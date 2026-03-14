Ehemalige CIA-Analys: Trumps Fantasie von der Insel Kharg… Viel Lärm um nichts

Larry C. Johnson

Am späten Freitag behauptete Donald Trump in einem Social-Media-Beitrag, dass Militäreinrichtungen auf der Insel Kharg angegriffen worden seien. Lesen Sie seine Behauptung aufmerksam:

Trump lebt völlig in einer Fantasiewelt. Ja, ich glaube, er hat den Bezug zur Realität verloren. Er gibt zu, dass die Ölterminals nicht angegriffen wurden, sondern nur einige nicht identifizierte militärische Ziele. Der Iran hat zuvor gewarnt, dass ein Angriff auf die iranische Energieinfrastruktur mit einem vergleichbaren Angriff auf die gesamte Öl- und Gasinfrastruktur in der Region beantwortet würde, an der die USA und ihre Verbündeten ein Interesse haben. Diese würde in Brand gesetzt und zerstört.

Falls Sie es noch nicht wussten: Nur eines der fünf betriebsbereiten Ölexportterminals Irans befindet sich auf der Insel Charg. Laut Daten des internationalen Unternehmens Kepler hat sich die aus den Tanks auf Charg verladene Ölmenge im letzten Monat um das 1,5-Fache erhöht. Dies deutet darauf hin, dass Iran durch die rasche Entleerung der Tanks auf Charg auf diesen Angriff vorbereitet war.

Wäre Irans Ölterminal in Charg zerstört worden, hätte Iran Raketen auf die identifizierten Ölterminals in allen an den Persischen Golf angrenzenden Ländern abgefeuert. Hier die Liste:

Saudi-Arabien

Ras Tanura: Das größte maritime Ölverladezentrum der Welt; Kapazität: 6 Millionen Barrel pro Tag.

Ras Al-Ju’aymah: Das zweitwichtigste Terminal; Kapazität 3 bis 3,6 Millionen Barrel pro Tag.

Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten

: Verfügt über mehrere Docks und ist das größte Tankzentrum der Region.

Jebel Ali: Standort für den Export von Rohöl und Petrochemikalien.

Katar

Ras Laffan: Die größte LNG-Exportanlage der Welt.

Kuwait

Mina Al-Ahmadi: Zentrales Rohölexportterminal mit Tiefwasseranlegestellen und hoher Kapazität.

Bahrain

Sitra Terminal: Exporte verfeinert

Hier der iranische Bericht über die begrenzten Auswirkungen der US-Angriffe auf die Insel Charg am Samstagmorgen:

Laut Feldberichten von Fars wurde die Insel Kharg vor 2-3 Stunden von den USA angegriffen, wobei es auf der Insel zu mehr als 15 Explosionen kam.

Bei diesen Angriffen versuchten die USA, die Luftverteidigungssysteme der Armee, den Marinestützpunkt Joshan, den Kontrollturm des Flughafens und den Hubschrauberhangar der Iranian Offshore Oil Company (IOOC) zu beschädigen.

Fars‘ Feldbeobachtungen deuten darauf hin, dass dichter Rauch aus verschiedenen Teilen der Insel aufsteigt, aber keine der Ölinfrastrukturen wurde bei diesen Angriffen beschädigt.

Der Iran hatte zuvor vor den Folgen eines Angriffs auf die Energieinfrastruktur des Landes gewarnt und erklärt, dass im Falle eines solchen Ereignisses sämtliche Öl- und Gasinfrastrukturen in der Region, an denen die USA und ihre Verbündeten ein Interesse haben, in Brand gesteckt und zerstört würden.

Im Anschluss an diese Angriffe behauptete Trump, die USA hätten erfolgreich alle militärischen Ziele auf der Insel Kharg angegriffen und die Luftverteidigungssysteme der Insel „vollständig zerstört“.

Allerdings gab es eine Stunde nach dem Angriff Aktivitäten der Luftverteidigung auf der Insel, was ihre Behauptung, sie hätten alle Luftverteidigungssysteme hier zerstört, eindeutig widerlegt.

Auch Trump behauptete wiederholt die vollständige Zerstörung der iranischen Raketenkapazitäten, doch die Welle von Raketen- und Drohnenangriffen [aus dem Iran] hat nun bereits die 48. Runde erreicht.

Man kann das auf verschiedene Weisen betrachten. Vielleicht ist Trumps Lüge über die Zerstörung der Insel Kharg der Beginn seiner PR-Kampagne, um die amerikanische Öffentlichkeit zu manipulieren und sie glauben zu lassen, der Iran sei besiegt. Das würde es Trump ermöglichen, den Sieg zu verkünden und mit dem Abzug der US-Truppen zu beginnen. Das ist eine Möglichkeit. Alternativ glaubt er die Lüge aber auch tatsächlich und ist überzeugt, dass dieser jüngste Angriff die Iraner zur Kapitulation bewegen wird. Wenn Sie tiefere Einblicke in Trumps Abgleiten in den Wahnsinn gewinnen möchten, nehmen Sie sich bitte eine Stunde Zeit, um sich das Interview von Danny Davis mit Robert Barnes anzusehen ( hier verlinkt ).

Heute war ein wahnsinnig anstrengender Tag mit vielen Vorstellungsgesprächen.