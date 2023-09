Warnung von Peter McCullough: Pfizers neuer Impfstoff wurde an 20 Mäusen, keiner Kontrollgruppe und keinem Menschen getestet

Notfallgenehmigung ohne Notfall- oder Humandaten erteilt

Von Peter A. McCullough, MD, MPH

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die amerikanische Öffentlichkeit und die wissenschaftliche Gemeinschaft verblüfft über das komplette regulatorische Fehlverhalten, das von den VRBPAC- und CDC-Gremien der US-FDA begangen wurde. Mit Wirkung vom 12. September 2023 wurde der bisherige bivalente Impfstoff (ursprünglicher Wuhan /BA4/BA5 mRNA Code) aus dem Verkehr gezogen und der neue monovalente Impfstoff XBB.1.5 für den Notfall zugelassen. Aus den heute veröffentlichten Pfizer-Kerndias geht hervor, dass es ein einziges Experiment mit zehn Mäusen gab, denen der frühere bivalente BA4/BA5-Impfstoff und zehn Mäusen, denen der neue monovalente XBB.1.5-Impfstoff verabreicht wurde. Sie wurden zweimal im Abstand von 21 Tagen geimpft. Die neue Auffrischungsimpfung wurde für eine einzige 30-mcg-Spritze beim Menschen zugelassen.

Die pseudoviralen Antikörperreaktionen waren bei dem neuen Impfstoff gegen den auslaufenden XBB.1.5 (3,1 % der Stämme am 23.9.) und den einlaufenden EG.5 (Eris)-Stamm mit 21,5 % größer, aber es wurden keine Angaben zu FL.1.5.1 gemacht, der in der US-Bevölkerung mit 14,5 % wächst.

In den Kernfolien von Pfizer wurden keine Studien am Menschen vorgestellt. Es ist unmöglich, vorherzusagen, was mit einer einzigen Injektion beim Menschen geschehen würde. Auf der letzten Folie wurde eine einzige laufende klinische Studie mit dem neuen Impfstoff gezeigt. Es gibt zwei Altersgruppen, keine Randomisierung und keine Kontrollgruppe. Es gibt keinerlei Möglichkeit, die Sicherheit oder Wirksamkeit des XBB.1.5-Impfstoffs beim Menschen in gesponserten Studien zu bewerten.

Das Einzige, was das fortgesetzte wissenschaftliche Fehlverhalten und die behördlichen Missstände stoppen wird, ist die öffentliche Empörung und die Ablehnung von Impfungen. Die Impfstoffunternehmen fahren Rekordgewinne ein, haben weder die Sicherheit analysiert noch Interesse an sichereren, wirksameren Produkten gezeigt, die in groß angelegten randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studien getestet werden sollen. Der biopharmazeutische Komplex ist völlig aus dem Ruder gelaufen! Als Nächstes kommen Impfstoffe, die auf der Grundlage von computergeneriertem mRNA-Gencode mit mathematischer Modellierung der Antikörperreaktion entwickelt werden, und zwar ganz ohne Mäuse oder menschliche Probanden.