BEUNRUHIGEND: Wurden unsere Lebensmittel mithilfe von Zellen eines abgetriebenen Fötus entwickelt?

Von The Vigilant Fox

Hinter zwei beruhigenden Worten – „natürliche Aromen“ – verbirgt sich eine Geschichte, von der die Lebensmittelindustrie gehofft hatte, dass Sie sie niemals aufdecken würden.

Werden die Geschmacksverstärker, die von fast jeder großen Lebensmittelmarke verwendet werden, aus Zellen entwickelt, die von einem abgetriebenen Baby stammen?

Der Sonderbericht heute Abend präsentiert schockierende Beweise, die die dunkle Geschichte dieser Zusatzstoffe und der mächtigen Unternehmen hinter den Marken aufdecken.

Die meisten Menschen haben noch nie von HEK293-Zellen gehört. Und hinter den zwei beruhigenden Worten – „natürliche Aromen“ – verbirgt sich eine beunruhigende Geschichte, von der die Lebensmittelindustrie hoffte, dass Sie sie niemals aufdecken würden.

Are flavor enhancers used by nearly every major food brand being developed with cells derived from an aborted baby?



Tonight’s special report presents shocking evidence tracing the dark history of these additives and the powerful companies operating behind the label.



Most people… pic.twitter.com/MojL9jPclc — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 10, 2026

HEK293 ist eine menschliche Zelllinie, die ursprünglich in den frühen 1970er Jahren aus Nierengewebe eines einzelnen Fötus gewonnen wurde, der vermutlich aus einer abgebrochenen Schwangerschaft stammte.

Die Zellen werden als Laborwerkzeuge verwendet, nicht als Lebensmittelzutaten.

Forscher können sie so manipulieren, dass sie menschliche Geschmacksrezeptoren exprimieren. Wenn eine chemische Verbindung einen dieser Rezeptoren aktiviert, erzeugen die Zellen ein messbares Signal, das anzeigt, ob ein Mensch diese Verbindung als süß, bitter, salzig oder kühlend wahrnehmen würde.

Dadurch können Labore Tausende potenzieller Aromastoffe untersuchen, ohne jeden einzelnen von einer menschlichen Verkostungsgruppe bewerten zu lassen.

Senomyx, ein Biotechnologieunternehmen, das Geschmacksverstärker und Geschmacksmodulatoren entwickelte, beschrieb diesen Prozess in seinen Patenten. Die im Bericht aufgeführten Patente identifizieren HEK293 als bevorzugte Zelllinie für Assays, die darauf ausgelegt sind, Verbindungen zu finden, die einen süßen Geschmack erzeugen oder verändern.

Die Zellen verbleiben im Labor.

„Die Zellen selbst wurden nicht in Lebensmittelprodukte gegeben“, erklärte Maria. Senomyx beharrte darauf, dass keine fötalen Zellen oder Gewebe in die fertigen Verbraucherprodukte gelangten.

Diese Unterscheidung beantwortet die Frage, was ein Lebensmittel physisch enthält.

Sie klärt jedoch nicht, ob der zu seiner Entwicklung verwendete Prozess ethisch vertretbar ist.

Befürworter argumentieren, dass HEK293 seit Jahrzehnten in Laboren reproduziert wird und mittlerweile weit von der ursprünglichen Abtreibung entfernt ist. Sie verweisen auf ihren Wert für die medizinische und wissenschaftliche Forschung, insbesondere wenn keine geeignete Alternative existiert.

Maria lehnt diese Argumentation ab.

„Es spielt keine Rolle, wie viele Jahre seitdem vergangen sind – dieses Kind wurde dennoch ermordet.“

Für Menschen, die diese Überzeugung teilen, geht es nicht einfach darum, ob fetales Material in einem Erfrischungsgetränk, einem Müsli, einem Impfstoff oder einem Medikament enthalten ist.

Es geht darum, ob dieses Produkt unter Verwendung von Wissen hergestellt wurde, das durch eine Zelllinie gewonnen wurde, von der sie glauben, dass sie niemals hätte existieren dürfen.

