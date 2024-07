Jigsaw und GIFCT: Neue Allianzen gegen “Desinformation” und “Terrorismus”

Es gibt vermutete und untersuchte Fälle von geheimen Absprachen zwischen den großen Regierungen und den großen Technologieunternehmen.

Und dann gibt es Google.

Und innerhalb von Google gibt es jetzt etwas namens Jigsaw. Das ist allerdings eine Umbenennung von etwas, das Eric Schmidt vor mehr als einem Jahrzehnt erfunden hat und das ursprünglich Google Ideas hieß.

Vor der Umbenennung war Google Ideas wegen angeblicher Verbindungen zum (damaligen) US-Außenministerium in die Schlagzeilen geraten.

Und was hat Jigsaw jetzt vor?

Desinformation, Toxizität, und sogar Terrorismus: Diese Probleme sind das Ziel des neuen Google-Projekts, das in Zusammenarbeit mit dem Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) arbeitet. Obwohl nicht ausdrücklich erwähnt, scheint es wahrscheinlich, dass auch der Kampf gegen den Klimawandel in Vorbereitung ist.

Google Jigsaw hat sich schon immer mit Geopolitik beschäftigt, was angesichts der enormen Reichweite von Google über Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt alarmierend ist. Diese Reichweite erstreckt sich über Suchen, Videos und Unterhaltung.

GIFCT (Global Internet Forum to Counter Terrorism) ist eine Organisation, die von führenden Tech-Unternehmen gegründet wurde, um den Einsatz von Online-Plattformen durch Terroristen zu bekämpfen. Die von der UN unterstützte Initiative Tech Against Terrorism arbeitet mit GIFCT zusammen, um terroristische Inhalte im Internet zu bekämpfen. Kritiker argumentieren jedoch, dass GIFCT und ähnliche Organisationen ihre weitreichende Macht missbrauchen könnten, um Zensur zu betreiben.

Aber es kommt noch schlimmer. Tech Against Terrorism ist dafür bekannt, alarmierende Aussagen über undefinierte “Verschwörungen” zu machen, ebenso wie über Inhalte, die traditionelle Geschlechterrollen thematisieren. Das hat sicherlich nichts mit Terrorismus oder ähnlichen Bedrohungen zu tun.

Abgesehen von der generellen Frage, wohin unsere Steuergelder fließen, wenn sie an die UNO gehen, stellt man sich in den USA und der EU speziell die gleiche Frage, wenn Jigsaw sein (Projekt) Altitude ankündigt.

Sie dachten, Google könnte ein wenig peinlich sein? Sie irren sich. Hier nutzt Google den guten Ruf und das Vertrauen, das über Jahrzehnte in den Communities der freien und quelloffenen Software (FOSS) aufgebaut wurde, um den eigenen Plänen verbale Glaubwürdigkeit zu verleihen.

“Jigsaw koordinierte globale, plattformübergreifende Organisationen aus der gesamten Zivilgesellschaft, um Altitude zu gründen. Altitude, das in Zusammenarbeit mit Tech Against Terrorism und dem Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) entwickelt wurde, ist das einzige kostenlose, quelloffene und selbst gehostete Tool, das Online-Plattformen einen einheitlichen Überblick über potenziell terroristische und gewalttätige extremistische Inhalte (TVEC) auf ihren Websites bietet”, heißt es in den Berichten.

Google macht sich also auch das Vertrauen und das positive Image von Self-Hosting zu eigen?

Doch was soll Altitude eigentlich leisten?

“Jede Plattform kann nun direkt auf Altitude zugreifen oder mit Tech Against Terrorism zusammenarbeiten, um das Tool in ihren Arbeitsablauf zu integrieren und den breiteren Kontext potenzieller Bedrohungen und sich entwickelnder Gesetze besser zu verstehen.”

Potenziell? Können Sie erklären, wie Google und seine “Freunde” darüber entscheiden?

Nein, können sie nicht.

Als Ergänzung zum Zensurgesetz der EU, dem “Digital Services Act”, zielt dieses auf “kleinere Social-Media-Plattformen und Filesharing-Sites” ab.

Erwarten Sie das Erwartete.