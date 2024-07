Jordaniens Schlamassel: Die NATO lässt sich in Amman nieder

Von Khalil Harb

Der Zeitpunkt des NATO-Beschlusses, Anfang dieses Monats ein Verbindungsbüro in Jordanien einzurichten, ist angesichts der außergewöhnlichen Turbulenzen in Westasien alles andere als zufällig.

Dieser Schritt reiht sich ein in die jüngsten aggressiven Interventionen der westlichen Militärorganisation in Libyen und der Ukraine sowie in das laufende Engagement in Syrien, Jemen, Afghanistan, Sudan und dem ehemaligen Jugoslawien.

Die Handlungen der NATO veranschaulichen ein durchgängiges Muster der Interventionspolitik ihrer Mitgliedstaaten, die häufig das Völkerrecht missachten und die regionale Instabilität verschärfen.

Die strategische Positionierung der NATO in Westasien

Inmitten der Turbulenzen im Irak, in Syrien und im besetzten Palästina befindet sich die NATO nun im Herzen Westasiens, genauer gesagt in Jordanien. Trotz der starken Präsenz des amerikanischen und westlichen Militärs und Geheimdienstes im Haschemitischen Königreich im Laufe der Jahre deutet die Einrichtung eines NATO-Büros heute auf eine dringende strategische Notwendigkeit hin.

Viele Beobachter sehen darin entweder eine Vorbereitung auf einen größeren Krieg oder eine Wahrnehmungsübung, die der Abschreckung dienen soll, insbesondere angesichts der Operation True Promise, die Iran im April gegen den Besatzungsstaat durchgeführt hat. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das jordanische Außenministerium die Entscheidung zur Eröffnung des NATO-Verbindungsbüros im Juli 2023 bekannt gab, also mehrere Monate vor der Operation Al-Aqsa-Flut des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober 2023.

Informierte Beobachter, darunter auch jordanische Analysten, konnten jedoch das Eindringen der NATO in die Region nicht von dem beispiellosen regionalen Zusammenstoß von vor drei Monaten trennen. Als Iran beschloss, auf den israelischen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus mit dem Abschuss von Raketen und Drohnen auf Israel zu reagieren, wurde der Himmel über Jordanien im Wesentlichen zu einem Schlachtfeld für US-amerikanische, britische, israelische, französische und jordanische Streitkräfte, die versuchten, den iranischen Angriff zu vereiteln.

In einem Gespräch mit The Cradle bezweifelt eine Quelle, die der Achse des Widerstands in Beirut nahe steht, den eigentlichen Wert der verstärkten NATO-Präsenz angesichts der bereits umfangreichen Präsenz westlicher Streitkräfte in und um Amman. Das Land beherbergt derzeit etwa 3.000 amerikanische Soldaten und eine bedeutende westliche Militärinfrastruktur, darunter Stützpunkte und Häfen wie den Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq Salti und den Tower 22 (auf den im Januar ein tödlicher Drohnenangriff verübt wurde).

Ein Vorläufer für regionale Unruhen

Die Einrichtung des NATO-Büros in Jordanien – eine Premiere in der Region – könnte als erster Schritt zu einer stärkeren Einmischung in westasiatische Konflikte angesehen werden. Wie der jordanische Strategieexperte Munther al-Hawarat gegenüber The Cradle:

„Jordanien möchte eine diplomatische Partnerschaft in Erwartung der Entwicklungen in der Region stärken und strebt auch danach, die NATO bei vielen logistischen Operationen zu unterstützen, aber warum gerade jetzt? Meiner Meinung nach besteht die Möglichkeit gefährlicher Entwicklungen und die Befürchtung eines größeren regionalen Krieges, wenn es zu einer Konfrontation zwischen dem Besatzungsstaat und der Hisbollah kommt, die sich zu einem größeren regionalen Konflikt ausweiten könnte.”

Hawarat fügt hinzu, dass angesichts der Möglichkeit eines weiteren iranischen Eingreifens in diesen Konflikt „Jordanien ein Zielgebiet für künftige Militäroperationen ist, falls es zu solchen kommt, und dass die NATO daher eine Form der Abschreckung schaffen will“.

