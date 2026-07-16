Tanker gestoppt: Pentagon startet nach Irans Gesprächsabsage zweite Angriffswelle und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

B Das Pentagon kündigt eine zweite Angriffswelle an , die am Mittwoch im Laufe des Tages folgen soll, nachdem der Tag bereits mit einem ersten 90-minütigen Angriff begonnen hatte.

, die am Mittwoch im Laufe des Tages folgen soll, nachdem der Tag bereits mit einem ersten 90-minütigen Angriff begonnen hatte. Trump droht mit umfassenderen Angriffen , sofern der Iran nicht an den Verhandlungstisch zurückkehrt – er kündigt an, die Angriffe nächste Woche „auszuweiten“.

, sofern der Iran nicht an den Verhandlungstisch zurückkehrt – er kündigt an, die Angriffe nächste Woche „auszuweiten“. Am Mittwoch fanden bereits zum fünften Tag in Folge US-Bombardements vor allem auf iranische Küstenanlagen statt.

vor allem auf iranische Küstenanlagen statt. Der Iran greift US-Stützpunkte am Persischen Golf an und warnt vor Auswirkungen auf die regionalen Ölexporte; er erklärt, die „Kontrolle“ über die Straße von Hormus zu haben.

und warnt vor Auswirkungen auf die regionalen Ölexporte; er erklärt, die „Kontrolle“ über die Straße von Hormus zu haben. Keine Anzeichen für eine Deeskalation: Teheran lehnt Verhandlungen ab und kündigt weitere Vergeltungsmaßnahmen an.

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Pentagon kündigt für den späten Mittwoch eine weitere Angriffswelle an

Im Iran ist es Nacht, und offenbar ist die „Pause“ der USA vorbei – die Bombardements werden fortgesetzt: (CENTCOM) „Um 15:00 Uhr ET haben die US-Streitkräfte heute eine zweite Angriffswelle gegen den Iran gestartet. Die Angriffe zielen auf iranische Militärkapazitäten ab, die dazu dienen, Schiffe zu bedrohen, die die Straße von Hormus – eine für den globalen Handel lebenswichtige internationale Wasserstraße – frei durchqueren. Das US-Militär zieht den Iran auf Anweisung des Oberbefehlshabers zur Rechenschaft.“

Zweifellos werden diese Angriffswellen immer heftiger, aber das gilt auch für die „Vergeltungsmaßnahmen“ des Irans … wie bereits berichtet: Kuwait von den schlimmsten iranischen Angriffen seit Wochen getroffen, während der Krieg eskaliert (Bloomberg).

Unterdessen gab es am Mittwochnachmittag ein interessantes, zweideutiges Eingeständnis von Präsident Trump:

US-Präsident Trump sagt, der Ölpreis werde eine Zeit lang Achterbahn fahren; er geht davon aus, dass die Inflation zum Jahresende niedriger sein wird als derzeit. Er würde gerne sinkende Zinsen sehen, hält es aber für besser, eine Pause einzulegen, als die Zinsen anzuheben

Später in der Nacht hat das US-Militär einen unbeladenen Öltanker außer Gefecht gesetzt, der versuchte, in Richtung eines iranischen Hafens im Arabischen Golf zu fahren:

US-Streitkräfte setzten am 15. Juli Maßnahmen zur Seeblockade gegen den Iran durch, indem sie einen unbeladenen Öltanker außer Gefecht setzten, der versuchte, einen iranischen Hafen im Arabischen Golf anzulaufen.

Kräfte des US-Zentralkommandos (CENTCOM) beobachteten den unter der Flagge von Curaçao fahrenden M/T Belma bei der Durchfahrt durch internationale Gewässer in Richtung der Insel Kharg. Das Handelsschiff ignorierte mehrere Warnungen, als es versuchte, die US-Blockade zu durchbrechen. Ein US-Flugzeug setzte das Schiff außer Gefecht, nachdem es Hellfire-Raketen auf den Schornstein des Schiffes abgefeuert hatte. Das Schiff ist nicht mehr auf dem Weg in den Iran.

Trump: Angriffe werden „ausgeweitet“

Früher am Tag, nur wenige Stunden nachdem die 90-minütige Salve der jüngsten US-Angriffe auf den Iran am Morgen beendet war, behauptete Präsident Trump erneut, der Iran strebe verzweifelt diplomatische Gespräche an. Der Iran reagierte jedoch umgehend und erklärte, er habe „keine Pläne“, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Damit ist Präsident Trump bereit, die militärische Eskalation voranzutreiben, und erklärte gegenüber FOX, dass die Angriffe auf die Islamische Republik nächste Woche „ausgeweitet“ würden – auch wenn sich manche fragen, warum er diese Verzögerung ankündigt.

