Joe Biden über die Beziehungen zu China

Es bedarf kaum einer Erklärung, dass die Art der Beziehungen zwischen den beiden führenden Weltmächten unter der neuen amerikanischen Administration (während ihrer nächsten vier Jahre an der Macht) im Mittelpunkt des globalen politischen Prozesses stehen wird.

Das letzte Mal berührten wir dieses Thema im Zusammenhang mit dem Telefongespräch vom 5. Februar zwischen dem neuen US-Außenminister Antony Blinken und Yang Jiechi, der im Zentralkomitee der KPCh für die gesamte Bandbreite der Beziehungen der VR China zur Außenwelt verantwortlich ist. Der Inhalt dieses Gesprächs, wie er im offiziellen Bericht des Außenministeriums wiedergegeben wurde, gab keinen Anlass zu einer positiven Prognose über die Entwicklung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen in der nahen Zukunft. Es scheint, dass die Sache von Michael Pompeo (entschieden antichinesisch) weiter gedeiht, auch wenn er selbst nicht mehr an der Spitze der amerikanischen Diplomatie steht.

Auch hier ist anzumerken, dass Blinken in diesem Gespräch die Position seines Landes (die übrigens auch nicht ganz eindeutig ist) nur in Bezug auf die politische und diplomatische Sphäre der Beziehungen mit der VR China skizziert hat. Die Handels- und Wirtschaftssphäre nimmt darin einen äußerst wichtigen Platz ein. Es gibt auch andere Bereiche der zwischenstaatlichen Interaktion (wie ideologische und kulturelle). Aber vor allem mit dem Handel und der Wirtschaft hofft man, den Prozess der Entwicklung der amerikanisch-chinesischen Beziehungen davon abzuhalten, der schlechten, Jahrhunderte zurückreichenden Logik des vorbestimmten Konflikts zwischen den „alternden“ und „aufstrebenden“ Supermächten zu folgen.

Im Allgemeinen kann die Position der USA im Komplex der Beziehungen mit ihrem geopolitischen Hauptgegner nur als diejenige betrachtet werden, die von der ersten Person des Landes, d.h. seinem Präsidenten, geäußert wird, der seit dem 20. Januar dieses Jahres Joe Biden ist. Als amtierender Präsident wurde er auf die eine oder andere Weise sowohl in seinen öffentlichen Reden als auch im Zuge seiner Kontakte mit seinen ausländischen Kollegen angesprochen. Die Reden, die bis zu einem gewissen Grad „orientierenden“ Charakter hatten, wurden in den Hauptquartieren „relevanter“ Abteilungen, wie dem Außen- und dem Verteidigungsministerium, gehalten.

Die erste unter dem allgemeinen Titel „President Biden’s Remarks on America’s Place in the World“ wurde am 4. Februar gehalten. Die zentrale Botschaft der Rede war eine Erklärung an die Außenwelt, dass „Amerika zurückkommt“, nicht um die Probleme von gestern zu lösen, sondern um auf die von heute und morgen zu reagieren. Die Hauptquellen waren „China, das die USA mit seinen wachsenden Ambitionen herausfordert“ und Russland, das „unsere Demokratie bedroht“.

China wurde eine „Konfrontation“ über seine „wirtschaftlichen Missbräuche“ und „Angriffe auf Menschenrechte, geistiges Eigentum und die Weltordnung“ versprochen. Gleichzeitig wurde die Bereitschaft geäußert, mit China zusammenzuarbeiten, wenn es den amerikanischen Interessen entspricht“. Indirekt waren „(anti-)chinesische“ Motive auch in anderen Teilen dieser Rede präsent, zum Beispiel in der Passage über die Pläne, einen „Gipfel der Demokratien“ abzuhalten, um den Prozess der „globalen Demokratisierung vor Autoritarismus“ zu schützen. Das Symbol dieses Prozesses wird offenbar die Förderung der (ausdrücklich erwähnten) LBGT-Rechte sein.

Einer der Hauptpunkte von Joe Bidens Rede am 10. Februar im Pentagon war, dass die USA stark sein sollten „nicht so sehr durch das Beispiel der Macht, sondern durch die Macht des Beispiels.“ Weiter versprach er „kein Zögern“ beim Einsatz der Streitkräfte, um die lebenswichtigen Interessen „des amerikanischen Volkes“ zu schützen, merkte aber dennoch an, dass dies ein „letztes Mittel“ sei, um mit dem einen oder anderen externen Problem des Landes umzugehen.

Generell ist diese These eine Variation des altrömischen Mems Ultima ratio, das im frühen 17. Jahrhundert in Frankreich (und hundert Jahre später in Preußen) sogar auf die königlichen Kanonen geworfen wurde. Angesichts der monströsen Macht moderner „Kanonen“ kann man die obige These von Joe Biden nur begrüßen und als positives Signal nach außen sehen. Es kommt nur darauf an, dieses Signal konkret zu füllen.