Aber die Szene ist weiter gefasst als nur Jordanien. Hawarat erklärt:

“Die wichtigste, klare und umfassende Botschaft, die die NATO aussenden möchte, lautet: Wir sind da, und bei jedem größeren Konflikt in der Region wird die NATO als Bündnis mit dabei sein und die Region keiner Partei überlassen, sei es Iran, Russland oder sogar China. Das Bündnis ist jedoch nach wie vor an der Region des Nahen und Mittleren Ostens interessiert und sieht sie nach wie vor als Brutstätte regionaler Konflikte, die zu einem internationalen Konflikt führen können. Sollten sich die Dinge in Richtung einer militärischen Konfrontation entwickeln, wird die NATO in diesem Konflikt aktiv sein und daher jeder militärischen Herausforderung durch eine Partei in der Region entgegentreten.”

Mit Ausnahme von Israel natürlich.

Förderung der Beziehungen zu Amman

Im Gespräch mit The Cradle rät Dr. Leila Nicola, Professorin für Internationale Beziehungen an der Libanesischen Universität, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen:

“Die Eröffnung des Büros in Jordanien bedeutet nicht, dass Jordanien nun unter dem Schutz der NATO steht oder dass es den Bündnismitgliedern bei der Durchführung der gemeinsamen Verteidigung gleichgestellt ist, wie dies in Artikel 5 des Bündnisvertrags vorgesehen ist. Vielmehr spiegelt das Büro die fortgeschrittenen Beziehungen des Bündnisses zu Jordanien wider sowie die Vision der NATO für ihre Position in Westasien, insbesondere im Hinblick darauf, in der westasiatischen Region weiterhin Fuß zu fassen und keine neuen Fronten zu eröffnen.”

Laut Dr. Nicola geht aus der Erklärung des Atlantischen Bündnisses zu den Zielen des Büros in Amman hervor, dass es „den Nahen Osten [Westasien] nicht als neues Operationsgebiet ansieht. Vielmehr räumt das Bündnis seit dem Beginn des Ukraine-Krieges den Bedrohungen, die vom ukrainisch-russischen Krieg und dem wachsenden globalen Einfluss Chinas ausgehen, Priorität ein“.

Nicola fügt jedoch hinzu: „Die Bedeutung Jordaniens ergibt sich in diesem Zusammenhang aus zwei Gründen: zum einen aus seiner geografischen Lage als Nachbarland sowohl Syriens als auch Israels, zum anderen aus der Tatsache, dass die NATO die Bedeutung Jordaniens für die Wahrung der Sicherheit Israels anerkennt.“

Der Gedanke eines wachsenden regional-internationalen Konflikts überschneidet sich mit der Analyse der jordanischen Journalistin Rania al-Jaabari, die die NATO-Initiative so sieht:

“Ein weiterer Schritt im Rahmen des Konflikts um die Errichtung einer multipolaren Welt, der in Syrien begann, ist mit dem aktuellen Gaza-Krieg und der speziellen russischen Militäroperation in der Ukraine verbunden und erstreckt sich auf die Region nicht nur durch den Gaza-Krieg, sondern auch durch den großen Konflikt zwischen Israel, der Hisbollah und der Ansarallah im Jemen und in Syrien.”

Jaabari fährt fort: „Wenn wir anerkennen, dass Israel nur ein amerikanischer Flugzeugträger in unserer Region ist, werden wir verstehen, dass die NATO ihre Grundlagen hier in vielerlei Hinsicht stärken muss. Die Angelegenheit darf sich nicht auf die Einrichtung eines NATO-Büros in Amman beschränken; die Wirksamkeit dieses Büros in den kommenden Tagen wird zeigen, was auf dem Spiel steht, solange sich das unipolare System in der Welt zurückzieht.”