President Trump tells Fox News that strikes against Iran will expand next week as the Middle East braces for what comes next. pic.twitter.com/zOwaGc44KF — Trey Yingst (@TreyYingst) July 15, 2026

Übersetzung von „X“: Präsident Trump sagt Fox News, dass Angriffe gegen den Iran nächste Woche erweitert werden, während der Nahe Osten sich auf das wappnet, was als Nächstes kommt.

Eine Deeskalation scheint nicht in Sicht zu sein, zumal laut Al Jazeera der Einfluss der „härteren Linie“ im Iran offenbar zunimmt:

Die iranische Regierung veröffentlicht die Zahl der sieben bei US-Angriffen getöteten Soldaten „ganz bewusst“, um ihre Unterstützung in der Bevölkerung während des Krieges zu festigen, sagt Mehran Kamrava, Professor für Politikwissenschaft an der Georgetown University Qatar.

„Was wir im Iran beobachten … ist ein Wiederaufleben des iranischen Nationalismus, und indem die Regierung die Tatsache hervorhebt, dass iranische Soldaten sterben und ihr Leben für die Verteidigung des Landes opfern, versucht sie sicherzustellen, dass diese Unterstützung durch die Bevölkerung ungebrochen bleibt“, erklärte Kamrava gegenüber Al Jazeera.

Diese Unterstützung sei wichtig, da kaum Zweifel daran bestünden, dass das Land mit hoher Inflation, Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Schäden in Höhe von 270 Mrd. US-Dollar zu kämpfen habe, sagte er. Gleichzeitig seien sich die Iraner bewusst, dasssie den Amerikanern militärisch nicht auf Augenhöhe begegnen können; daher verwandeln sie den Konflikt von einem militärischen in einen wirtschaftlichen – daher auch die Angriffe auf die Schifffahrt“, so Kamrava.

Angriffswellen vorerst gestoppt…

Das Pentagon eröffnete den Mittwochmorgen (US-Zeit) mit der Ankündigung einer weiteren Runde von Luftangriffen auf den Iran, die Teil einer offenbar anhaltenden Aktion zu sein scheinen – und die sich zunehmend auch auf die zivile und energetische Infrastruktur der Islamischen Republik ausweiten.

„Heute um 6 Uhr morgens (ET) begannen die Streitkräfte des US-Zentralkommandos (Centcom) mit einer Angriffswelle gegen den Iran“, teilte Centcom mit. „Die Luftangriffe zielen darauf ab, die militärischen Fähigkeiten der iranischen Streitkräfte weiter zu schwächen, die diese für Angriffe auf die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus genutzt haben.“

Das US-Militär gab ferner an, dass es über Nacht eine „siebenstündige Welle“ von Luftangriffen gestartet habe – und dass am nächsten Tag (Mittwoch) eine 90-minütige Welle folgte. Zudem hatten die USA bereits am Vorabend erneut eine Seeblockade gegen iranische Häfen verhängt und neben der Einleitung ihrer vierten Nacht in Folge mit Luftangriffen auf das Land auch die Warnung von Präsident Trump, dass es für den Iran, sollte er nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren, „nächste Woche richtig schlimm werden wird, denn nächste Woche sind die Kraftwerke dran.“

BREAKING: Iran declares it has “no plans” for talks. https://t.co/GNDtzt8Rx5 — Polymarket (@Polymarket) July 15, 2026

Übersetzungen von „X“: BREAKING: Iran erklärt, es habe „keine Pläne“ für Gespräche.

AKTUELL: Trump enthüllt, dass Iran angerufen hat & „einen Deal machen will.“

„Ihr solltet besser einen Deal abschließen, sonst bleibt euch nichts mehr übrig“, warnte Trump. „Letztendlich werden wir die Energieziele im Iran treffen. Nächste Woche sind die Brücken dran. Wir werden alle ihre Kraftwerke ausschalten. Wir werden alle ihre Brücken zerstören, es sei denn, sie setzen sich an den Verhandlungstisch und verhandeln.“

US-Luftangriff trifft iranische Militärkaserne

Die Sprecherin der iranischen Regierung, Fatemeh Mohajerani, gab bekannt, dass mindestens 30 Zivilisten im ganzen Land getötet und über 260 Menschen verletzt wurden durch amerikanische Luftangriffe der letzten Tage.

Luftangriffe sollen zudem eine iranische Militärkaserne im Südosten des Iran zerstört haben, wobei sieben Menschen ums Leben kamen. Die Associated Press berichtet: „Ein Angriff richtete sich gegen eine Kaserne der 388. mechanisierten Infanteriebrigade des Iran, die Panzer und gepanzerte Fahrzeuge einsetzt, in der Provinz Sistan und Belutschistan, wie das iranische Staatsfernsehen berichtete.“

„Dem Bericht zufolge feuerten die Amerikaner bei dem Angriff mindestens 13 Raketen ab, und unter den sieben Toten befanden sich Wehrpflichtige und Berufssoldaten“, fährt die AP fort. „Eine Reihe von Soldaten wurde verwundet.“

Die schweren Bombardements konzentrierten sich auf die Küstengebiete, wobei US-Angriffe Berichten zufolge einen zivilen Seeverkehrsturm in Chabahar im Süden des Iran getroffen haben sollen – dem Standort des einzigen Tiefwasserhafens des Landes außerhalb der Straße von Hormus, der dem Iran direkten Zugang zum Indischen Ozean ermöglicht, ohne den Persischen Golf passieren zu müssen.

