Zeit, Trump und Netanyahu den Stecker zu ziehen

Kein US-Interesse wird dadurch bedient, Israel politische Dominanz zu erlauben

Philip Giraldi

Philip M. Giraldi ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der Central Intelligence Agency (CIA), Autor und geopolitischer Kommentator. Er arbeitet heute als Executive Director des Council for the National Interest und kritisiert häufig die US-Außenpolitik im Nahen Osten.

Das Ausmaß, in dem israelische Interessen die US-Außenpolitik im Nahen Osten dominieren, lässt sich an ihrer Wirksamkeit messen, wenn man die sieben Reisen in die USA betrachtet, die der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu im ersten Amtsjahr von Präsident Donald Trump unternahm. Bibi erhielt im Kongress und in den Medien einen begeisterten Empfang, obwohl er der Mann war, der hauptsächlich für einen schrecklichen Völkermord verantwortlich ist, der gegen die Menschen in Gaza verübt wird, sowie jüngst für unprovozierte Angriffe auf vor allem zivile Ziele im palästinensischen Westjordanland sowie im benachbarten Libanon und in Syrien.

Zugegeben, Netanyahus sanfte Landung in den Vereinigten Staaten wurde durch die Korruption des Kongresses durch die Israel-Lobby erleichtert, die durch Hunderte Millionen Dollar zustande kam, die großzügig sowohl unter Demokraten als auch Republikanern verteilt wurden. Und dieselben jüdischen Milliardäre haben sich auch darin als geschickt erwiesen, Medienunternehmen aufzukaufen, um sicherzustellen, dass die Darstellung der Israelis als permanente Opfer im Mittelpunkt steht, wenn die amerikanische Öffentlichkeit Nachrichten schaut oder eine Zeitung liest.

Und Israels Besitz der US-politischen Klasse war parteiübergreifend: Präsident Joe Biden, der sich selbst als Zionisten bezeichnet, hat das Blutvergießen in Gaza mit Geld und Waffen angeheizt, gefolgt von Trump, der dasselbe tat. Und beide Präsidenten waren großzügig darin, politischen Schutz in Institutionen wie den Vereinten Nationen zu gewähren, um sicherzustellen, dass Israel niemals für all die Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen wird, die es begeht.

Durch die Großzügigkeit von Demokraten und Republikanern hat Israel praktisch einen Blankoscheck an US-Unterstützung erhalten, einschließlich der Ignorierung israelischer Bombardierungen von Schulen, Krankenhäusern und religiösen Gebäuden – sowohl christlichen als auch muslimischen. Amerika war kürzlich entsetzt, als eine Schule im Iran von den USA bombardiert wurde und 165 kleine Mädchen getötet wurden, doch Israel hat Hunderte Male so viele Kinder in Gaza getötet, ohne dass es irgendeine Konsequenz gab, dank der US-Unterstützung und sogar der Ermöglichung der begangenen Kriegsverbrechen. Israel hat auch seine Macht in Washington auf praktischere Weise demonstriert, um seine Politikerfreunde zu schützen. Beispielsweise als abweichende Demokraten kürzlich versuchten, ein Gesetz zu verabschieden, um die im Verfassungsrecht und im War Powers Act vorgeschriebene Kongressabstimmung zur Erklärung des Iran-Krieges zu erzwingen. Es hätte eine Selbstverständlichkeit sein müssen, die „Herrschaft des Rechts“ wiederherzustellen, die von Trump völlig ignoriert wurde, doch die Republikaner und einige Demokraten schlossen sich zusammen, um dies zu verhindern, ohne überhaupt zu versuchen, es rechtlich oder verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Ebenso wurde kein Versuch unternommen, ein nationales Sicherheitsinteresse zu definieren, um die erfundenen „Bedrohungs“-Behauptungen zu rechtfertigen, die ursprünglich zur Einleitung des Konflikts geführt hatten.

Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater Marco Rubio hat möglicherweise einige Aspekte des Prozesses offenbart, durch den der Krieg gegen Iran zustande kam. Israel sieht die Zerstörung Irans als oberste nationale Priorität, sodass man annehmen könnte, dass die Vereinigten Staaten unter Trump dieser Annahme folgen würden. Es wird allgemein angenommen, dass ein Krieg zur Zerstörung Irans, wie er jetzt stattfindet, bereits seit dem zwölf Tage dauernden Krieg gegen das Land im Juni des vergangenen Jahres geplant war. Laut Rubio beruhte der Zeitpunkt diesmal darauf, dass Israel darauf bestand, dass es den Angriff alleine durchführen würde, falls die USA sich nicht beteiligten. In Washington bestand die Sorge, dass dies iranische Vergeltung gegen US-Basen in der Region bedeuten würde, unabhängig davon, ob die USA Angreifer wären oder nicht. Daher wurde beschlossen, sich Israel anzuschließen und jede iranische „Aggression“ zuvorzukommen.

Donald Trump hat Rubios Erklärung irgendwie umgekehrt, indem er erklärte, er selbst habe die Sache erzwungen und die Israelis zum Beginn des Krieges gedrängt, nicht umgekehrt. Doch es scheint sich um einen typischen Trump-Versprecher zu handeln, der auf Unkenntnis darüber basiert, was tatsächlich geschehen ist. Verteidigungsminister Pete „Call of Duty“ Hegseth unterstützte Berichten zufolge Rubios Einschätzung, obwohl Insider glauben, dass „Warrior Pete“ jederzeit bereit gewesen wäre, jeden anzugreifen, nur um zu demonstrieren, dass er und seine „Killer“ dazu in der Lage sind. Außerdem würde er gerne von allen hören, dass „er einen sehr guten Job macht“.

Nach einer anderen Darstellung kam die entscheidende Sichtweise, die Trump zum Krieg veranlasste, von zwei seiner wichtigsten persönlichen Verhandler: seinem Schwiegersohn Jared Kushner und seinem Immobiliengeschäftspartner Steve Witkoff. Zufälligerweise sind beide jüdisch und stehen dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu nahe, was die Frage aufwirft, warum sie als Verhandler mit Iran ausgewählt wurden. Beide gelten außerdem als leidenschaftliche Zionisten, was bedeutet, dass ihre Loyalität der israelischen Regierung und allem, was mit ihr zusammenhängt, gilt. Die New Republic beschreibt, wie die beiden Männer kein „technisches Verständnis für Urananreicherung“ haben, nachdem sie eine Einschätzung über Irans Forschungsreaktor vorgelegt hatten, die keinen Sinn ergab, was bedeutet, dass sie „keine Ahnung haben, was sie tun“. Das Magazin kam zu dem Schluss, dass die USA in den Krieg gezogen sind, weil Jared Kushner „ein Narr“ ist. Wenn dem so ist, dann ist er einer von vielen in der Trump-Administration.

Witkoff und Kushner trafen sich Berichten zufolge mit Trump vor Beginn des Krieges und drängten ihn zum Vorgehen gegen Iran, wobei sie sich auf eindeutig falsche Geheimdienstinformationen stützten, die von den Israelis geliefert wurden und die angebliche Unmittelbarkeit einer iranischen Atomwaffenentwicklung behaupteten. Zusammen mit Rubios Warnung ist dies das, was sich jetzt abspielt, was tatsächlich darauf hindeutet, dass Israel Trump „in eine Falle gelockt“ hat, damit er für sie in den Krieg zieht. Rubios Argument für den Krieg, das den Einschätzungen der US-Geheimdienste widersprach, wurde erwartungsgemäß nicht in Frage gestellt und ergibt sich politisch daraus, dass in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten eine absolute Unterstützung Israels ohne Hinterfragen seiner Motive oder Absichten ein fester parteiübergreifender Konsens ist. Die einzige Debatte über Israel bestand darin, wenn ein Kandidat damit prahlte, er oder sie sei noch pro-israelischer als der andere.

Die US-Politiker, die durch jüdisches Geld korrumpiert worden sind, akzeptieren, dass sie Israel immer finanzieren, bewaffnen, diplomatisch schützen und – falls nötig – eigene Soldaten einsetzen müssen, um für Israel zu kämpfen. Dies wurde vom ehemaligen Präsidenten Barack „liberal außer bei Israel“ Obama bestätigt, als er Israel 2014 bewaffnete, um Gaza zu bombardieren, und 2016 zustimmte, dem jüdischen Staat über zehn Jahre hinweg 38 Milliarden Dollar direkt aus der US-Staatskasse zu geben. Diese Summe läuft in diesem Jahr aus und wird vom Kongress wahrscheinlich erhöht werden, ist jedoch etwas irrelevant, da Sonderbewilligungen, die diese Summe weit übersteigen, in den vergangenen Jahren ohnehin die Norm waren. Joe Biden und Donald Trump haben tatsächlich beide Israels jüngste und andauernde Zerstörung Gazas finanziert und bewaffnet, was ohne die Ressourcen aus dem Weißen Haus nicht möglich wäre. Eine ähnliche Zerstörung Irans wird erwartet, um das Land „in Gaza zu verwandeln“, wie mindestens ein führender israelischer Politiker erklärte. Amerikaner, die die Hingabe des Weißen Hauses an Israel kritisieren, werden unterdessen routinemäßig durch Rufschädigung angegriffen, indem sie als Antisemiten bezeichnet werden – was derzeit auch mit dem Journalisten Tucker Carlson und dem Kongressabgeordneten Tom Massie geschieht.

Stand Freitagmorgen, dem 13., hat Trump in seiner eigenen groben und drohenden Art das Neueste von der Iran-Kriegsfront wiederholt. Er twitterte: „Wir haben beispiellose Feuerkraft, unbegrenzte Munition und jede Menge Zeit – schaut euch an, was heute mit diesen verrückten Abschaumgestalten passiert.“ Wenn Trump tatsächlich nach einem Ausweg aus einem Konflikt sucht, der offensichtlich nicht wie geplant verläuft, dann drückt er sich eindeutig in einer Weise aus, die jede ausgehandelte Lösung unmöglich macht. Netanyahu feuert ihn zweifellos an.

All dies hat zu einer wachsenden Bewegung unter Amerikanern geführt, den Krieg um jeden Preis zu beenden, und ein besonderer Fokus liegt darauf, dass Israel als treibende Kraft erkannt wird, die die US-Beteiligung an dem Konflikt überhaupt erst hervorgerufen hat. Vielleicht ist es also ein guter Zeitpunkt, den Stecker aus der US-Beziehung zu Israel zu ziehen, die ein Vermögen kostet, zweifellos zu Haufen toter amerikanischer Soldaten führen wird und dem amerikanischen Volk absolut keinen Nutzen bringt. Doch es gibt ein Problem dabei, und es heißt „Trump“, der möglicherweise von Israel begeistert ist, weil er zum Judentum konvertiert ist oder aufgrund familiärer Bindungen – oder weil Netanyahu ihn mit Jeffrey-Epstein-Material erpresst.

Wenn Trump wirklich glaubt, dass er einen Krieg beginnen darf, um einem fremden Land zu dienen, ohne irgendeinen verfassungsrechtlichen oder rechtlichen Prozess einzuhalten, dann muss er ohnehin abgesetzt werden. In einem Artikel mit dem Titel „The Madness of King Trump“ beobachten John und Nisha Whitehead, wie eine „Abrissbirnen-Präsidentschaft“ „Dysfunktion, Dekadenz, Verderbtheit und einen Totenkult“ bedeutet habe: „Beunruhigende Berichte sind aufgetaucht, dass apokalyptische christliche Rhetorik verwendet wird, um die Angriffe der Trump-Regierung auf Iran als Teil eines Endzeit-Kampfes zwischen Gut und Böse zu rechtfertigen. Präsident Trump wurde von Jesus gesalbt, um das Signalfeuer im Iran zu entzünden, das Armageddon auslöst und seine Rückkehr auf die Erde markiert“, sagte ein Kommandeur seiner Kampfeinheit.

George O’Neill, der im The American Conservative schreibt, beschreibt, wie „Diese gangsterhafte Außenpolitik nicht nur illegal ist; sie ruiniert uns moralisch und finanziell. Wir haben Billionen Dollar in diese Unternehmungen gepumpt und Schulden angehäuft, die größer sind als das BIP jedes Landes. Der Traum von Greater Israel mit seinem expansionistischen Eifer zieht uns in einen permanenten Konflikt, während ausländische Lobbys unser Militär wie eine persönliche Miliz einsetzen.“

Das Risiko, das mit dem „Band, das verbindet“ zwischen den USA und dem jüdischen Staat einhergeht, ist in einer Hinsicht einzigartig. Sowohl Donald Trump als auch sein israelischer Freund Bibi haben ihre Finger am jeweiligen nuklearen Abzug, und beide haben ein Verhalten gezeigt, das man als rücksichtslos und in seiner Ausprägung als „potenziell katastrophal gefährlich“ beschreiben könnte. Die Israelis haben sogar eine Doktrin für den Einsatz ihrer Waffen, die „Samson-Option“ genannt wird. Sie besteht unter anderem aus Israels nicht erklärter, aber weithin angenommener nuklearer Ultima-Ratio-Politik massiver Vergeltung, die beinhaltet, dass Israel nicht nur bedrohliche feindliche Nachbarn nuklear angreift, sondern auch Länder anderswo in der Welt, die ihrer Ansicht nach nicht genug getan haben, um ihnen zu helfen oder sie zu schützen. Rom gilt beispielsweise als eines der Ziele, was den zusätzlichen Vorteil hätte, den römischen Katholizismus zu zerstören. Ist das die Art von „Tötet sie alle“-Denken, die auch Donald Trump gefallen könnte? Aber sicher!

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Philip M. Giraldi ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier der Central Intelligence Agency (CIA), Autor und geopolitischer Kommentator. Er arbeitet heute als Executive Director des Council for the National Interest und kritisiert häufig die US-Außenpolitik im Nahen Osten.