angesichts der stählernen großen Mauer des 1,4 Milliarden Menschen zählenden chinesischen Volkes zu Schrott werden“, so Wang. „Den Trick, Schiffe durch die Straße von Taiwan zu schicken, sollte man sich besser sparen, um diejenigen zu unterhalten, die von der Hegemonie besessen sind“, fügte Wang hinzu.

Diese Provokationen stehen im Einklang mit der Art und Weise, wie die USA die russische und die chinesische Führung als „Expansionisten“ darstellen, die von dem Wunsch getrieben werden, ihre Imperien zu erweitern, obwohl der eigentliche Grund für die Probleme, die wir heute in Europa sehen oder in naher Zukunft in Asien sehen könnten, direkt und eindeutig mit den Bemühungen der USA um die Erhaltung ihrer Hegemonie zusammenhängt. Dies ist einer der Hauptgründe, warum die USA sich auf absurde Weise aus Afghanistan zurückgezogen haben, denn ein längerer Verbleib in Afghanistan hätte dem Ziel der USA, ihre Rivalen zu bekämpfen, nicht gedient. Durch den Rückzug aus Afghanistan ist der „tiefe Staat“ der USA nun besser in der Lage, der amerikanischen Öffentlichkeit neue Kriege gegen die „autoritären“ Staaten China und Russland als „Kriege für die Demokratie“ zu verkaufen.