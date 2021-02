Wie Großbritannien und die USA die Revolution in Bahrain töteten

Großbritannien und die Vereinigten Staaten arbeiteten zusammen, um die bahrainische Revolution von 2011 und die lang gehegten Bestrebungen des bahrainischen Volkes nach demokratischer Regierungsführung zu töten.

In dieser Woche vor zehn Jahren startete das bahrainische Volk einen gewagten, friedlichen Aufstand gegen ein verachtetes und despotisches monarchisches Regime. In den folgenden vier Wochen wurde das Al-Khalifa-Regime in seinen Grundfesten erschüttert, als Hunderttausende von Bahrainern in dem Inselstaat im Persischen Golf auf die Straße gingen.

Was jedoch folgte, war eine entscheidende – wenn auch verabscheuungswürdige – Intervention Großbritanniens und der Vereinigten Staaten, die eine Welle brutaler Unterdrückung auslöste – eine Unterdrückung, die bis zum heutigen Tag anhält. Ohne diese britische und amerikanische Operation wäre das bahrainische Regime durch einen Volksaufstand gestürzt worden.

Für London und Washington stand nicht nur die winzige Insel Bahrain selbst auf dem Spiel, sondern die Stabilität der gesamten Kette der Monarchien am Persischen Golf, vor allem Saudi-Arabiens. Die Scheichtümer am Golf sind essentiell für die Aufrechterhaltung der geopolitischen Interessen der westlichen Mächte im Nahen Osten, für die Aufrechterhaltung des Petrodollarsystems, das für die amerikanische Wirtschaft überlebenswichtig ist, und für die Verlängerung des lukrativen Handels für britische und amerikanische Waffenhersteller.

Sollte Bahrain einem demokratischen Aufstand seines Volkes erliegen, das freie und faire Wahlen, eine unabhängige Rechtsstaatlichkeit, eine gerechtere Wirtschaftsführung usw. fordert, dann wären die Golfmonarchien durch das Beispiel „bedroht“. Saudi-Arabien, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Oman sind die anderen Golfstaaten, die von Monarchen beherrscht werden. Sie alle sind Klienten westlicher Mächte und ermöglichen amerikanische und britische Militärbasen in der Region, die für die Machtprojektion unerlässlich sind, z.B. für die Verfolgung von Kriegen und die Konfrontation mit designierten Feinden wie dem Iran. Bahrain beherbergt den Stützpunkt der Fünften Flotte der US Navy sowie einen neuen britischen Marinestützpunkt, der 2016 eröffnet wurde. Kurz gesagt, Bahrain könnte nicht erlaubt werden, die Demokratie zu erlangen, da dies einen Dominoeffekt in der gesamten Region hätte, der die Interessen der USA und Großbritanniens gefährden würde.

Die demokratischen Bestrebungen des bahrainischen Volkes sind ergreifend zutreffend. Die Mehrheit der einheimischen Bevölkerung ist Anhänger des schiitischen Islams mit vielen kulturellen Verbindungen zum alten Iran, der nördlich auf der anderen Seite des engen Golfs liegt. Die bahrainischen Herrscher stammen von einem kolonialen Siedlerstamm ab, der im 18. Jahrhundert auf die Insel eindrang. Der Stamm der Khalifa stammte ursprünglich von der arabischen Halbinsel. Ihre Besetzung von Bahrain war eine Eroberung und Plünderung. Im Gegensatz zu den meisten Bahrainern bekannten sich die Usurpatoren zum sunnitischen Islam, verachteten die einheimische Bevölkerung, herrschten über sie und verhängten willkürliche, erpresserische Abgaben unter Androhung der Todesstrafe. Doch das britische Empire baute die neuen Herrscher 1820 zu einer Monarchie auf, um eine Wächterfunktion über die Insel an einer wichtigen Wasserstraße, die zu Großbritanniens imperialem Kronjuwel Indien führt, auszuüben. Das britische Empire hatte ähnliche Protektoratsvereinbarungen mit allen anderen arabischen Territorien am Golf.

Im Laufe der Jahrhunderte verließ man sich auf britische Kolonialbeamte und Soldaten, um das Khalifa-Regime in Bahrain durchzusetzen. In regelmäßigen Abständen kam es zu Aufständen der Bevölkerung, die von britischen Sicherheitskräften gewaltsam niedergeschlagen wurden.

