Wie Kriegslügen fabriziert werden

Hochrangige ehemalige UN-Offizielle und Wissenschaftler, die seit 2021 als «Berlin Gruppe 21» (BG21) zusammenarbeiten, haben Abgeordneten des Europaparlaments ihre Untersuchung des OPCW-Berichts über einen angeblichen Einsatz chemischer Waffen in Douma, Syrien, im April 2018 vorgelegt. Gefunden haben sie Beweise für Manipulation, Voreingenommenheit und Zensur.

Die Untersuchung wurde von den beiden EP-Abgeordneten Mick Wallace und Claire Daly, Mitglieder der Partei Independents 4 Change (Unabhängige für den Wandel, Irland), in Auftrag gegeben. Im Europaparlament gehören sie zu den GUE/NGL The Left. Ziel sei, das EU-Parlament zu einer eigenständigen Überprüfung und Debatte dieser «ernstzunehmenden Kontroverse» zu führen, heisst es in einer Notiz, die der Untersuchung vorangestellt ist.1 Auch die OPCW-Mitgliedsstaaten und die OPCW-Verwaltung sollten die anhaltende Kontroverse über den OPCW-Douma-Bericht «in Übereinstimmung mit der Chemiewaffenkonvention und der Charta der Vereinten Nationen» lösen.