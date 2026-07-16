Jim Curry: Goldprognose – Wichtiges Signal für Gold zeichnet sich ab

Seit meinem letzten Artikel fiel der Goldpreis im Verlauf bis Ende Juni auf neue Tiefststände, bevor er bei 3.955,40 (Kontrakt August 2026) ein wichtiges Tief bildete. Dieser Tiefpunkt lag genau im erwarteten Zeitfenster von Mitte Juni bis Mitte Juli, das als idealer Bereich für die Bodenbildung aufgrund der Kombination der 34-, 72- und 154-Tage-Zyklen angesehen wurde.

Kurzfristiger Ausblick für Gold

Auf sehr kurze Sicht ist einer der wichtigsten Zyklen, die wir beobachten, die 34-Tage-Welle bei Gold, die in der folgenden Grafik dargestellt ist: