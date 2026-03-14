Der Podcast mit Professor Jiang Xueqin (auch Jang Suin oder ähnlich transkribiert), einem bekannten geopolitischen Analytiker und Betreiber des Kanals „Predictive History“, analysiert den laufenden Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran als entscheidenden Wendepunkt der globalen Ordnung.

Jiang argumentiert, dass dieser Krieg – entgegen der offiziellen Narrative aus Washington – nicht den Sturz des iranischen Regimes herbeiführen, sondern vielmehr das Ende des amerikanischen Imperiums einleiten und eine neue multipolare Weltordnung beschleunigen wird.

Inmitten eines eskalierenden Krieges, der seit über zwei Wochen andauert und bereits massive globale Auswirkungen zeigt, liefert Jiang Xueqin eine provokative These: Der Angriff auf Iran ist eine Falle, die das US-Imperium selbst gelegt hat.

Durch eine Mischung aus Hybris und Verzweiflung riskiert Amerika seinen eigenen Untergang – militärisch, politisch und wirtschaftlich. Stattdessen könnte Iran als regionaler Machtfaktor gestärkt hervorgehen, während eine neue Weltordnung entsteht, geprägt von De-Globalisierung, Ressourcenknappheit und Nationalismus.

Strategische Unterschiede: USA vs. Iran

Die USA und Israel verfolgen eine klassische „Regime-Change“-Strategie:

Decapitation (Tötung des Supreme Leaders Ali Khamenei am ersten Tag), Zerstörung von Luftabwehr und Militärinfrastruktur, wirtschaftliche Strangulierung durch Embargos sowie Förderung interner Dissidenten, um eine Farbrevolution oder einen Bürgerkrieg auszulösen.

Aus US-Sicht läuft alles nach Plan – Ölraffinerien in Teheran brennen, schwarze Rauchwolken steigen auf, die Wirtschaft wird stranguliert.

Iran hingegen zielt auf das Herz des amerikanischen Imperiums: die globale Wirtschaft. Durch gezielte Angriffe auf US-Stützpunkte im Golf (einschließlich der Fifth Fleet in Bahrain), Israel und GCC-Staaten (Golf-Kooperationsrat) will Teheran die Allianz spalten.

Iran hat bereits Israels und US-Luftabwehr (Patriot-Systeme, Radars) massiv degradiert, sodass billige Shahed-Drohnen nun erheblichen Schaden anrichten können – von Flughäfen und Banken in Dubai bis zu Datenzentren.

Ein entscheidender Vorteil: Iran kalibriert seine Angriffe präzise, um Druckpunkte zu treffen (z. B. Drohungen gegen Entsalzungsanlagen der GCC-Staaten, die 60 % ihres Trinkwassers liefern).

Iran könnte die GCC-Volkswirtschaften kollabieren lassen, während es gleichzeitig signalisiert:

„Kooperiert mit uns, und eure Schiffe passieren die Straße von Hormus.“

Die GCC-Länder sind existenziell abhängig von Seewegen – nicht nur für Ölexporte, sondern auch für Nahrungsmittelimporte.

Militärische, politische und wirtschaftliche Vorteile Irans

Militärisch sieht Jiang Iran klar im Vorteil:

Die USA setzen auf „Shock and Awe“, Iran auf asymmetrische, kalibrierte Kriegsführung.

Politisch ist der Krieg in den USA extrem unpopulär (drei Viertel der Amerikaner lehnen ihn ab). Trump kann keine klare Strategie artikulieren – mal Proteste, mal Atomwaffen, mal präventiver Schutz Israels.

In Iran hingegen hat der Tod Khameneis und der Raketeneinschlag auf eine Mädchenschule (170 Tote, viele Töchter von Revolutionsgarden) die Nation geeint. Es geht um nationale Existenz gegen „Balkanisation“ und Zerstörung der persischen Zivilisation.

Wirtschaftlich hängt das US-Imperium am Golf: Petrodollar-Recycling in US-Märkte. Doch US-Basen wurden verlassen, Soldaten flohen in Zivil in Hotels – die Monarchien zweifeln nun an der Vasallentreue.

Ein Rückzug würde eine Kaskade auslösen:

GCC zahlt Reparationen an Iran

Japan und Südkorea remilitarisieren und kaufen keine US-Treasuries mehr

Europa wirft US-Basen raus

Der Dollar-Ponzi könnte zusammenbrechen.

