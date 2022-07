Joe Bidens riskante strategische Kehrtwende gegenüber Saudi-Arabien

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Analyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Ein Staat im Nahen Osten, den Joe Biden einst zu einem „Paria“ zu machen gelobte, ist nun von zentraler Bedeutung für den Erfolg des US-Plans, Russland sowohl militärisch als auch wirtschaftlich einzukreisen und zu besiegen. Dies ist in erster Linie das Hauptziel hinter Bidens „Kehrtwende“ in der Saudipolitik und seinem Treffen mit dem von der CIA als „Mörder“ bezeichneten Kronprinzen Muhammad bin Salman (M.B.S.). Es ist zwar interessant, die Kritik zu sehen, die Biden zu Hause für diesen Politikwechsel einstecken muss, aber es ist nicht das erste Mal, dass Washington autoritäre Führer umarmt. Wie John Bolton, der ehemalige Nationale Sicherheitsberater der USA, kürzlich zugab, hat er (der „tiefe Staat“ der USA) viele Male Staatsstreiche geplant, was bedeutet, dass die USA oft eine Schlüsselrolle dabei gespielt haben, rücksichtslose, undemokratische Führer in vielen Ländern an die Macht zu bringen. Die Umarmung von M.B.S. ist daher nicht ungewöhnlich, ebenso wenig wie Bidens völlige Missachtung seiner eigenen Idee, die Menschenrechte in den Mittelpunkt seines außenpolitischen Ansatzes zu stellen. Dies ist ebenso taktisch wie heuchlerisch und typisch für die Außenpolitik Washingtons.

Die jüngste „Kehrtwende“ hängt jedoch damit zusammen, dass der Krieg in der Ukraine die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass sich Saudiarabien dauerhaft auf Russland und China als seine wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten konzentriert, die über die Ölproduktion und -versorgung die globale politische Wirtschaft in jede beliebige Richtung lenken können. Bidens Besuch zielt darauf ab, diese Verschiebung zu stoppen und Saudiarabien wieder auf die US-Achse zu bringen. Wie Jake Sullivan gegenüber den Medien erklärte, müssen sich die USA „weiterhin intensiv im Nahen Osten engagieren, da die Welt geopolitisch immer wettbewerbsfähiger wird“. Deshalb fiel es Joe Biden auch nicht schwer, seine unmittelbaren Interessen über seine sogenannte prinzipielle Haltung zu den Menschenrechten und dem brutalen Mord an Jamal Khashoggi zu stellen.

Der Nahe Osten ist, in einfachen Worten, wichtiger als die Menschenrechte, sodass die reale Politik nützlicher ist als der Idealismus des Schutzes und der Wahrung der Menschenrechte. Biden selbst „verteidigte“ seinen Besuch – und seine „Kehrtwende“ – in Saudi-Arabien in einem Meinungsartikel in der Washington Post,

Ein sicherer und integrierter Naher Osten kommt den Amerikanern in vielerlei Hinsicht zugute. Seine Wasserwege sind für den Welthandel und die Lieferketten, auf die wir angewiesen sind, unerlässlich. Seine Energieressourcen sind von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen von Russlands Krieg in der Ukraine auf die weltweite Versorgung abzumildern … Wir müssen Russlands Aggression entgegenwirken, uns in die bestmögliche Position bringen, um China zu überflügeln, und uns für mehr Stabilität in einer wichtigen Region der Welt einsetzen. Um dies zu erreichen, müssen wir direkt mit Ländern zusammenarbeiten, die diese Ergebnisse beeinflussen können. Saudi-Arabien ist eines von ihnen.

Bidens unmittelbares Ziel ist es natürlich, die MBS davon zu überzeugen, mehr Öl zu fördern, d. h. das OPEC+-Abkommen mit Russland aufzukündigen und so den USA und dem Rest Europas zu helfen, die ständig steigenden Lebenshaltungskosten und die hohe Inflation in Verbindung mit den hohen Öl- und Gaspreisen in den Griff zu bekommen.

Saudi-Arabien ist für die USA auch gegenüber China von zentraler Bedeutung. Die USA benötigen Milliarden von Dollar von privaten Investoren aus der ganzen Welt, um ihren 600-Milliarden-US-Dollar-Infrastrukturplan gegen China zu finanzieren. Saudi-Arabien ist neben anderen Golfstaaten ein solches Land für die Regierung Biden.

Die Saudis mögen zwar bereit sein, im Rahmen ihrer Politik zur Diversifizierung ihrer ölabhängigen Wirtschaft globale Investitionen zu tätigen, doch werden sie ihre Beziehungen zu China und Russland wohl kaum auf dem Altar der US-Sicherheitsgarantien opfern. Es besteht bereits die Möglichkeit, dass die Saudis ihr Öl in Yuan an China verkaufen und dieselbe Währung zur Bezahlung ihrer Importe aus China verwenden. Dieses mögliche Abkommen zwischen dem größten Ölproduzenten der Welt und der zweitgrößten Volkswirtschaft könnte die Möglichkeiten der USA, Länder wie Saudi-Arabien als Verbündete gegen China zu manipulieren, erheblich einschränken.

Auch die Möglichkeiten Washingtons, Russland davon zu überzeugen, aus dem OPEC+-Abkommen auszusteigen, sind äußerst begrenzt. So wie es aussieht, waren es die Saudis, die Russland davon überzeugt haben, diese Vereinbarung einzugehen und die Ölfördermengen, das Ölangebot und die Preise stabil zu halten. Diese Vereinbarung kommt sowohl den Saudis als auch Moskau zugute. Bislang gibt es für Riad wenig bis gar keinen Grund, von dieser Vereinbarung abzurücken, zumal die saudische Führung weiß, dass Bidens Hinwendung zu einer pro-MBS-Position direkt mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt und dass der US-Präsident seine Annäherung nach dem Ende des Krieges wieder zurücknehmen könnte.

Dass die Saudis keinen Durchbruch erwarten und/oder nicht allzu sehr daran interessiert sind, den USA irgendwelche Zugeständnisse zu machen, zeigt sich daran, dass Biden vom Gouverneur der Region Mekka und nicht von einem Beamten der zentralen saudischen Führung empfangen wurde. Als Donald Trump bei seinem ersten Auslandsbesuch als US-Präsident Saudi-Arabien besuchte, wurde er von M.B.S. selbst begrüßt.

Obwohl Biden mit M.B.S. zusammentraf, kam es Berichten zufolge zu keinem Durchbruch, außer dass die Saudis Biden deutlich zu verstehen gaben, dass sie Washington nur in dem Maße helfen würden, wie es ihren Interessen entspricht. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass das saudische Königreich seine Beziehungen zu China und/oder Russland kappen wird. Dafür gibt es einfach keinen Grund.

Die vergangenen anderthalb Jahre, in denen sich Biden von Saudi-Arabien „prinzipiell distanziert“ hat, haben bereits eine Lücke hinterlassen, die das Königreich genutzt hat, um seine Beziehungen zu diversifizieren. Die sich ständig ausweitende Zusammenarbeit zwischen Riad und Moskau umfasst den Bau eines Atomreaktors und eine tiefgreifende und umfassende militärische Kooperation.

Ironischerweise hat Saudi-Arabien, obwohl es der größte Erdölproduzent der Welt ist, seine Erdölimporte aus Russland fast verdoppelt, um Kraftwerke zu versorgen, die den steigenden Strombedarf decken, und um eigenes Erdöl für den Export freizusetzen. Aus den Daten geht hervor, dass Saudi-Arabien von April bis Juni dieses Jahres 647.000 Tonnen (48.000 Barrel pro Tag) Öl über russische und estnische Häfen aus Russland importierte. Das waren 320.000 Tonnen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Daher ist es unwahrscheinlich, dass Bidens Besuch, der von Spannungen und vorübergehenden US-Interessen untermauert wird, den Kurs der saudischen Außenpolitik und/oder die Art und Weise, wie der Krieg in der Ukraine die globale Bedeutung des Golfs gestärkt hat, umkehren wird.