Der Streit endet nicht mit der endgültigen Zutatenliste.

Er beginnt bereits im Forschungsprozess – und das nächste Problem ist, wo dieser Prozess verschwindet.

HEK293 is a human cell line originally derived in the early 1970s from kidney tissue taken from a single fetus, believed to have come from an aborted pregnancy.



The cells are used as laboratory tools, not food ingredients.



Researchers can engineer them to express human taste… pic.twitter.com/wqkYB3hiRk — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 10, 2026

„Natürliche Aromen“ können eine firmeneigene Mischung beschreiben, ohne das Unternehmen zu nennen, das sie hergestellt hat, die darin enthaltenen Verbindungen zu benennen oder anzugeben, wie diese Verbindungen entwickelt wurden.

Große Lebensmittelmarken kaufen oft komplette Aromasysteme von spezialisierten Lieferanten, anstatt jede Rezeptur selbst zu entwickeln. Diese Lieferanten können die Süße erhöhen, Bitterkeit unterdrücken, die Salzigkeit verstärken oder einen vertrauten Geschmack bewahren, nachdem Zucker und Natrium reduziert wurden.

Der Verbraucher bekommt von all diesen Vorgängen nichts mit.

„Aromaverbindungen, die mithilfe dieser Systeme entwickelt wurden, müssen nicht einzeln gekennzeichnet werden“, sagte Maria, während sie aus dem im Bericht untersuchten Material vorlas.

Auf einer Flasche sind möglicherweise Zucker, Wasser, Zitronensäure, Salz und natürliche Aromen aufgeführt.

In der Regel werden weder das Aromenhaus noch die Screening-Plattform noch die Laborverfahren genannt, die zum Einsatz kamen, bevor die Rezeptur den Hersteller erreichte.

Senomyx wurde 2018 von Firmenich übernommen. Firmenich wurde später Teil von dsm-firmenich, einem der weltweit größten Unternehmen für Aromen und Duftstoffe. Der Bericht nennt außerdem Givaudan und International Flavors & Fragrances als wichtige Akteure in der Geschmacks- und Aromenentwicklung.

Ihre Namen stehen nicht auf den Verpackungen von Müsli, Sportgetränken, abgefülltem Kaffee oder Snacks, die sich jemand auf dem Weg zur Tür schnappt.

Nichts davon beweist, dass jeder Lieferant für jedes Aroma HEK293 verwendet. Es beweist nicht, dass jedes Produkt, das „natürliche Aromen“ angibt, mit einer aus Föten gewonnenen Zelllinie entwickelt wurde.

Es beweist, dass die Verpackung allein keine Auskunft darüber geben kann.

Ein Käufer, der künstliche Süßstoffe meidet, kann das Etikett lesen.

Ein Käufer, der Erdnüsse meidet, erhält einen Allergenhinweis.

Ein Käufer, der Einwände gegen die Verwendung von aus Föten gewonnenen Zelllinien in der Forschung hat, erhält keine vergleichbare Information.

„Natürliche Aromen“ sagen dem Verbraucher, zu welcher Kategorie ein Inhaltsstoff gehört, verschleiern dabei jedoch einen Großteil des Entstehungsprozesses.

Damit liegt die Frage in den Händen der Unternehmen selbst – und bei deren Antworten wird die Wortwahl plötzlich vorsichtig.

“Natural flavors” can describe a proprietary mixture without identifying the company that created it, the compounds inside it, or how those compounds were developed.



Large food brands often buy complete flavor systems from specialized suppliers rather than create every formula… pic.twitter.com/U2qzYudMRq — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 10, 2026

Große Lebensmittelkonzerne haben wiederholt bestritten, fötale Zellen oder fötales Gewebe in ihre Produkte zu geben.

Das ist jedoch nicht die Frage, um die es hier geht.