Warum die USA trotzdem weitermachen: Hybris und Verzweiflung

Jiang erklärt den Krieg mit der Mackinder-Heartland-Theorie:

Wer Eurasien kontrolliert, kontrolliert die Welt.

Nach dem Fall der Sowjetunion hatten die USA ihren unipolaren Moment. Doch seit Putins Ukraine-Invasion droht eine BRICS-Heartland-Allianz (Russland, Iran, China), die den Dollar kippen könnte – bei 40 Billionen US-Schulden wäre das fatal.

Hybris („Wir sind unbesiegbar“ – Irak 2003, Libyen, Syrien, Venezuela-Entführungsversuch gegen Maduro) traf auf Verzweiflung. Alternativen wie Sanktionen oder Rückkehr zum Atomdeal wurden verworfen.

Eine Bodeninvasion wäre politischer Suizid (Draft nötig für 500.000–2 Millionen Soldaten) und logistisch nahezu unmöglich – Iran als Bergfestung.

Ein Rückzug würde Iran zur neuen Hegemonialmacht im Golf machen – mit einer Kaskade bis zum US-Kollaps.

Die neue Weltordnung: Drei Megatrends

Jiang prophezeit drei zentrale Trends für die nächsten 5–10 Jahre.

1. Deindustrialisierung und Deurbanisierung

Mega-Städte sind ohne billiges Öl unsinnig. Es kommt zu einer Rückkehr zur Landwirtschaft, nachhaltigeren Lieferketten und einem Abschied von AI-Illusionen.

2. Remilitarisierung und Rückkehr des Nationalismus

Ressourcenkriege erfordern kohäsive Gesellschaften. Multikulturalismus und „Diversity“ verschwinden zugunsten von Nationalismus oder Theokratie.

3. Zerfall der Globalwirtschaft und merkantile Blöcke

Regionale Dominanzblöcke entstehen, etwa Projekte wie „Greater Israel“, das Teile des Nahen Ostens sowie Regionen Ägyptens und der Türkei umfassen könnte. Gleichzeitig entstehen neue Konkurrenzräume in Ostasien.

Israel nutze den Krieg teilweise eschatologisch: Zerstörung der US-Präsenz und der GCC-Strukturen, um langfristig ein „Greater Israel“ (Nil bis Euphrat) zu realisieren.

Religiöse Extremisten in Israel sowie christliche Zionisten in den USA sehen Armageddon als Teil eines göttlichen Plans – möglicherweise verbunden mit Ereignissen rund um die Al-Aqsa-Moschee.

Eschatologie und okkulte Allianzen

Der Krieg wird auch eschatologisch interpretiert.

Okkultistische Netzwerke (Freimaurer, Chabad-Lubavitch, Christian Zionists) wollen laut dieser Sichtweise die Endzeit beschleunigen – Gog und Magog, Messias-Rückkehr, Rapture.

Gleichzeitig profitieren transnationale Kapitalisten, weil Chaos günstige Übernahmen ermöglicht.

Beide Lager könnten daher faktisch verbündet sein:

Kurzfristiger Schmerz für langfristigen Gewinn.

Ausblick: Chaos, Knappheit und spirituelle Wende

Sollte Öl auf 200 Dollar pro Barrel steigen, könnten folgen:

Lockdowns

Rationierungen

Flugstopps

Revolutionen

Der Westen – besonders die Babyboomer-Generation – wäre am stärksten betroffen, weil sein Lebensstil ökonomisch nicht nachhaltig ist.

Als mögliche Antwort sieht Jiang eine spirituelle Erneuerung:

Mehr Fokus auf Familie, Gemeinschaft und Altruismus, weniger auf Konsum.

Fazit

Jiangs Schlussfolgerung ist eindeutig:

Der Iran-Krieg könnte zum Sargnagel des US-Imperiums werden.

Wer sich anpasst – durch Selbstversorgung, stärkere nationale Strukturen und regionale Wirtschaftsblöcke – wird überleben.

Wer am alten System festhält, könnte untergehen.

Die neue Weltordnung sei bereits im Entstehen:

chaotisch, ressourcenarm – aber möglicherweise menschlicher.