US strikes hit a civilian maritime control tower in Chabahar, southern Iran.



Chabahar is strategically critical for Iran.



It's the country's only deep-water port outside the Strait of Hormuz, giving Iran direct access to the Indian Ocean without passing through the Gulf.… pic.twitter.com/NYNoy0azAI — Clash Report (@clashreport) July 15, 2026

IRGC greift mehrere US-Einrichtungen am Golf an

Wie erwartet hat der iranische IRGC eine Welle von Vergeltungsschlägen fortgesetzt, die auf kritische US-Militärinfrastruktur im gesamten Golf abgezielt haben und sogar bis nach Jordanien reichten.

Zu den getroffenen Zielen gehören laut einer Reihe regionaler Quellen unter anderem – der Luftwaffenstützpunkt Sheikh Isa in Bahrain, die Stützpunktanlage der 5. Flotte der US-Marine, Ali Al-Salem und Camp Buehring in Kuwait sowie der Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti in Jordanien.

Zudem berichten Quellen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von Angriffen auf den wichtigen Hafen von Fujairah, während Kuwait bestätigt, dass eines seiner Marineschiffe getroffen wurde, wobei vier Besatzungsmitglieder verletzt wurden. Darüber hinaus kursieren in den sozialen Medien zahlreiche unbestätigte Aufnahmen, die Shahed-Kamikaze-Drohnen zeigen, die Kuwait angreifen, sowie massive schwarze Rauchwolken, die von brennenden Anlagen in Kuwait aufsteigen. Auch die Standorte des Hauptquartiers der 5. US-Flotte in Bahrain weisen Anzeichen von Schäden durch eingehende Geschosse auf.

Die IRGC hat betont, dass der „Export von Öl und Gas aus der Region entweder für alle oder für niemanden bestimmt sein wird“.

Die Iraner haben weiterhin ihren nationalistischen Widerstand zur Schau gestellt und zu keinem Zeitpunkt Anzeichen eines Rückzugs gezeigt, wie es Trump erhofft hatte:

Addressing the Civilized and Courageous Nation of Iran with derogatory language does not diminish its Greatness.



Iranians are known for their civility, culture, and strong moral values. We do not answer vulgarity with vulgarity, but with action: fearlessly and with great valor. — Syed Abbas Araghchi (@SyedAbbasA3t) July 15, 2026

Übersetzung von „X“: Die Anrede der zivilisierten und mutigen Nation Irans mit herabwürdigender Sprache mindert nicht ihre Größe. Iraner sind bekannt für ihre Höflichkeit, Kultur und starken moralischen Werte. Wir antworten nicht auf Vulgarität mit Vulgarität, sondern mit Handeln: furchtlos und mit großem Mut.

Neue Warnung bezüglich der Operation auf der Insel Kharg

Präsident Trump steht weiterhin unter Druck, was die nächsten Schritte oder die endgültigen Ziele angeht. In diesem Zusammenhang wurde er am Mittwochabend von Fox News zur Einnahme der Insel Kharg befragt. Trump antwortete:

„Wir haben die Insel Kharg, wie Sie wissen, bereits zweimal angegriffen. Sogar dreimal. Ich sagte, man solle alles angreifen, aber diesen kleinen Bereich im Umkreis von 25 Yards aussparen, weil ich das im Hinblick auf die Weltwirtschaft nicht will. Was die Einnahme der Insel angeht: Wenn wir den Feind weit genug und tief genug zurückdrängen können, würde ich das tun.“

Doch die iranischen Streitkräfte zeigen keine Anzeichen eines Rückzugs. Stattdessen heißt es in einer Botschaft des Armeekommandos im staatlichen Fernsehen, dass „eine entschlossene Reaktion auf diese aggressive Aktion des amerikanischen Feindes“ weiterhin folgen werde.

Footage, reportedly taken during Iranian drone and missile strikes against Kuwait earlier, shows a Shahed-136 impact. The U.S. continues to trade strikes with Iran, as targets inside Bahrain and Kuwait are now bearing the brunt of Iranian fires. pic.twitter.com/AC07mtqi96 — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Übersetzung von „X“: Aufnahmen, die angeblich während iranischer Drohnen- und Raketenangriffe auf Kuwait früher aufgenommen wurden, zeigen einen Einschlag eines Shahed-136. Die USA setzen den Schlagabtausch mit dem Iran fort, da Ziele in Bahrain und Kuwait nun den Hauptteil der iranischen Angriffe tragen.

