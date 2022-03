Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, berichtete die deutsch-russische freiberufliche Journalistin Alina Lipp aus dem Zentrum von Donezk in der Ostukraine. Lipp hat einen russischen Vater und eine deutsche Mutter. Ihr Vater zog vor einigen Jahren nach Donezk. Lipp berichtet regelmäßig aus dieser Region und ihr Telegram-Kanal hat mehr als 76.000 Abonnenten.

An dem Tag, an dem der russische Präsident Putin die besondere Militäroperation in der Ukraine ankündigte, war es in Donezk relativ ruhig. In der Gegend waren Explosionen zu hören, aber daran sind die Anwohner gewöhnt, so Lipp. Sie seien glücklich über die russische Intervention, sagt sie.

Seit acht Jahren fordert sie die Ukraine auf, sich an die Minsker Vereinbarungen zu halten. Die Ukraine hat gegen diese Vereinbarungen verstoßen. Seit acht Jahren bombardiert sie die Volksrepubliken im Donbass. Die ukrainische Armee schießt auf Zivilisten, die dort in zerschossenen Häusern leben, erklärt sie.

„Viele Menschen sind gestorben, auch Kinder. Die Menschen feiern, was hier gerade passiert. Sie sehen es als eine Befreiung. Es ist endlich vorbei“, sagt Lipp. Sie fügt hinzu, dass die westlichen Medien die Tatsache völlig ignorieren, dass sich die Republiken abspalteten, weil eine Nazi-Regierung in Kiew den Präsidenten gestürzt hat und die russische Bevölkerung terrorisiert.

Eine Frau berichtete, dass ukrainische Soldaten auf Kinder und Schulbusse schossen. „Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie viele Schulen in Stücke geschossen wurden“, sagte sie. „Und der Westen unterstützt dies.“

„Deshalb sind die Menschen im Donbass, vor allem hier in Donezk, unendlich dankbar, dass Russland endlich etwas tut und die Menschen von diesem Terror befreit, unter dem sie seit acht Jahren leiden“, betonte der Journalist.