Mit der Einrichtung des Büros in Amman verkündet die NATO ein neues Gleichgewicht der Kräfte, ein Gleichgewicht der Abschreckung und ein Gleichgewicht zur Sicherung der Stabilität im Rahmen bestimmter Grenzen des Gleichgewichts und der Einsatzregeln in der Region, die die Grenzen eines regionalen Krieges nicht überschreiten dürfen“, so Hawarat. Mit ihrer enormen militärischen Macht, ihren großen Fähigkeiten und ihrer Fähigkeit, logistisch und militärisch einflussreich zu intervenieren, stellt sich die NATO gegen jede Partei, die sie als Feind betrachtet.”

Er erklärt den „jordanisch-atlantischen“ Schritt, indem er auf bestimmte Unvermeidbarkeiten hinweist: Der Schritt „steht im Zusammenhang mit einer langfristigen Strategie. Jordanien war Teil des NATO-Bündnisses, aber jetzt scheint es einen Prozess zu geben, der dieses Bündnis institutionell stabilisiert. Dies hängt von der Stabilität Jordaniens in einer unbeständigen Region mit vielen Konflikten ab“.

“Jordanien liegt geografisch zwischen Israel, Saudi-Arabien, Syrien und dem Irak. Darüber hinaus steht Jordanien an seinen Grenzen mit etwa 72 Organisationen in Kontakt, die an den nördlichen Grenzen Jordaniens und den südlichen Grenzen Syriens präsent sind, wo Iran über sie intervenieren könnte.”

Den Weg für eine „arabisch-israelische NATO“ ebnen

Auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche kündigte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Eröffnung des Büros am Rande des NATO-Gipfels in Washington an und erklärte: „Jordanien ist ein langjähriger, hoch geschätzter NATO-Partner“.

Er wies darauf hin, dass das Verbindungsbüro der Allianz in Amman die Partnerschaft ausbauen und die bilateralen Beziehungen auf eine neue Ebene heben wird. Die NATO arbeitet nun enger mit ihren regionalen Partnern zusammen, zu denen auch Jordanien und die Bündnisse in Irak, Tunesien und Mauretanien sowie verschiedene Nachbarstaaten des Mittelmeerraums und des Persischen Golfs gehören.

Der Status, die strategische Lage und die angestrebte Rolle Jordaniens unterscheiden sich jedoch von denen der anderen Partner des Bündnisses.

Aus diplomatischen Quellen in Beirut erfuhr The Cradle, dass der Schritt der NATO nicht überraschend sei. Jordanien unterhält bereits außergewöhnliche Beziehungen zu den Ländern, die diesem westlichen Militärbündnis angehören, das sich der Bedeutung der geografischen Lage des Königreichs und der verschiedenen Rollen, die die jordanische Monarchie spielen kann, bewusst ist.

Es gibt jedoch Grenzen dafür, wie weit die NATO ihre Agenda in Amman vorantreiben kann. Die Jordanier sind nach wie vor sehr besorgt über die möglichen Entwicklungen in Palästina, wo die israelischen Versuche zunehmen, die Palästinenser nicht nur aus dem Gazastreifen, sondern auch aus dem Westjordanland und dem Jordantal in Richtung des Königreichs zu vertreiben.

Angesichts dieser Befürchtungen stellt sich die Frage, welche logistische Unterstützung das Königreich zur Bewältigung eines solchen Notfalls benötigen wird. Welche Art von Verwaltung oder zivilem Krisenmanagement wird erforderlich sein? Bereitet sich die Region wirklich auf einen größeren Konflikt vor, insbesondere wenn Israel sein aggressives Vorgehen fortsetzt und mit einer Eskalation an der Nordfront zum Libanon droht?

Hat der jordanische König Abdullah bin Hussein endlich seine seit langem bestehende Vision von der Schaffung einer „arabisch-israelischen NATO“ verwirklicht, für die er jahrelang im Anschluss an seine alarmistische Theorie von der Entstehung eines „schiitischen Halbmondes“ in Westasien eintrat? Die Einrichtung des NATO-Verbindungsbüros in Amman könnte nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer vertieften und potenziell gefährlicheren Verwicklung Ammans in die komplexen Konflikte der Region sein.