In Bahrain und Kuwait ertönten am frühen Mittwoch angesichts der iranischen Angriffe, die mittlerweile zu einer täglichen Erscheinung geworden sind, erneut Raketenalarmwarnungen.

Unterdessen: Kommen die Angriffe auf Atomanlagen zurück?

Video US air strike which destroyed an Iranian 35 mm Samavat anti-aircraft gun (Swiss Oerlikon GDF-001 copy) stationed to protect Bushehr nuclear powerplant.

Geo-located by @GEOIMINT at 28.83027, 50.87936. pic.twitter.com/RXrnCO9TJA — Mehdi H. (@mhmiranusa) July 14, 2026

Übersetzung von „X“: Video US-Luftangriff, der eine iranische 35-mm-Samavat-Flugabwehrkanone (Kopie der Schweizer Oerlikon GDF-001) zerstörte, die stationiert war, um das Kernkraftwerk Bushehr zu schützen. Geolokalisiert von @GEOIMINT bei 28.83027, 50.87936.

Entwicklungen der letzten Nacht

via Newsquawk…

US-Präsident Trump erklärte in einem vorab aufgezeichneten Interview mit Fox News, dass sie den Iran schwer treffen würden und die Straße von Hormus offen bleiben müsse. Er fügte hinzu, dass die Angriffe so lange fortgesetzt würden, bis er sage, es reiche, und erklärte zudem, dass sie die Energieziele für den Schluss aufheben und diese schließlich angreifen würden. Trump sagte außerdem, man werde den Iran am Mittwochabend hart treffen, und dass es nächste Woche für den Iran wirklich schlimm werden werde; dabei werde man nächste Woche die iranischen Kraftwerke und Brücken angreifen, sofern der Iran nicht an den Verhandlungstisch komme. Darüber hinaus erklärte er, US-Beamte hätten am Dienstag mit dem Iran gesprochen und diesem mitgeteilt, er solle besser eine Einigung erzielen.

Die Streitkräfte des US-Zentralkommandos (CENTCOM) begannen am Dienstag um 15:00 Uhr EDT/20:00 Uhr BST mit einer weiteren Runde von Angriffen gegen den Iran, um die iranischen Kapazitäten, die für Angriffe auf die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus genutzt werden, weiter zu schwächen, während CENTCOM später den Abschluss der Angriffe gegen den Iran bekanntgab.

Die USA griffen die Insel Qeshm im Süden des Iran an, und im Küstengebiet von Ost-Hormozgan und Sirik waren Explosionen zu hören, ebenso wie in Bandar Abbas und auf der Insel Hengam. Auch in Bampur und Chabahar im Iran waren Explosionen zu hören, obwohl die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, dass Beamte Berichte über Explosionen in Chabahar dementierten; gleichzeitig wurden Explosionen in der iranischen Hafenstadt Bandar Imam Khomeini gemeldet, und eine Mineralwasseranlage in Deloran wurde von drei Geschossen getroffen. Darüber hinaus wurde berichtet, dass die Luftabwehr rund um das Kernkraftwerk Bushehr im Iran aktiv wurde.

Die IRGC erklärte, sie habe feindliche Waffen- und Ersatzteillager in Bahrain und Kuwait ins Visier genommen, ebenso wie eine Drohnenrampe auf dem kuwaitischen Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem sowie US-Stellungen auf dem jordanischen Stützpunkt Azraq und das Hauptquartier der 5. US-Flotte, Treibstoffanlagen und Ausrüstung in Bahrain. Die IRGC erklärte, solange das „Böse der USA“ in der Region verbleibe, werde kein Tropfen Öl und Gas aus der Region exportiert, und die US-Aggression werde nichts anderes bewirken, als die Öffnung der Straße von Hormus zu verzögern.

Der Iran werde auf die US-Angriffe reagieren, berichtete Tasnim.

Der stellvertretende iranische Außenminister Gharibabadi sagte, die USA würden einen Fehler begehen, wenn sie glaubten, ihre Militärangriffe und die Blockade würden den Iran dazu zwingen, Verhandlungen zu beantragen; er merkte jedoch auch an, dass eine Rückkehr des Irans zu den Verhandlungen und eine Nachsicht in Bezug auf die Straße von Hormus möglich seien. Darüber hinaus erklärte er, das Memorandum of Understanding (MoU) existiere faktisch nicht mehr und kein Land solle erwarten, dass der Iran die Bedingungen des Memorandums weiterhin umsetze.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu soll Berichten zufolge am Samstagabend nach Washington reisen, um sich dort mit US-Präsident Trump zu treffen, berichtete „Yedioth“.

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