PepsiCo erklärte im Jahr 2022:

„Zu einem bestimmten Zeitpunkt unterhielt PepsiCo tatsächlich eine Geschäftsbeziehung mit Senomyx, um die Entwicklung neuer Süßstoffe und Geschmacksverstärker zu untersuchen. Die geschäftliche Beziehung von PepsiCo zu Senomyx ist beendet, und wir verwenden keine Inhaltsstoffe von Senomyx in unseren Produkten. PepsiCo führt keinerlei Forschung durch und finanziert auch keine Forschung, bei der menschliches Gewebe oder Zelllinien aus Embryonen oder Föten verwendet werden.“

Die Erklärung bezieht sich auf die frühere Zusammenarbeit von PepsiCo mit Senomyx. Sie besagt zudem, dass PepsiCo selbst keine Forschung durchführt oder finanziert, bei der aus Föten gewonnene Zelllinien zum Einsatz kommen.

Es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass es jedem externen Aromenlieferanten vertraglich untersagt ist, HEK293 bei der Entwicklung von Wirkstoffen für PepsiCo zu verwenden.

Diese Auslassung ist kein Beweis dafür, dass solche Forschung stattfindet.

Es ist die Frage, die die Erklärung unbeantwortet lässt.

Ein Unternehmen kann wahrheitsgemäß behaupten, dass seine Endprodukte keine fötalen Zellen enthalten, ohne sich zu den Laborverfahren zu äußern, die zu einem früheren Zeitpunkt im Entwicklungsprozess zum Einsatz kamen.

Gesetzgeber in mehreren Bundesstaaten haben versucht, diese Lücke zu schließen.

Ein 2012 in Oklahoma eingebrachter Gesetzentwurf hätte es Unternehmen untersagt, wissentlich Lebensmittel zu verkaufen, die abgetriebene menschliche Föten enthielten oder bei deren „Forschung oder Entwicklung der Inhaltsstoffe abgetriebene menschliche Föten verwendet wurden“.

Der Gesetzentwurf beschränkte sich nicht auf den physischen Inhalt der Verpackung.

Er zielte darauf ab, wie die Inhaltsstoffe hergestellt wurden.

Er wurde nicht verabschiedet.

Gesetzgeber in Texas schlugen später auffällige Kennzeichnungen für Lebensmittel, medizinische und kosmetische Produkte vor, die fötales Gewebe enthalten oder durch Forschung unter Verwendung von fötalem Gewebe entwickelt wurden.

Auch dieses Vorhaben scheiterte.

Ein 2026 in Idaho diskutierter Vorschlag sah Kennzeichnungen für Produkte vor, die menschliches fötales Gewebe enthalten oder unter Verwendung davon entwickelt wurden.

Er scheiterte im Ausschuss.

Diese Gesetzesentwürfe sind von Bedeutung, weil sie eine Unterscheidung anerkennen, die in der öffentlichen Debatte oft übersehen wird:

Was sich im Produkt befindet.

Was zu seiner Entwicklung verwendet wurde.

Die Kontroverse beschränkt sich nicht auf die Behauptung, dass fötale Zellen direkt in Lebensmittel eingemischt werden. Der Gesetzestext greift wiederholt auf den Forschungsprozess zurück.

Derzeit gibt es keine bundesweite Kennzeichnung, die einem Verbraucher mitteilt, ob eine Aromastoffverbindung mithilfe einer aus fötalem Gewebe gewonnenen Zelllinie entdeckt wurde.

Ohne diese Offenlegung liegt die Entscheidung wieder in den Händen des Verbrauchers.

Major food companies have repeatedly denied putting fetal cells or fetal tissue into their products.



That is not the question being asked.



PepsiCo stated in 2022:



“At one time PepsiCo did have a relationship with Senomyx exploring the development of new sweeteners and flavor… pic.twitter.com/5q7uDY4NSD — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 10, 2026

Natürliche Aromen sind in fast jedem Gang eines durchschnittlichen Supermarkts zu finden.

Sie sind in Chips, Crackern, Keksen, Limonaden, Sportgetränken, Müsli, Suppen, Tiefkühlgerichten, Süßigkeiten, Joghurt, Proteinshakes, Brot und sogar in Tierfutter enthalten.

