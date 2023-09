Jetzt werden Smartphone-Tools entwickelt, die zur Verbreitung von Pro-HPV-Impfbotschaften an Eltern dienen sollen

Der vierjährige Zuschuss in Höhe von 519.399 Dollar zielt darauf ab, die Akzeptanz des humanen Papillomavirus oder HPV-Impfstoffs bei „unterversorgten Jugendlichen“ zu erhöhen, deren Eltern „impfscheu“ sind, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Children’s Health Defense über einen Freedom of Information Act-Antrag erhalten hat.

Das NIH hat Jennifer Cunningham-Erves, Ph.D., MPH, Assistenzprofessorin für Innere Medizin, hat einen Vierjahreszuschuss in Höhe von 519.399 US-Dollar für 2019 bewilligt, um „maßgeschneiderte Gesundheitskommunikation“ zu entwickeln, die auf impfphobische Eltern abzielt, indem sie eine Intervention in einer Studie in einer lokalen Klinik testet, die hauptsächlich afroamerikanische Familien und Medicaid-Empfänger behandelt.

Dies ist eines von fast 50 Stipendien, die CHD im Juni an Universitäten, Gesundheitssysteme und öffentliche Gesundheitsbehörden vergeben hat, um die Akzeptanz der HPV-Impfung bei Jugendlichen zu erhöhen.

Es handelt sich um die zweite von CHD identifizierte Förderung, die hauptsächlich auf schwarze Familien abzielt. Wie bereits berichtet, geht aus den FOIA-Dokumenten hervor, dass das HHS einem Forscher der Rutgers University einen Dreijahreszuschuss in Höhe von 600.000 USD gewährt hat, um „kulturell angepasste“ Follow-up-Textnachrichten für schwarze Eltern zu entwickeln, die sich weigern, sich impfen zu lassen, nachdem ihr Arzt die HPV-Impfung für ihre Kinder empfohlen hat.

Mit dem Erves gewährten Zuschuss wird ein Projekt finanziert, bei dem ein Smartphone-basiertes Tool entwickelt wird, das Eltern vor einem Arztbesuch zugeschickt werden kann, um die Gründe für ihr Zögern zu ermitteln und auf ihre Bedenken zugeschnittene Gegenargumente anzubieten.

Beide Zuschüsse fügen sich in ein breiter angelegtes Forschungsprogramm der verschiedenen HHS-Institutionen, einschließlich der NIH, ein, in dessen Rahmen Hunderte Millionen Dollar für die Entwicklung von Strategien bereitgestellt werden, die speziell darauf zugeschnitten sind, die Akzeptanz von Impfstoffen in den farbigen Bevölkerungsgruppen zu erhöhen.

Und sie stehen im Einklang mit einem nationalen Vorstoß zur Bereitstellung umfangreicher Zuschüsse zur Erhöhung der HPV-Impfraten durch Sensibilisierung und Bekämpfung von „Fehlinformationen“.

So wirbt unter anderem die Abgeordnete Kathy Castor (D-Fla.) für einen Gesetzesentwurf auf Bundesebene, den PREVENT HPV Cancers Act of 2023, der bis 2028 jährlich 5 Millionen Dollar für eine HPV-Impfkampagne zur Verfügung stellen würde.

Die Kampagne würde „maßgeschneiderte Botschaften“ für Männer, LGBTQ-Personen, schwarze und hispanische Frauen und ländliche Gemeinden finanzieren.

Überwindung der „Impfmüdigkeit“ mit einem Smartphone

Erves, ein Nachwuchswissenschaftler, entwirft eine klinische Pilotstudie, die von Experten für HPV-Impfstoff-Zögerlichkeit und gesundheitliche Chancengleichheit betreut wird.

Zu den Mentoren von Erves gehören Dr. Consuelo Wilkins vom Vanderbilt University Medical Center, Pamela Hull, Ph.D., vom Vanderbilt University Medical Center und Amanda Dempsey, M.D., Ph.D., MPH.

Dempsey war zum Zeitpunkt der Antragstellung Professorin für Pädiatrie an der Universität von Colorado. Auf der HPVVaxFacts-Website des Forschungsprojekts ist sie jedoch als regionale medizinische wissenschaftliche Direktorin bei Merck, dem Hersteller des HPV-Impfstoffs Gardasil, aufgeführt.

Dempsey ist auch in Beratungsgremien für Merck, Pfizer und Sanofi Pasteur tätig. Sie ist die Autorin eines der bahnbrechenden Artikel auf dem Gebiet der zögerlichen HPV-Impfung, in dem sie feststellte, dass allgemeines Aufklärungsmaterial nur wenig Einfluss auf impfängstliche Eltern hat, was zu Forschungen wie der von Erves über „maßgeschneiderte“ Interventionen führte.