Das Muster wiederholte sich während der Revolten des Arabischen Frühlings 2011, die über Nordafrika und den Nahen Osten hinwegfegten. Einige dieser Aufstände wurden von westlichen Mächten für einen Regimewechsel manipuliert oder geschürt, wie in Syrien und Libyen. Aber in Bahrain war es ein wahrhaft demokratischer Impuls, der die schiitische Mehrheit dazu brachte, erneut ihre historischen Rechte gegen ein vermeintlich despotisches Regime einzufordern.

Die Macht des Regimes war so wackelig, dass die Flut des Volksaufstandes es in den vier Wochen nach Beginn des Aufstandes in Bahrain am 14. Februar 2011 fast beiseite fegte. Dieser Autor war während dieser turbulenten Zeit anwesend, in der bis zu 500.000 Menschen auf die Straße gingen – fast die Hälfte der Bevölkerung. Der Pearl Roundabout in der Hauptstadt Manama wurde de facto zu einer „Republik Bahrain“ mit friedlichen Lagern und täglichen Menschenmengen, die König Hamad bin Isa Al Khalifa trotzig sagten, dass es für sein Kumpanenregime „Game Over“ sei. Es war eine berauschende Zeit und das drohende, gefährliche Schicksal des Regimes war greifbar. Das Volk in ein Blutbad zu stürzen, wäre der Ausweg für die Machthaber und ihre westlichen Sponsoren.

Am 14. März 2011 marschierten Tausende von Truppen aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Bahrain ein und begannen eine blutige Repression gegen unbewaffnete Demonstranten. Menschen wurden zu Massenverhaftungen und Folterungen zusammengetrieben. Junge Männer wurden aus nächster Nähe erschossen. Die brutale Unterdrückung, die vor einem Jahrzehnt begann, dauert bis heute an – auch wenn sie von den westlichen Nachrichtenmedien ignoriert wird. Alle bahrainischen pro-demokratischen Führer schmachten in Gefängnissen, ohne ein ordentliches Verfahren. Mehrere Gefangene wurden wegen angeblicher terroristischer Verbrechen hingerichtet, nachdem „Geständnisse“ aus ihnen herausgeprügelt worden waren.

Nur wenige Tage vor der saudisch-emiratischen Invasion in Bahrain, am 9. März 2011, wurde das Regime von hochrangigen britischen und amerikanischen Sicherheitsbeamten besucht. Auf britischer Seite waren Sir Peter Ricketts, der nationale Sicherheitsberater des damaligen Premierministers David Cameron, sowie General Sir David Richards, der Chef des britischen Militärs. In einem zweiten separaten Treffen, am 11. März, drei Tage vor dem Angriff, wurde das Khalifa-Regime vom damaligen US-Verteidigungsminister Robert Gates besucht. Wir kennen die Details dieser Gespräche nicht, aber in Medienberichten hieß es damals, dass die Briten und Amerikaner „ihre Unterstützung für die königliche Familie anboten“.

Großbritannien und die Vereinigten Staaten arbeiteten zusammen, um die bahrainische Revolution von 2011 und die lang gehegten Bestrebungen des Volkes nach einer demokratischen Regierung zu töten. Die Unterdrückung geht weiter, wobei britische und amerikanische Beamte häufig Bahrain besuchen, um ihre Unterstützung für das Khalifa-Regime auszudrücken. Der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo besuchte die Insel im August 2020 und lobte das Regime für seine Unterstützung von Washingtons Politik der Normalisierung der Beziehungen zu Israel. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die neue Biden-Administration eine kritischere Position gegenüber Bahrain einnimmt. Tatsächlich war es die Obama-Regierung, in der Biden Vizepräsident war, die mit Großbritannien bei der Niederschlagung der bahrainischen Revolution im Jahr 2011 konspiriert hat.

Wenn also Großbritannien und die USA über die Förderung von Demokratie und Menschenrechten an Orten wie Hongkong, Venezuela, Russland oder anderswo sprechen, sollten Sie sich an ihre bankrotte Glaubwürdigkeit erinnern, die durch Bahrain bewiesen wurde. Westliche Nachrichtenmedien – trotz ihrer Behauptungen von Freiheit und Unabhängigkeit – verdienen ebenfalls eine Verurteilung. Diese Medien haben die Notlage der Bahrainis aus Rücksicht auf die geopolitischen Interessen ihrer Regierung beharrlich ignoriert.

Ein Folgekommentar zu den Ereignissen des Arabischen Frühlings vor 10 Jahren wird sich damit befassen, wie die Vereinigten Staaten und Großbritannien heuchlerisch und unaufrichtig in Libyen und Syrien intervenierten, genau zu dem Zeitpunkt, als diese Mächte die legitime pro-demokratische Bewegung in Bahrain unterdrückten.