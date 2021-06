John McAfee verhaftet, nachdem er den Deep State Herausfordertet, nun wurde er tot in der Zelle gefunden

John McAfee, der Mann hinter dem berühmten Antiviren-System, ist tot in seiner Zelle in Spanien aufgefunden worden. Dies teilte das katalanische Justizministerium mit. Er war 75 Jahre alt. Die Nachricht von seinem Tod kommt an dem Tag, an dem bekannt gegeben wurde, dass er möglicherweise an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird.

Der Softwarehersteller wurde im Oktober in Barcelona verhaftet. Laut El Mundo beging er „Selbstmord“. Nach Angaben der Zeitung deutet alles darauf hin, dass er es getan hat.

Der Geschäftsmann veröffentlichte im Juli letzten Jahres ein Video, in dem er den sogenannten Tiefen Staat herausfordert. Eine Woche später wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen und er wurde in Spanien verhaftet. Weniger als ein Jahr später wurde er tot in seiner Zelle gefunden.

Antivirus creator John McAfee published this video in July 2020, calling out the so-called "deep state" in the US. A week later an arrest warrant was issued and he got arrested in Spain. Less than a year later he’s found dead in a prison cell.pic.twitter.com/zKv86MTlIj — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 23, 2021

Der Tiefe Staat ist eng mit der US-Regierung verflochten und Leute, die für ihn arbeiten, können nicht gefeuert werden, sagte McAfee. „Gibt es einen Tiefen Staat? Ja! Können wir diese Leute feuern? Nein! Kann der Präsident sie feuern? Nein!“ Politische Parteien können den Tiefen Staat nicht beeinflussen, betonte er. „Der Tiefe Staat regiert Amerika. Wacht auf, Leute.“

Am 15. Oktober twitterte er, dass er Freunde im Gefängnis habe und dass das Essen gut sei. „Alles läuft gut. Wenn ich mich aufhänge wie Epstein, sollst du wissen, dass es nicht meine Schuld ist.“

I am content in here. I have friends.



The food is good. All is well.



Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine. — John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020

Im Jahr 2019 ließ er sich dieses Tattoo stechen, nur für den Fall, dass er jemals „selbst ermordet“ wird: