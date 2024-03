Führender britischer Abgeordneter fordert Hinrichtung von Bill Gates wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Ein hochrangiger britischer Abgeordneter hat vor seinen Kollegen im historischen britischen Parlament eine eindringliche Erklärung abgegeben, in der er forderte, Bill Gates und andere Mitglieder der „Covid Cabal“ wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ vor Gericht zu stellen und hinzurichten.

Der Abgeordnete Andrew Bridgen forderte die Todesstrafe für Gates und andere wegen ihrer Rolle bei der Förderung von Covid mRNA-Impfstoffen, der Abschottung, Maskierung und anderen Einschränkungen während der Pandemie.

British Member of Parliament Andrew Bridgen has called for Bill Gates and the elite “Covid cabal” to face the death penalty for “crimes against humanity” during the Covid pandemic. pic.twitter.com/ox3Nflh0PK