Das Pilotprojekt zielt darauf ab, ein Smartphone-basiertes Tool zu entwickeln, das Textnachrichten an Eltern sendet, um deren Zögern in Bezug auf HPV-Impfstoffe zu überwinden – ein Zögern, das den Forschern zufolge mit „Impfstoffbedenken (d. h. Sicherheit und Nebenwirkungen), Fehlinformationen, mangelndem Wissen und Bedenken hinsichtlich der Übertragung durch sexuelle Aktivitäten“ zusammenhängt.

Ziel ist es, das Instrument in einer großangelegten klinischen Studie zu testen.

Die Forscher werden vor dem Besuch einen Text für Eltern verfassen, die in der Vergangenheit die HPV-Impfung ihrer Kinder abgelehnt haben. Die Eltern können auf einen Link im Text klicken, der sie zu einer Webseite führt, auf der sie ein Quiz ausfüllen können, das ihre Einstellungen und Überzeugungen zum HPV-Impfstoff abfragt.

Durch die Kategorisierung der Antworten können die Forscher die Art des Zögerns der Eltern bestimmen und dann mit speziell zugeschnittenen Botschaften reagieren, um sie umzustimmen.

Die Botschaften verwenden die Namen des Kindes und der Eltern, um die Materialien zu personalisieren, und passen die Materialien – einschließlich der Bilder – an die ethnische Herkunft und Rasse der Eltern an.

Eltern, deren Quiz-Antworten darauf hindeuten, dass sie sich Sorgen über die Wirksamkeit des Impfstoffs machen, könnten unter anderem diese Nachricht erhalten:

„Der HPV-Impfstoff schützt hochwirksam vor 93 % der durch HPV verursachten Krebserkrankungen. Er ist am wirksamsten, wenn er vor dem Alter von 13 Jahren verabreicht wird.“

Diejenigen, die sich Sorgen über schwerwiegende unerwünschte Wirkungen machen, könnten diese Botschaft erhalten:

„Der HPV-Impfstoff ist sehr sicher. Impfstoffe können, wie alle Medikamente, Nebenwirkungen haben. Viele Menschen, die den HPV-Impfstoff erhalten, haben keine Nebenwirkungen. Manche Menschen berichten über leichte Nebenwirkungen wie einen wunden Arm, Fieber, Übelkeit oder Fieber. Ernsthafte Reaktionen treten selten auf.“

Die Eltern erhalten außerdem Links zu „zuverlässigen“ Websites und Vorschläge für Fragen, die sie ihrem Arzt stellen können.

Die Forscher ermitteln die impfunwilligen Eltern, indem sie die Gesundheitsakten von Kindern im Alter von 11 bis 18 Jahren prüfen und diejenigen ermitteln, deren Eltern die Impfung ihrer Kinder in den vergangenen zwei Jahren abgelehnt haben.

Die Eltern erhalten für ihre Teilnahme an dem Pilotprojekt 30 Dollar. Sie werden zu verschiedenen Zeitpunkten des Prozesses interviewt und befragt, sodass das Quizdesign auf seine Wirksamkeit hin überprüft und auf der Grundlage ihrer Antworten geändert werden kann. Die Anbieter erhalten 50 Dollar.

An der Studie nehmen etwa 45 Eltern sowie Ärzte, Krankenschwestern und Arzthelferinnen des Meharry Medical College teil.

Überprüfung der Prämisse der Studie und der Behauptungen in den Textnachrichten

Der Versuch, die Ressourcen auf farbige, arme und unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu konzentrieren, die höhere Raten von HPV-assoziierten Krebserkrankungen aufweisen, basiert auf der Behauptung, dass der HPV-Impfstoff diese Krebsraten deutlich senken wird.

Es heißt etwa in diesem Forschungsvorschlag:

„Das humane Papillomavirus (HPV) verursacht jährlich 31 500 neue Krebsfälle (Gebärmutterhals-, Oropharynx-, Anal-, Vaginal-, Vulva- und Peniskrebs). … Bis zu 93 % dieser Krebsfälle könnten durch eine HPV-Impfung verhindert werden. … Die Verbesserung der HPV-Impfung bei Jugendlichen ist eine dringende Priorität für die öffentliche Gesundheit, um Ungleichheiten bei HPV-assoziierten Krebserkrankungen zu verhindern und zu verringern.“

Und in der vorgeschlagenen Quiz-Antwort für Eltern, die über die Wirksamkeit besorgt sind, wird die gleiche Behauptung wiederholt.

Die zitierten Daten stützen diese Behauptung jedoch nicht. Erves führt zwei Zitate an – eines ist eine Website der Centers for Disease Control and Prevention, auf der der HPV-Impfstoff nicht einmal erwähnt wird.

Das zweite ist ein in F1000Research veröffentlichter Artikel, in dem es ausdrücklich heißt: „Es ist noch zu früh, um eine klinische Erkrankung oder eine bevölkerungsbezogene Reduktion von Gebärmutterhalskrebs zu zeigen“.

Dennoch finanzierte das NIH die Forschung, um die gleiche unbegründete Behauptung zu verbreiten.

Im F1000-Artikel heißt es weiter: „Obwohl einige Studien nachweisbare neutralisierende Antikörper 10 Jahre nach der Impfung gezeigt haben, gibt es keine Daten über die Persistenz von Antikörpern nach diesem Zeitraum“.

Diese Aussage stellt die zweite Behauptung des vorgeschlagenen Quiz – dass der Impfstoff am wirksamsten ist, wenn er vor dem 13. Lebensjahr verabreicht wird – infrage.

Andere von den NIH finanzierte Studien, die von CHD untersucht wurden, enthielten ähnliche Behauptungen. So beginnt der von Rutgers finanzierte Forschungsantrag zur Erhöhung der HPV-Impfrate bei schwarzen Jugendlichen mit der Behauptung, dass „die HPV-Impfung mehrere Krebsarten verhindern kann, von denen schwarze und hispanische Bevölkerungsgruppen überproportional betroffen sind“.

In diesem Vorschlag wird diese Behauptung als so „common sense“ behandelt, dass sie nicht einmal durch ein Zitat belegt wird.

Die Untersuchung der Wirksamkeit der HPV-Impfung zur Verhinderung von Gebärmutterhalskrebs ist jedoch aufgrund der langen Zeitspanne – im Durchschnitt 23,5 Jahre – zwischen der Infektion und der Krebsentstehung, des Mangels an angemessener informierter Zustimmung und der komplexen Beziehung zwischen HPV-Infektion und Gebärmutterhalskrebs eine Herausforderung.

Laut James Lyons-Weiler, Ph.D., Präsident und CEO des Institute for Pure and Applied Knowledge, sind Studien, die behaupten, dass der Impfstoff Gebärmutterhalskrebs reduziert, aus einer Reihe von Gründen irreführend.

So haben einige Studien gezeigt, dass der HPV-Impfstoff, da er nur auf bestimmte HPV-Stämme abzielt, zu einer Zunahme tödlicherer HPV-Typen geführt hat, die die weniger tödlichen Typen verdrängen, auf die der Impfstoff abzielt.

Lyons-Weiler verwies auch auf andere Forschungsergebnisse, die im Journal of the Royal Society of Medicine veröffentlicht wurden und die zeigen, dass die Wirksamkeitsstudien der Phasen 2 und 3 selbst methodische Probleme aufweisen, die die Aussagen über die Wirksamkeit untergraben.

Die Studie weist auch darauf hin, dass keine der Studien darauf ausgelegt war, die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Gebärmutterhalskrebs zu ermitteln. Und die meisten Studien untersuchten die HPV-Ergebnisse bei Personen, die viel älter waren als Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren, in dem die Impfung normalerweise angeboten wird.

Die Forschung zeigt, dass in allen Ländern, in denen Pap-Tests durchgeführt wurden, die Häufigkeit von Gebärmutterhalskrebs in der Zeit vor der Impfung zwischen 1989 und 2007 deutlich zurückgegangen ist. Seit Beginn der Impfung hat sich dieser Trend umgekehrt.

Das zweite Beispiel aus dem Quiz wiederholt die Marketingaussagen von Merck, dass der HPV-Impfstoff „sicher“ sei und nur sehr wenige schwere Nebenwirkungen habe.

Tatsächlich sind bei vielen Impflingen schwere Nebenwirkungen aufgetreten. Die Zahl der Nebenwirkungen bleibt jedoch unbekannt, zum Teil, weil Merck sich weigert, die Daten über Gardasil-Schäden, die es in seinem firmeneigenen Adverse Event Reporting and Review System gesammelt hat, Forschern oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Im April ordnete ein Bezirksgericht in North Carolina an, dass Merck den Klägern, die den Pharmariesen wegen angeblicher Verletzungen durch den HPV-Impfstoff verklagen, alle Datenbanken über Gardasil-Nebenwirkungen zur Verfügung stellen muss.

Zu den typischen Nebenwirkungen der HPV-Impfung gehören dauerhafte Behinderungen durch Autoimmunerkrankungen und neurologische Erkrankungen wie das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom (POTS), Fibromyalgie und myalgische Enzephalomyelitis/chronisches Erschöpfungssyndrom.

Es gibt weltweit Tausende Berichte über unerwünschte Ereignisse, von Experten geprüfte wissenschaftliche Literatur aus den USA, Australien, Dänemark, Schweden, Frankreich und Japan sowie von den Gesundheitsbehörden dieser Länder veröffentlichte Statistiken, die einen Zusammenhang zwischen der HPV-Impfung und Autoimmunerkrankungen belegen.