Der Bericht nennt bekannte Produkte, bei denen häufig „natürliche Aromen“ als Zutat aufgeführt sind. Die Tatsache, dass sie enthalten sind, beweist jedoch nicht, dass jedes einzelne davon unter Verwendung von HEK293 entwickelt wurde.

Maria macht diese Einschränkung deutlich.

„Letztendlich können wir, wie bereits gesagt, nicht mit Sicherheit sagen, dass all diese Lebensmittel in der Forschungs- und Entwicklungsphase oder bei Labortests HEK293 enthalten“, sagte sie.

„Wir können auch nicht behaupten, dass jedes Mal, wenn auf dem Etikett eines Lebensmittels ‚natürliche Aromen‘, ‚künstliche Aromen‘ usw. steht, HEK293 im Spiel ist.“

Dieser Vorbehalt ist entscheidend.

In der Forschung zu Geschmacksrezeptoren wurden aus Föten gewonnene Zelllinien verwendet. Große Aromenhersteller beliefern viele der weltweit größten Unternehmen für verarbeitete Lebensmittel. Die Methoden, mit denen ihre firmeneigenen Rezepturen entwickelt werden, werden auf den Etiketten für Verbraucher in der Regel nicht offengelegt.

Was der Bericht nicht feststellt, ist, welche aktuellen Produkte – wenn überhaupt – Verbindungen enthalten, die mittels HEK293 untersucht wurden.

Deshalb muss die für einen Hersteller nützlichste Frage präzise formuliert sein:

Verwenden Ihre Aromenlieferanten HEK293 oder eine andere aus Föten gewonnene Zelllinie bei der Erforschung, Untersuchung oder Entwicklung von Verbindungen für Ihre Produkte?

Die Frage, ob das fertige Lebensmittel „Gewebe von abgetriebenen Föten enthält“, ermöglicht es einem Unternehmen, eine direkte – und potenziell zutreffende – Verneinung abzugeben.

Die Frage nach den Laborverfahren des Lieferanten erfordert eine andere Antwort.

Verbraucher müssen nicht darauf warten, dass jedes Unternehmen eine solche Antwort liefert.

Lebensmittel mit kürzeren Zutatenlisten erfordern in der Regel weniger firmeneigene Rezepturen und weniger versteckte Lieferanten. Fleisch, Eier, Gemüse, Obst, Reis, Bohnen und andere Grundnahrungsmittel sind nicht auf aufwendige Systeme angewiesen, die darauf ausgelegt sind, Süße zu imitieren, Bitterkeit zu unterdrücken oder stark verarbeitete Lebensmittel frisch schmecken zu lassen.

Manche saubereren Alternativen kosten sogar weniger als die Markenprodukte, die sie ersetzen.

Lebensmittelunternehmen könnten den Verbrauchern zudem eine klare Garantie geben: dass weder sie noch ihre Lieferanten in irgendeiner Phase der Forschung oder Entwicklung aus Föten gewonnene Zelllinien verwenden.

Das Ziel ist nicht, Gewissheit zu behaupten, wo keine Gewissheit besteht.

Es geht darum, genügend Informationen einzufordern, damit Menschen Entscheidungen treffen können, die mit ihrer Gesundheit, ihren Werten und ihrem Gewissen im Einklang stehen.

Die Antwort lautet: keine Panik.

Es geht darum, zu lernen, hinter die beruhigende Etikettierung zu blicken, zu prüfen, was tatsächlich dahintersteckt, und Ihre Kaufentscheidungen auf Unternehmen auszurichten, die Ihren Werten entsprechen und sich zu transparenten, ethischen Praktiken verpflichten.

Natural flavors appear in nearly every aisle of the average grocery store.



They are found in chips, crackers, cookies, soda, sports drinks, cereal, soup, frozen meals, candy, yogurt, protein shakes, bread, and even pet food.



The report names familiar products that commonly list… pic.twitter.com/lzQnU9o88V — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 10, 2026

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie heute dabei waren und Ihrer Pflicht nachgekommen sind, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

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