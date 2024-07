Militärpilotin entdeckt seltsamen Gummiklumpen in Blutproben von Geimpften

Dieser Klumpen stammt von Tests, die ich durchgeführt habe. Das Blut kommt flüssig heraus, und dann bildet sich dieser große, weiße, abnormale Gummiklumpen. Bisher habe ich keine Symptome gefunden, die mit dem Vorhandensein dieses Materials in Verbindung gebracht werden können.

GI Jane, eine anonyme Militärpilotin und Whistleblowerin, beschreibt während einer Präsentation über Gentechnologie am 12. Juli 2024, wie sie bizarre weiße “Gummi”-Klumpen im Blut von COVID-“Geimpften” gefunden hat. Jane, die einen Doktortitel hat, sagt, dass sie selbst durch die COVID-Injektion, zu der sie für ihre Arbeit gezwungen wurde, schwer geschädigt wurde. Als sie die seltsamen Auswirkungen der Injektion auf ihr eigenes Blut sah, begann sie, das Blut anderer COVID-“Geimpfter” zu untersuchen.

Wie unzählige andere fand Jane heraus, dass das Blut der “Geimpften” seltsame weiße Klumpen aufwies, die dynamisch wie Gummi aussahen. Das heißt, sie sind dehnbar, aber schwierig zu brechen.

Jane bemerkt, dass sie keine Symptome gefunden hat, die mit dem Vorhandensein dieser Klumpen in Zusammenhang stehen. Das heißt, bis sie tödlich sind.

