Achten Sie auf die alltäglichen Schrecken

Sie erfinden fiktive Schrecken, weil sie nicht wollen, dass man sich die echten ansieht.

Caitlin Johnstone

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Kritik der beiden großen politischen Parteien in den USA an der jeweils anderen Partei in der Regel aus karikaturhaften Übertreibungen und Lügen besteht, die wenig oder gar keine Grundlage in der Realität haben?

Das ist schon merkwürdig. Seit 2015 beharren die Demokraten darauf, dass die Wahl Trumps das Ende der amerikanischen Demokratie bedeuten und die Vereinigten Staaten in eine Nazi-Dystopie verwandeln würde, in der Braunhemden Gänse schreien und Minderheiten in Konzentrationslager treiben. Sie begannen auch zu behaupten, dass Trump ein Geheimagent sei, der für den Kreml arbeitet, und Wladimir Putin insgeheim der De-facto-Präsident der Vereinigten Staaten sei.

Auf der rechten Seite des Flurs wird es noch lächerlicher. Sie reden durchgehend von einer feindlichen Übernahme der Vereinigten Staaten durch Sozialisten und Kommunisten, als wären die Demokraten etwas anderes als die gleichen neoliberalen Kapitalisten, die auch die Republikaner sind. Die extremen Fraktionen faseln von satanischen Plänen, Kindesmissbrauch zu legalisieren, Kinder zu Transgender zu machen und alle dazu zu zwingen, Käfer zu essen, denen die Amerikaner nicht widerstehen können, weil ihnen die Waffen abgenommen wurden und die obligatorischen Östrogenspritzen sie zu weich und weiblich gemacht haben, um sich zu wehren.

Das ist einfach lächerliches Theater von beiden Seiten, aber sie machen weiter, Tag für Tag, Jahr für Jahr, jedes Jahr mit mehr sensationslüsternen Melodramen und Übertreibungen als im Vorjahr. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass die Menschen, wenn sie anfangen würden, einander für das zu kritisieren, was sie tatsächlich tun, feststellen würden, dass es keinen großen Unterschied zwischen den beiden Parteien gibt, wenn es um die tatsächliche Regierungsführung geht. Wenn die Amerikaner feststellen würden, dass die US-Regierung sich mehr oder weniger gleich verhält, unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist, würde die Illusion des Zweiparteien-Marionettenspiels zerbrechen, und die Herrscher des Imperiums würden ein wichtiges Mittel der sozialen Kontrolle verlieren.

Zweitens kritisieren sich beide Parteien gegenseitig für fiktive Vergehen, weil eine gegenseitige Kritik an den tatsächlichen Vergehen die Aufmerksamkeit darauf lenken würde, wie böse beide im wirklichen Leben sind. Die Kriegstreiberei. Die Hungersnot. Der Ökozid. Der wachsende Autoritarismus. Sie machen ihre Bürger immer ärmer, damit ihre Geldgeber immer reicher werden können, zerstören dann die sozialen Sicherheitsnetze und zwingen ihrer von Armut geplagten Bevölkerung erdrückende Sparmaßnahmen auf. Die Förderung einer bewusstseinsgesteuerten Dystopie, in der jeder durch Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen wird, um sein Denken, seine Sprache, seine Arbeit, seine Handlungen und seine Stimmabgabe nach dem Willen der Mächtigen auszurichten.

Der grundlegende, alltägliche, gewöhnliche Status quo ist ein Albtraum, der uns alle in Angst und Schrecken versetzen sollte; der einzige Grund, warum wir es nicht tun, ist, dass wir es nicht bemerken, und der einzige Grund, warum wir es nicht bemerken, ist, dass wir uns daran gewöhnt haben. Wir haben nie etwas anderes gekannt als diese missbräuchliche Dystopie, also haben wir keine Vorstellung davon, wie eine gesunde Gesellschaft aussehen würde und wie weit wir davon entfernt sind. Aber wenn jemand aus einem alternativen Universum käme, in dem die menschliche Zivilisation auf gesunde Weise funktioniert, würde er auf die Knie fallen und weinen über das, was er hier sieht.

Sie erfinden fiktive Schrecken, weil sie nicht wollen, dass man die echten sieht. Sie wollen nicht, dass man das Leid der Obdachlosen auf der Straße sieht. Auf die armen Arbeiter, die endlos schuften und nicht in der Lage sind, den Kopf über Wasser zu halten und sich auch nur eine Minute zu entspannen. An die Familien in Ländern wie Venezuela, Syrien, Nordkorea und Iran, die wegen des imperialen Wirtschaftskrieges um Lebensmittel und Medikamente kämpfen. An die ausgemergelten Körper jemenitischer Kinder. An die zerfetzten Körper der Opfer von Drohnenangriffen. Auf die unbequemen Fakten hinter den Gräueltaten in der Ukraine. Auf Julian Assange, der für das Verbrechen des guten Journalismus in einem Hochsicherheitsgefängnis schmachtet. Auf die indoktrinierten Massen, die blindlings zum imperialen Paukenschlag marschieren, während sie im Glauben erzogen werden, frei zu sein. An die Biosphäre, von der unser Überleben abhängt, die vergiftet und in die Maschinerie des globalen Kapitalismus eingespeist wird. Der nukleare Holocaust, der an einem immer dünneren Faden über unseren Köpfen hängt.

Das sind die wirklichen Schrecken. Nicht die imaginären, auf die uns Politiker und Propagandisten fixieren wollen, sondern die realen, die sie uns zu übersehen lehren. Die alltäglichen Schrecken. Die alltäglichen Schrecken. Die Schrecken, in die wir hineingeboren wurden und an die wir uns mit der Zeit gewöhnt haben.

Hören Sie auf, sich auf die Bedrohung durch eine hypothetische zukünftige Dystopie zu konzentrieren, und konzentrieren Sie sich auf die Dystopie, in der wir jetzt leben. Das ist die wirkliche Tyrannei. Und das ist es, woran die wahren Tyrannen ständig arbeiten, um uns daran zu hindern, es zu bemerken. Je mehr sie uns dazu bringen können, unsere Fäuste gegen imaginäre Probleme zu erheben, desto mehr können sie uns davon abhalten, die wirklichen Probleme zu lösen.