Und auch in diesem Fall gibt es mehrere „Optionen“. Ist das Auftauchen von zwei Flugzeugträger-Streichgruppen der US-Marine Anfang Februar im Südchinesischen Meer ein vorbereitendes (oder vorbereitendes, …) letztes Argument von „König“ Joe Biden? Eines ist sicher: Diese Aktion ist, wie schon die frühere Durchfahrt des Raketenzerstörers John S. McCain durch die Straße von Taiwan, ein äußerst gefährliches Spiel. Angesichts der außerordentlichen Bedeutung, die China, also der Hauptgegner der Vereinigten Staaten, der Situation in den Gewässern sowohl des Südchinesischen Meeres als auch um Taiwan beimisst.

In der Zeit zwischen diesen beiden Reden gab es ein bemerkenswertes Interview von Joe Biden mit einem Journalisten der Fernseh- und Rundfunkanstalt CBS. Die Kernthese war die Vorhersage des Präsidenten, dass in den Beziehungen zwischen den USA und China kaum ein Konflikt zu erwarten sei, sondern eher ein „harter Wettbewerb“. Letzteres ist offenbar eine Folge seiner eigenen Absicht, China zur Einhaltung bestimmter „Regeln“ der internationalen Arena zu bewegen.

Das Telefongespräch von Joe Biden mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar war für eine solche Form der Kommunikation beispiellos lang (zwei Stunden). Es gibt keinen vollständigen Text des Gesprächs im öffentlichen Bereich und wir müssen uns ausschließlich auf sehr allgemeine Kommentare verlassen. Insbesondere die folgenden Äußerungen des amerikanischen Präsidenten, der betonte, dass er den chinesischen Staatschef „gut kennt“, weil er ihn in seiner Zeit als Vizepräsident in der Obama-Regierung mehrfach getroffen hat, können als solche angesehen werden.

Bisher ist es schwierig, Joe Bidens Worte sinnvoll zu interpretieren, die sich auf die Tatsache beziehen, dass das sich schnell entwickelnde China „uns das Mittagessen wegschnappen wird“, wenn die USA sich nicht mit der Entwicklung der eigenen Infrastruktur beeilen. Die im Namen des taiwanesischen Präsidenten gegenüber Joe Biden zum Ausdruck gebrachte „Dankbarkeit“ für die (angeblich von ihm angedeutete) Besorgnis der USA über den „Druck“ auf die Insel durch die chinesische Führung erscheint bemerkenswert.

Was die Kommentare in der VR China zu diesem Gespräch angeht, so sind sie vorsichtig optimistisch. Insbesondere glauben sie, dass allein die Tatsache eines solchen Gesprächs „ein Beweis für den guten Willen der Biden-Administration gegenüber dem Volk und der Regierung Chinas“ sei.

Das Telefongespräch von Joe Biden mit dem indischen Premierminister Narendra Modi am 8. Februar hatte den direktesten Bezug zur Frage der amerikanisch-chinesischen Beziehungen. Der von Modi veröffentlichte Kommentar zu dem vergangenen Gespräch erwähnt China nicht explizit. Aber es wurden etablierte symbolische Ausdrücke verwendet, die auf das Anliegen beider Gesprächspartner hinweisen, „Frieden und Sicherheit in der indo-pazifischen Region“ zu gewährleisten, für die eine klare Bedrohung besteht.

Auf einer Pressekonferenz am nächsten Tag bezeichnete der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, Indien als einen der wichtigsten Partner“ in der Region und zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung des Landes zu einer globalen Macht“. Das Vierergespann der USA, Indiens, Japans und Australiens wurde als potenzielles Hauptinstrument zur Sicherung der US-Interessen im IPR-Bereich identifiziert. Die komplexen Drehungen und Wendungen des Prozesses seiner Bildung stehen unter der ständigen Aufmerksamkeit von NEO.

Im Großen und Ganzen war die jüngste Rhetorik des neuen US-Präsidenten und seiner Regierungsbeamten in Bezug auf die Beziehungen zwischen den USA und China bisher eine schwer verdauliche Mischung aus ziemlich widersprüchlichen Reden. Sie ähnelt stark den öffentlichen Aktionen eines Profiboxers am Vorabend seines bevorstehenden Kampfes gegen einen drohenden Gegner. In der Regel hat dieser ganze Vorab-„Hype“ nichts mit dem späteren Verhalten des Boxers im Ring zu tun, geschweige denn mit dem Ergebnis des Kampfes.

Der Autor dieses Artikels ist nicht der einzige, der über die weitere Entwicklung der US-Außenpolitik etwas ratlos ist. Über die anhaltende „Zweideutigkeit“ nach der Rede des US-Präsidenten im Außenministerium berichtet eine der führenden Zeitungen Indiens, die Hindustan Times.

Nun warten wir also auf die ersten wirklichen Aktionen der neuen US-Regierung in den „sensiblen“ Bereichen der Beziehungen zu ihrem geopolitischen Hauptgegner. Wir werden Washingtons Aktivitäten im Handel mit der VR China und in den Beziehungen zu Taiwan sowie die weiteren Aktionen in der Quad-Konfiguration mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen.