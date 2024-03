John Ioannidis vor 4 Jahren: Wir treffen Entscheidungen ohne zuverlässige Daten – das wichtigste, was Sie zu diesem Thema lesen können.

Vor vier Jahren, am 17. März 2020, veröffentlichte John Ioannidis, der meistzitierte lebende Mediziner, im Online-Magazin STAT der Stanford University einen äußerst mutigen Artikel: „Ein Fiasko zeichnet sich ab? während die Coronavirus-Pandemie um sich greift, treffen wir Entscheidungen ohne verlässliche Daten„.

Am selben Tag habe ich auf Medium Folgendes veröffentlicht:

John Ioannidis, Professor für Krankheitsprävention in Stanford, hat das Wichtigste geschrieben, was Sie zu diesem Thema lesen werden.

Der Artikel greift fast alle Punkte auf, die ich und einige andere hier bereits angesprochen haben. Einige Auszüge sind mit den gleichen Fragen überschrieben, die ich gestellt habe:

Ist das ein Fehler?

„Die aktuelle Coronavirus-Krankheit, Covid-19, wurde als Pandemie bezeichnet, die nur einmal im Jahrhundert auftritt. Es könnte sich aber auch um ein einmaliges Fiasko handeln“.

Mehr Nutzen als Schaden?

„In vielen Ländern sind drakonische Gegenmaßnahmen ergriffen worden…. Doch wie lange sollten solche Maßnahmen fortgesetzt werden, wenn die Pandemie unvermindert über den Globus schwappt? Wie können die politischen Entscheidungsträger feststellen, ob sie mehr Nutzen als Schaden anrichten?“

Unzuverlässige Zahlen. Schreckliche Bandbreite an schrecklichen Verzerrungen.

„Dieses Beweis-Fiasko schafft eine enorme Unsicherheit über das Risiko, an Covid-19 zu sterben. Gemeldete Todesfallraten, wie die offizielle Rate von 3,4 % der Weltgesundheitsorganisation, lösen Entsetzen aus – und sind bedeutungslos. Bei den Patienten, die auf SARS-CoV-2 getestet wurden, handelt es sich überproportional häufig um solche mit schweren Symptomen und schlechtem Ausgang. Da die meisten Gesundheitssysteme nur über begrenzte Testkapazitäten verfügen, könnte sich die Selektionsverzerrung zeitnah sogar noch verschärfen.“

Der Irrtum der Sterblichkeitsraten

„Diese enorme Spanne wirkt sich deutlich auf die Schwere der Pandemie und die zu ergreifenden Maßnahmen aus. Eine Sterblichkeitsrate von 0,05 % für die Gesamtbevölkerung ist niedriger als bei der saisonalen Grippe. Wenn dies die tatsächliche Rate ist, wäre es vollkommen unvernünftig, die Welt mit möglicherweise enormen sozialen und finanziellen Folgen abzuschotten. Es ist wie ein Elefant, der von einer Hauskatze angegriffen wird. Frustriert versucht der Elefant, der Katze auszuweichen, stürzt dabei versehentlich von einer Klippe und stirbt“.

Die wahren Auswirkungen von COVID-19 könnten nicht schlimmer sein als die Grippe

„Könnte die Sterblichkeit bei Covid-19 so niedrig sein? Nein, sagen manche und verweisen auf die hohe Rate bei älteren Menschen. Aber selbst einige sogenannte milde Coronaviren oder Coronaviren vom Typ „Schnupfen“, die seit Jahrzehnten bekannt sind, können eine Sterblichkeitsrate von bis zu 8% aufweisen, wenn sie ältere Menschen in Pflegeheimen infizieren. In der Tat infizieren diese „milden“ Coronaviren jedes Jahr mehrere zehn Millionen Menschen und sind für 3 bis 11 % der Personen verantwortlich, die jeden Winter in den USA mit Infektionen der unteren Atemwege ins Krankenhaus eingeliefert werden“.

Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die das System belastet.

„Eine Abflachung der Kurve, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, ist konzeptionell sinnvoll – theoretisch… Aber wenn das Gesundheitssystem tatsächlich überlastet ist, könnte die Mehrzahl der zusätzlichen Todesfälle nicht auf das Coronavirus zurückzuführen sein, sondern auf andere häufige Krankheiten und Zustände wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Traumata, Blutungen usw., die nicht angemessen behandelt werden. Wenn das Ausmaß der Epidemie das Gesundheitssystem überfordert und die extremen Maßnahmen nur eine bescheidene Wirkung haben, kann die Abflachung der Kurve die Situation noch verschlimmern“.

Das Leben muss weitergehen.

„Man kann nur hoffen, dass das Leben wie 1918 weitergeht. Bei einer monate-, wenn nicht jahrelangen Abriegelung hingegen kommt das Leben weitgehend zum Erliegen, die kurz- und langfristigen Folgen sind vollkommen unbekannt, und es stehen möglicherweise Milliarden, nicht nur Millionen von Menschenleben auf dem Spiel“.

„Wenn wir uns entscheiden, von der Klippe zu springen, benötigen wir Daten, die uns über die Sinnhaftigkeit einer solchen Aktion und die Chancen einer sicheren Landung informieren“.

Ich werde weiter über dieses Thema sprechen… und jetzt ist dieser Typ so etwas wie mein Held 🙂