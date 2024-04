Joaquin Phoenix, Elliott Gould, Chloe Fineman und andere jüdische Kreative unterstützen Jonathan Glazers Oscar-Rede in einem offenen Brief

Boots Riley, Debra Winger, Joel Coen, Todd Haynes und Lenny Abrahamson sind weitere Neuzugänge.

Joaquin Phoenix, Elliott Gould, Chloe Fineman und mehr als 150 weitere jüdische Kreative haben einen offenen Brief zur Unterstützung von Jonathan Glazers Oscar-Rede unterzeichnet.

Zu den 151 Unterzeichnern, die Variety vorliegen, gehören Phoenix’ Schwester Rain, die dreifach Oscar-nominierte Debra Winger, May December”-Regisseur Todd Haynes, Sorry to Bother You”-Regisseur Boots Riley, der gefeierte Filmemacher Joel Coen und “Room”-Regisseur Lenny Abrahamson, “Arrested Development”-Star David Cross, Dokumentarfilmerin Amy Berg, “Barbie”-Schauspieler Hari Nef, der legendäre Dramatiker Tom Stoppard, der ehemalige CEO von Focus Pictures James Schamus, Komikerin Kate Berlant, “You Hurt My Feelings”-Regisseurin Nicole Holofcener, “Secrets & Lies Lies”-Regisseur Mike Leigh, “Passages”-Regisseur Ira Sachs, “Gossip Girl”-Darstellerin und Autorin Tavi Gevinson, “Die Braut des Prinzen”-Darsteller Wallace Shawn, “Bottoms”-Regisseurin Emma Seligman, “Mistress America”-Star Lola Kirke, “Zola”-Regisseurin Janicza Bravo, “Broad City”-Stars Ilana Glazer und Abbi Jacobson und IndieWire-Filmkritiker David Ehrlich.

Variety hat die persönlichen Vertreter vieler Unterzeichner kontaktiert und die Dokumente, die ihre Teilnahme bestätigen, unabhängig überprüft.

In einer Stellungnahme gegenüber Variety sagte Ilana Glazer: “Ich habe diesen Brief unterschrieben, um dem Klima des Schweigens entgegenzuwirken, das an vielen Arbeitsplätzen und in vielen Branchen über Israels Krieg gegen Gaza herrscht, der nun in den siebten Monat geht. Die Kontroverse um Jonathan Glazer ist nur ein Beispiel dafür.

Schamus fügte hinzu: “Jonathan Glazers Dankesrede bei der Oscar-Verleihung ist zwar schon Wochen her, aber die skrupellose Ermordung von sieben Mitarbeitern der World Center Kitchen – und zahlloser anderer palästinensischer Zivilisten – in dieser Woche erinnert uns daran, dass sein Plädoyer für Menschlichkeit nur noch dringlicher geworden ist, ebenso wie unsere Pflicht als jüdische Kreative, gegen die bösartige Verleumdungskampagne, die gegen ihn geführt wird, zu protestieren”.

Nachdem Glazers Holocaust-Drama “The Zone of Interest” bei der Oscar-Verleihung am 10. März den Preis für den besten internationalen Spielfilm gewonnen hatte, nutzte der Regisseur seine Rede, um auf den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten einzugehen. “Alle unsere Entscheidungen wurden getroffen, um uns in der Gegenwart zu reflektieren und zu konfrontieren, nicht um zu sagen, schaut, was sie damals getan haben, sondern schaut, was wir heute tun. Unser Film zeigt, wohin Entmenschlichung in ihrer schlimmsten Form führt. Sie hat unsere gesamte Vergangenheit und Gegenwart geprägt”, so Glazer. “Gerade jetzt stehen wir hier als Menschen, die ihr Jüdischsein und den Holocaust verleugnen, der von einer Besatzung missbraucht wurde, die so viele unschuldige Menschen getötet hat. Ob es die Opfer des Oktobers sind, die Opfer des 7. Oktober in Israel oder die Opfer der andauernden Angriffe auf Gaza, alle Opfer dieser Entmenschlichung, wie können wir Widerstand leisten?

Seine Worte riefen sowohl Kritik als auch Lob hervor. In einem offenen Brief, der am 18. März veröffentlicht wurde, prangerten mehr als 1.000 jüdische Kreative und Führungskräfte Glazers Rede an, weil sie dazu beitrage, den “wachsenden antijüdischen Hass auf der ganzen Welt” zu schüren, während andere, wie der Regisseur Ken Loach, ihn verteidigten und seine Äußerungen als “mutig” und “äußerst wertvoll” bezeichneten. Glazer hat sich bisher nicht öffentlich zu den Reaktionen auf seine Rede geäußert, aber Anfang dieser Woche spendete der Regisseur sieben signierte “Zone of Interest”-Poster für eine Auktion von Cinema for Gaza, um Geld für medizinische Hilfe für Palästinenser zu sammeln.

“Wir sind jüdische Künstler, Filmemacher, Autoren und Kreative, die Jonathan Glazers Statement zur Oscarverleihung 2024 unterstützen. Wir waren alarmiert, als wir sahen, wie einige unserer Kollegen in der Branche seine Äußerungen falsch darstellten und anprangerten”, heißt es in dem offenen Brief. “Ihre Angriffe auf Glazer sind eine gefährliche Ablenkung von Israels eskalierender Militärkampagne, die bereits mehr als 32.000 Palästinenser in Gaza getötet und Hunderttausende an den Rand des Hungers gebracht hat. Wir trauern um all jene, die in Palästina und Israel in zu vielen Jahrzehnten getötet wurden, einschließlich der 1.200 Israelis, die bei den Angriffen der Hamas am 7. Oktober getötet wurden, und der 253 Geiseln, die entführt wurden”.

In dem Brief heißt es weiter: “Die Angriffe auf Glazer haben auch eine mundtot machende Wirkung auf unsere Branche und tragen zu einem allgemeinen Klima der Unterdrückung von Redefreiheit und Dissens bei – genau die Qualitäten, die unsere Branche hochhalten sollte. Glazer, Tony Kushner, Steven Spielberg und zahllose andere Künstler aller Couleur haben die Tötung palästinensischer Zivilisten verurteilt. Wir alle sollten in der Lage sein, dasselbe zu tun, ohne zu Unrecht des Antisemitismus beschuldigt zu werden.

“Wir ehren den Holocaust, indem wir sagen: Nie wieder, für niemanden”, schließt die Erklärung.

Lesen Sie den gesamten offenen Brief und sehen Sie sich die Liste der Unterzeichner unten an.

Wer alles unterschrieben hat ist am Ende des Artikels in der Quell zu fin