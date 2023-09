Jetzt warnt Spitzenmediziner vor „Turbo-Krebs“, der sich „dramatisch“ ausbreitet: „Das ist nicht normal“!

Ein weltweit anerkannter Epidemiologe schlägt Alarm wegen der rasant steigenden Zahl von „Turbo-Krebsen“, die sich seiner Meinung nach „dramatisch“ ausbreiten.

Dr. Harvey Risch ist emeritierter Professor für Epidemiologie an der Universität Yale.

Risch hat sich auf die Ätiologie, Prävention und Früherkennung von Krebs sowie auf epidemiologische Methoden spezialisiert.

Der Professor erhielt von den National Institutes of Health (NIH) einen Zuschuss in Höhe von 3,65 Millionen Dollar für eine fünfjährige Studie über die Ätiologie von Bauchspeicheldrüsenkrebs in Connecticut.

Nachdem er eine besorgniserregende Zunahme von „Turbo-Krebs“ festgestellt hat, wendet sich Risch nun an die Öffentlichkeit, um vor seinen Erkenntnissen zu warnen.

Der Begriff „Turbo-Krebs“ wird von Experten verwendet, um das jüngste Auftreten aggressiver Krebsarten zu beschreiben, die rasant wachsen.

Laut Risch und anderen führenden Krebsspezialisten haben die Fälle dieses neuen Phänomens in den vergangenen zwei Jahren rapide zugenommen.

„Diese Krebsarten, die normalerweise vom Körper in Schach gehalten werden, wachsen unerwartet schnell“, erklärte Risch kürzlich in einem Interview mit der Epoch Times.

„Wir wissen, dass die Covidim-Impfstoffe bei einem Teil der Menschen, die sie eingenommen haben, das Immunsystem in unterschiedlichem Ausmaß geschädigt haben.

„Und dieser Schaden könnte darin bestehen, dass sie Covid häufiger bekommen, dass sie andere Infektionskrankheiten bekommen und dass sie langfristig vielleicht auch Krebs bekommen“, warnte er.

Mit seiner Sorge steht Risch nicht allein.

Viele führende Mediziner, darunter der renommierte Pathologe Ryan Cole, warnen vor dem „Turbo-Krebs“.

„Aufgrund der Fehlregulation der Immunreaktionen und der Unterdrückung des Immunsystems durch diese genetisch veränderten Injektionen … wachsen diese Krebsarten, die normalerweise vom Körper in Schach gehalten werden, unerwartet schnell“, warnte Dr. Cole bereits in einem Interview mit Children’s Health Defense.

Doch das Schlimmste könnte noch bevorstehen, warnt Risch.

„Der Gedanke, dass ein neues Produkt wie die [COVID]-Impfstoffe Krebs verursachen könnte, kann nicht über Nacht beobachtet werden“, erklärt er.

„Krebs als Krankheit benötigt eine lange Zeit, um sich zu manifestieren, von den ersten Zellen, die verrückt spielen, bis sie groß genug sind, um diagnostiziert zu werden oder Symptome zu zeigen. Das kann bei Blutkrebsarten wie Leukämien und Lymphomen zwei bis drei Jahre dauern, bei Lungenkrebs fünf Jahre, bei Blasenkrebs 20 Jahre, bei Darmkrebs 30 bis 35 Jahre und so weiter.

„Es handelt sich also um langfristige Ereignisse, und wenn man plötzlich ein neues Produkt wie Impfstoffe einführt, würde man als erstes die von mir erwähnten Blutkrebsarten erwarten, nicht aber die anderen Krebsarten“.

Dennoch zeigen die offiziellen Daten der Regierung bereits einen Anstieg der Blutkrebserkrankungen.

Der Datenanalytiker Edward Dowd hat Anfang des Jahres die jährlichen PIP-Zahlungen nach Körpersystemen aufgeschlüsselt.

Dowds Analyse untersucht verschiedene Metriken für 2020, 2021 und 2022.

Der renommierte Datenexperte fand heraus, dass die hämatologischen (blutbezogenen) Anträge im Jahr 2022 um unglaubliche 522 Prozent über dem Trend liegen werden.

Doch nicht nur blutbedingte Erkrankungen nehmen zu.

Auch Krebserkrankungen, die sich normalerweise erst nach zehn, zwanzig oder dreißig Jahren entwickeln, treten immer häufiger auf.

Risch behauptet, dass die Covid-Spritzen das körpereigene Immunsystem „durcheinander bringen“.

Er sagt, dass Krebserkrankungen durch die immunsuppressiven MRNA-Spritzen theoretisch beschleunigt werden.

Krebserkrankungen, die sich bisher erst nach Jahren entwickelt haben, könnten nun mit erhöhter Geschwindigkeit auftreten, so Risch.

Wir sehen aber bereits Anzeichen dafür, dass dies bei jungen Menschen geschieht.

Es häufen sich Berichte über Menschen in der Blüte ihres Lebens, die plötzlich in nie gekanntem Ausmaß an Krebs erkranken.

Der 26-jährige YouTuber Colby Brock teilte am 9. Juli 2023 seine Hodenkrebsdiagnose mit seinen Abonnenten.

Dr. William Makis hat sich auf seiner Substack-Seite eingehend mit der Krebserkrankung junger Social-Media-Influencer befasst.

Laut Dr. Risch muss etwas anderes im Spiel sein, wenn ein 25-Jähriger an Darmkrebs erkrankt, ohne dass es eine familiäre Vorbelastung für diese Krankheit gibt.

„Das ist nach dem bekannten Paradigma, wie Darmkrebs funktioniert, im Grunde unmöglich“, stellt er fest.

Er fügte hinzu, dass andere Krebsarten mit langer Latenzzeit bei sehr jungen Menschen auftauchen.

„Das ist einfach nicht das normale Auftreten von Krebs“, so der Professor.

„Weil diese Krebsarten bei Menschen auftreten, die zu jung sind, um sie zu bekommen, wurden sie im Vergleich zur normalen Funktionsweise als Turbokrebs bezeichnet“, so Risch weiter.

„Einige dieser Krebsarten sind so aggressiv, dass sie zwischen dem Zeitpunkt, an dem sie zum ersten Mal entdeckt werden, und dem Zeitpunkt, an dem sie nach ein paar Wochen wieder zur Behandlung kommen, dramatisch gewachsen sind, verglichen mit dem, was die Onkologen erwartet hätten.“

Risch hat eine Erklärung für die steigende Zahl von Turbokrebspatienten parat.

„Es muss einen auslösenden Reiz geben“, sagte er.

Wie Risch bereits erklärt hat, haben die Covid-Impfstoffe bei einem Teil der Menschen, die sie genommen haben, das Immunsystem in unterschiedlichem Maße geschädigt.“

„Meiner Meinung nach ist Krebs etwas, das der Körper normalerweise bekämpft, denn die Zellen, die entstehen, wenn sie verrückt spielen, erkennt das Immunsystem meistens und schafft es, sie zu verschlingen oder zu deaktivieren, damit sie sich nicht weiterentwickeln.

„Wenn man aber das Immunsystem so schädigt, dass es nicht mehr in der Lage ist, neu wachsende, gestörte Krebszellen zu erkennen oder unschädlich zu machen, dann öffnet das die Tür dafür, dass sie sich bis zu einem Punkt vermehren, an dem das Immunsystem überfordert ist.

„Und das ist meiner Meinung nach der Mechanismus, der hier am wahrscheinlichsten ist.“