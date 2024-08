Joe Biden spricht den leisen Teil laut aus – über die bevorstehenden Wahlen und die “nicht friedliche” Übergabe der Macht.

In seinem ersten Interview seit dem Ende seiner Kandidatur für die Wiederwahl äußerte Joe Biden am Mittwoch Zweifel an einer friedlichen Machtübergabe, sollte Präsident Donald Trump die Wahl 2024 verlieren.

“Wenn Trump gewinnt, bin ich überhaupt nicht zuversichtlich”, sagte Biden am Sonntagmorgen gegenüber CBS News, um dann schnell seine Position zu ändern und zu sagen:

“Ich meine, wenn Trump verliert, bin ich überhaupt nicht zuversichtlich”.

Joe Biden and his administration are in charge of ensuring that the transfer of power is peaceful.



Is he saying he's not confident in his own administration? https://t.co/Czvea0orpg — Virginia Kruta (@VAKruta) August 7, 2024

Das aufgezeichnete Interview wird am Sonntag in voller Länge ausgestrahlt.

Es handelt sich um ein klassisches vorausschauendes Programm in einem klar aufgezeichneten und vorproduzierten Interview. Es ist die Regierung Biden, die für einen friedlichen Machtwechsel verantwortlich ist, und er sagt uns im Voraus, dass es nicht friedlich sein wird. Seien Sie gewarnt. Die Umwälzungen, die wir jetzt in Großbritannien erleben, werden bald nach Amerika kommen, und passen Sie auf, auf welcher Seite die britische Regierung und die Polizei stehen (Anmerkung: es sind nicht die einheimischen britischen Bürger).

Betet für Frieden. Bereitet euch auf den Krieg vor. Unabhängig vom Ausgang der Wahl sollten Sie wissen, dass Ihre Zukunft in Gottes Hand liegt. Die menschliche Regierung wird niemals etwas lösen. Legen Sie Vorräte an Lebensmitteln, Wasser und anderen Dingen an. Bauen Sie ein Netzwerk von lokalen Bauern und Lieferanten auf, bei denen Sie direkt einkaufen oder mit denen Sie Handel treiben können, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Läden nichts Wertvolles mehr zu bieten haben, vorwiegend keine Lebensmittel.

Lernen Sie Ihre Nachbarn kennen und finden Sie heraus, welche von ihnen gleich gesinnt sind und welchen Sie nicht trauen können in einer Zeit der Entbehrungen und Krisen, denn die Globalisten haben eine ganze Reihe von Krisen für uns geplant. Sie wissen, dass sie nur durch das Säen von Chaos in unseren Gesellschaften in der Lage sein werden, ihr Werk der Schaffung eines dystopischen Kontrollnetzes von oben nach unten mithilfe von KI zu vollenden.

Noch wichtiger ist es, sich mental und spirituell auf eine Zeit der Verfolgung derjenigen vorzubereiten, die sich dem Diktat des digitalen Kontrollnetzes der Globalisten verweigern.